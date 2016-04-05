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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:29
katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:31
Letusrock написав: freeze написав:
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК
тобто різкому скороченні поставок, замість снарядів, техніки і дронів просто пакувати більше мяса? стратегічно це буде величезна помилка
Очевидно одесситы до сих пор всем сердцем любят Жукова, его методы, с любовью вспоминают освобождение Киева 80 лет назад(Одессу так не освобождали, а там раки в Днепре до лета 44го сожрать все трупы не смогли), и особенно им нравится как Жору-мясника сыграл кретин Меньшов в лубочно-дегенератской «Ликвидации»
На кацапские танки с автоматами или с палками наступать эти поголовно мобилизированные будут? И дроны из рогатки сбивать?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 02:34
freeze написав: katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
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