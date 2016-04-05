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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5802580358045805
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете


В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"


В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:31

  Letusrock написав:
  freeze написав:Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК


тобто різкому скороченні поставок, замість снарядів, техніки і дронів просто пакувати більше мяса? стратегічно це буде величезна помилка

Очевидно одесситы до сих пор всем сердцем любят Жукова, его методы, с любовью вспоминают освобождение Киева 80 лет назад(Одессу так не освобождали, а там раки в Днепре до лета 44го сожрать все трупы не смогли), и особенно им нравится как Жору-мясника сыграл кретин Меньшов в лубочно-дегенератской «Ликвидации»
На кацапские танки с автоматами или с палками наступать эти поголовно мобилизированные будут? И дроны из рогатки сбивать?
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 02:34

  freeze написав:
katso написав:
  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете


В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"


В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.

Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
Zebra
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