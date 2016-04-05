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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:29
katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:31
Letusrock написав: freeze написав:
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК
тобто різкому скороченні поставок, замість снарядів, техніки і дронів просто пакувати більше мяса? стратегічно це буде величезна помилка
Очевидно одесситы до сих пор всем сердцем любят Жукова, его методы, с любовью вспоминают освобождение Киева 80 лет назад(Одессу так не освобождали, а там раки в Днепре до лета 44го сожрать все трупы не смогли), и особенно им нравится как Жору-мясника сыграл кретин Меньшов в лубочно-дегенератской «Ликвидации»
На кацапские танки с автоматами или с палками наступать эти поголовно мобилизированные будут? И дроны из рогатки сбивать?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 02:34
freeze написав: katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 05:59
Zebra написав: freeze написав:
katso написав:
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
Ти вже зьобра визначся, чи «чому пишете так багато, коли ви воюєте, марш штурмувати , а не писати » , чи « а як ви спите?»
Можу тому і пишуть, що заснути не можуть?
Вітальйон пише з іншої причини 40 повідомлень в день. Спить він солодко і непогано. Поки його захищають, а він за це в бюджет Ірпеня на каву по 200 грн перераховує щомісяця..
Щодо примусу, хочеться чи не хочеться захищати себе . Мобілізація - це примус робити те, чого не хочеться, як і встати зранку і йти на роботу. Через не хочу. Ясно, що коли мамина черешня живе кілька років в солодкому режимі: прокинулась , написала перших 10 повідомлень, поснідала, ще 10 , почергували до обіду на форумі, пообідала, ще 10 , так день і пройшов , то це жахливий жах , якщо таке витягнуть з хати на війну. Але доведеться. Бо і і не захищали, і не платити захисникам - буде як писав вище Фріз: чеченський бородач комусь підправить ірпінське солодке повидлове життя.
Добавить свого медку і холодку вітальонам.
Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. Тому перспектива - або захищати себе, або бути дійсно мʼясом вже проти України. І щось я сумніваюсь, що у «Шторм Z” перед штурмом бійцям спочатку сітківку перевіряють. Чи тиск міряють. Чи питають «є діти? А, нема… ну то тоді тобі нема кого захищати, лізь назад у свій цоколь, ми тут самі. хто розмножувався, той хай і захищає своїх дітей»
Взагалі, коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 08:51
detroytred написав:
Добре, давайте без емоцій.
Що пропонується? Військо, в якому вже значна частина буде слабше вмотивованою; тобто треба по примусу.
давайте,
давайте. порахуєм друзі кроти
.з травня з укомплектованої й навченого організму, на майже 4700. залишилось 70% в списку.
Реальних є 2,500. В день беруть безпосередньо воюють 800 . Це з артою.
На позиціях в окопі сидить хай 170.
З них "Рембів" мож чоловік 15. І так ,при тактиці війни малими групами ... і втратах ну хай чисто символічних і дуже оптимістичних 1 200 і 2 тож безповоротньо, важких санітарних в 2 дня...( Но то на всіх, не обязатєльно на тих окопних 120. ) але все ж там шанси не співрозмірні.
Іще ,чисто між нами , як воєнна тайна є крєпко пющі є сзчшники що бігають туди сюди.
контрнаступ не відмінений, от от ми зберемось силами й наші танки дійдуть до джанкоя
Вопрос знатокам, коли перемога?
Будем брати тільки охочих в армію? Ми за демократичні цінності? Ті цінності для всіх ? Чи тільки для сколіозників в спортлайфі? А для кіборгів у війську дисципліна й заград отряди шоб навєрняка?
Для обєктивності, з тієї сторони ситуація по людях схожа.
Що пропонуєте Ви?
Та й решту форумчан хотілось б почути. Правила мозгового штурму. Прєвєтствується любий брєд...
Роширим очко овєртона! воно зіжметься саме .
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