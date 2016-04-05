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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:29
katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 01:31
Letusrock написав: freeze написав:
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК
тобто різкому скороченні поставок, замість снарядів, техніки і дронів просто пакувати більше мяса? стратегічно це буде величезна помилка
Очевидно одесситы до сих пор всем сердцем любят Жукова, его методы, с любовью вспоминают освобождение Киева 80 лет назад(Одессу так не освобождали, а там раки в Днепре до лета 44го сожрать все трупы не смогли), и особенно им нравится как Жору-мясника сыграл кретин Меньшов в лубочно-дегенератской «Ликвидации»
На кацапские танки с автоматами или с палками наступать эти поголовно мобилизированные будут? И дроны из рогатки сбивать?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 02:34
freeze написав: katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 05:59
Zebra написав: freeze написав:
katso написав:
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
Где вы все ночуете зимой? Где ночуют бойцы в Крынках? Как можно заснуть в мороз под непрерывным огнем?
Ти вже зьобра визначся, чи «чому пишете так багато, коли ви воюєте, марш штурмувати , а не писати » , чи « а як ви спите?»
Можу тому і пишуть, що заснути не можуть?
Вітальйон пише з іншої причини 40 повідомлень в день. Спить він солодко і непогано. Поки його захищають, а він за це в бюджет Ірпеня на каву по 200 грн перераховує щомісяця..
Щодо примусу, хочеться чи не хочеться захищати себе . Мобілізація - це примус робити те, чого не хочеться, як і встати зранку і йти на роботу. Через не хочу. Ясно, що коли мамина черешня живе кілька років в солодкому режимі: прокинулась , написала перших 10 повідомлень, поснідала, ще 10 , почергували до обіду на форумі, пообідала, ще 10 , так день і пройшов , то це жахливий жах , якщо таке витягнуть з хати на війну. Але доведеться. Бо і і не захищали, і не платити захисникам - буде як писав вище Фріз: чеченський бородач комусь підправить ірпінське солодке повидлове життя.
Добавить свого медку і холодку вітальонам.
Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. Тому перспектива - або захищати себе, або бути дійсно мʼясом вже проти України. І щось я сумніваюсь, що у «Шторм Z” перед штурмом бійцям спочатку сітківку перевіряють. Чи тиск міряють. Чи питають «є діти? А, нема… ну то тоді тобі нема кого захищати, лізь назад у свій цоколь, ми тут самі. хто розмножувався, той хай і захищає своїх дітей»
Взагалі, коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 08:51
detroytred написав:
Добре, давайте без емоцій.
Що пропонується? Військо, в якому вже значна частина буде слабше вмотивованою; тобто треба по примусу.
давайте,
давайте. порахуєм друзі кроти
.з травня з укомплектованої й навченого організму, на майже 4700. залишилось 70% в списку.
Реальних є 2,500. В день беруть безпосередньо воюють 800 . Це з артою.
На позиціях в окопі сидить хай 170.
З них "Рембів" мож чоловік 15. І так ,при тактиці війни малими групами ... і втратах ну хай чисто символічних і дуже оптимістичних 1 200 і 2 тож безповоротньо, важких санітарних в 2 дня...( Но то на всіх, не обязатєльно на тих окопних 120. ) але все ж там шанси не співрозмірні.
Іще ,чисто між нами , як воєнна тайна є крєпко пющі є сзчшники що бігають туди сюди.
контрнаступ не відмінений, от от ми зберемось силами й наші танки дійдуть до джанкоя
Вопрос знатокам, коли перемога?
Будем брати тільки охочих в армію? Ми за демократичні цінності? Ті цінності для всіх ? Чи тільки для сколіозників в спортлайфі? А для кіборгів у війську дисципліна й заград отряди шоб навєрняка?
Для обєктивності, з тієї сторони ситуація по людях схожа.
Що пропонуєте Ви?
Та й решту форумчан хотілось б почути. Правила мозгового штурму. Прєвєтствується любий брєд...
Роширим очко овєртона! воно зіжметься саме .
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:35
Бандерлог
В тому повідомленні в мене, кажись, і мови нема про демцінності тощо.
Це вже інший аспект.
А думка полягала у тому, що якщо вже і переходити до примусу, то!!!
Треба не просто примусом нагнати некозаків, а кардинально змінити систему, модель.
З козацької з козаками на ту, яка з некозаками.
Бо потім хтось скаже: я згадав про книжку, яку бачив коли вчився, і мені все стало зрозуміло...
Помилки дуже дорого коштують.
А про демцінності та взяття відповідальності, то вже інші питання. Які теж, до речі, безумовно треба враховувати. А не сферконя у вакуумі.
З.и. тобто якщо вже і платити суперціну, то хочаб за шанс на результат.
А не як з контрнаступом. Вгрохати таку купу єлє назбиранних *ресурсів*.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 10 гру, 2023 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:38
Banderlog написав:
Прєвєтствується любий брєд...
На правах бреда.
Конституционная обязанность защищать государство - она бессрочная.
Т.е. прослужили вы 2 года или 10 - вы по-прежнему должны его дальше защищать.
Это теоретически. А если практически - "а что вы мне сделаете?", т.е. какие есть у уже мобилизованных способы воздействия на правительство для своей демобилизации? Кажется, что никаких.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:49
Hotab написав:
Вітальйон пише з іншої причини 40 повідомлень в день
а ты их внимательно читаешь и даже с них пишешь его биографию, где он спит и чем питается.
от Вітальйона зависит ситуация на фронте? если я задоначу 100куе мы сразу же победим? профессионалы без меня не справляются? хотаб ты невольно своими советско-колхозными выводами обливаешь грязью не меня, а ВСУ которые (с твоих слов), остро во мне нуждается. А так же всех украинских офицеров своим низким IQ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 гру, 2023 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 09:55
detroytred
,
А не як з контрнаступом. Вгрохати таку купу єлє назбиранних *ресурсів*.
Ну проте, що контранступ матиме скромні результати навєрняка
знав лише вітальон. Він в лічках про це писав «тем кто со мной общаєцца». Йому мабуть генерал СВР про це доповів. Бо решта не знали це , до моменти як не спробували. Західні воєначальники казали, що у нас всього достатньо. Ми вчимось по лекалам НАТО , чому не вірити? Тому дійсно, поки не спробуєш - не дізнаєшся.
Ну і сама постановка питання «вгрохали купу ресурсів»… Але вибили у кацапії в рази більше ресурсів. Скажете, що розмін нам не вигідно?? Хто знає… дивлячись
1. у якому співвідношенні;
2. які були плани у кацапії на ті ресурси, що вибили. Чи не збирались вони на великий наступ на Донбасі . Який у них також (поки що) провалився.
если я задоначу 100куе мы сразу же победим?
Ти вітальон ще примітивніший, ніж я собі уявляв.
Кожен поодинці зі своїми 200 грн донатів - це нічого. А разом мільйони і мільярди. Кожен боєць сам не перемагає. А бригада вже щось може. Чому тобі наприкінці 5 десятку це потрібно розповідати? Ти сидівши дома сутками зовсім отупів?
Чи це страх і інстинкт самозбереження тобі в вуха шепче «ти один нічого не вирішуєш… ховайся від ТЦК в ірпенятніку і не плати нічого ні в бюджет, ні в ЗСУ».
ВСУ которые (с твоих слов), остро во мне нуждается
Проте, що ЗСУ в тобі нуждаєцца каже не «офіцер Хотаб з низьким айкью», а все ЗСУ, включаючи бійців , що пишуть тут. Про це каже керівництво країни. І лише вітальон , чи то від великого айкью, чи все-таки від переляку , каже «нє нуждаєтесь ви во мнє.. то вам кажєтца»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 гру, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:07
Hotab смотри какая умная обезьянка. как чётко она выполняет приказы.
А ты так умеешь?
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