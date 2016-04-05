Додано: Нед 10 гру, 2023 05:59

Zebra написав: freeze написав: katso написав:

В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"



В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала. В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.

Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем? Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?

Ти вже зьобра визначся, чи «чому пишете так багато, коли ви воюєте, марш штурмувати , а не писати » , чи « а як ви спите?»Можу тому і пишуть, що заснути не можуть?Вітальйон пише з іншої причини 40 повідомлень в день. Спить він солодко і непогано. Поки його захищають, а він за це в бюджет Ірпеня на каву по 200 грн перераховує щомісяця..Щодо примусу, хочеться чи не хочеться захищати себе . Мобілізація - це примус робити те, чого не хочеться, як і встати зранку і йти на роботу. Через не хочу. Ясно, що коли мамина черешня живе кілька років в солодкому режимі: прокинулась , написала перших 10 повідомлень, поснідала, ще 10 , почергували до обіду на форумі, пообідала, ще 10 , так день і пройшов , то це жахливий жах , якщо таке витягнуть з хати на війну. Але доведеться. Бо і і не захищали, і не платити захисникам - буде як писав вище Фріз: чеченський бородач комусь підправить ірпінське солодке повидлове життя.Добавить свого медку і холодку вітальонам.Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. Тому перспектива - або захищати себе, або бути дійсно мʼясом вже проти України. І щось я сумніваюсь, що у «Шторм Z” перед штурмом бійцям спочатку сітківку перевіряють. Чи тиск міряють. Чи питають «є діти? А, нема… ну то тоді тобі нема кого захищати, лізь назад у свій цоколь, ми тут самі. хто розмножувався, той хай і захищає своїх дітей»Взагалі, коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?