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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5802580358045805>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:48

  freeze написав:
Letusrock написав:
  ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?


секрет в тому що чим краще пересічна людина живе, тим менше їй хочеться померти на війні. Плюс неосвідченість та пропаганда.
Думаєте словаки з чехами у випадку нападу будуть бігти в воєнкомат чи в сторону Мюнхена?


Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.

Так в Ізраїлі вже і давно була мобсистема височайшого рівня.
Цей фактор перекриває фактор "лучше жили".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:54

  detroytred написав:Так в Ізраїлі вже і давно була мобсистема височайшого рівня.
Цей фактор перекриває фактор "лучше жили".

В Израиле уклонисты не в почете и во власть дорога им закрыта. У нас же Зеленский после 4-х повесток и неявок становится Главнокомандующим, чего в Израиле априори не возможно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:54

  ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?


Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:56

  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете


В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:56

  katso написав:
  ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?


Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.

или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:06

  trololo написав:
  hume написав:..........
Даже в говёной россии отказались от мобилизации в советском виде, поняли,что это не пойдёт никому на пользу и просто начали заниматься рекрутингом.


в них втричі більше людей, втричі сильніша пропаганда, тюрми стали пустіше на 200 тис рил, активна примусова мобілізація в "Лнр та Днр"

То, что втрое (скорее, вчетверо) больше людей, известно с самого начала.

"втричі сильніша пропаганда" - почему? При том, что мы ведём справедливую войну и у нас в 100 раз больше оснований для успешной пропаганды и поддержка практически всех нормальных стран.

Тюрьмы... Кто нам запрещает? Вместо этого мы сажаем человека на 3 года (сегодня кто-то писал, кажется, Bobua), который, вроде, признал вину и просит заменить тюрьму на армию. Почему не послать его на те же 3 года в армию (может, даже на меньший срок).

"примусова мобілізація в "Лнр та Днр" - её роль, по-моему, несколько преувеличена. По данным https://index.minfin.com.ua/reference/people/2020/ население Украины на 1.01.2014 - 45 426,2 тыс., на 1.01.2015 - 42 928,9 тыс. Т.е. в Л/ДНР и в Крыму осталось примерно 2,5 млн. человек. Возможно, ещё меньше - за эти годы кто-то уехал в Украину, кто-то в Россию. Это меньше 2% населения РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:09

  vitaliiangel написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?


Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.

или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды.


Ну так можно посчитать ведь кого больше. Банальный соцопрос который нельзя подделать - это открыть границы. Или там референдум. Или просто посчитать кто пришел по первой повестке и отталкиваться от этого кол-ва людей. Кому в его темную голову вообще пришла мысль считать моб.ресурс по кол-ву голов 18-60 с половыми признаками мужчины? Это ж какой-то 18 век... В этом и проблема - у них потом цифры не сходятся - у главкома в бумагах моб ресурс страны 8 миилионов, а в армии всего 500 тысяч - он вызывает старшего по ТЦК и говорит "мне к весне надо еще 100 000 людей" думая что они есть - а где они, их по факту нет, точнее они себя в моб резерве не видят и туда вот вообще не пойдут. Что это кроме как обман самих себя?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:11

  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете

Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.

Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року.
Тоді пішли статті чому звільняються з війська.
А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.

Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:18

  detroytred написав:
  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете

Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.

Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року.
Тоді пішли статті чому звільняються з війська.
А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.

Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.

зараз порохоботи покажуть хто є ху
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:23

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете

Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.

Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року.
Тоді пішли статті чому звільняються з війська.
А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.

Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.

зараз порохоботи покажуть хто є ху

Та отож.
Кривонос є ху?
А він сам визнав:

"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість (мобілізованих, – ред.) йшла (воювати, – ред.), але ще більша кількість — тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла (від мобілізації, – ред.). Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше", — констатував заступник секретаря РНБО.
https://rubryka.com/2020/12/26/kryvonos ... du-rosiyi/
Рукописи не горять))
detroytred
 
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