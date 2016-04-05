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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5804580558065807>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:10

vitaliiangel , як прикрили каруселі, ти став тік-токером ?))
А знімає мужик, з яким ти удвох живеш?)
Наступний етап - інстатьолочка на самокаті?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:12

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:16

vitaliiangel ,

особо не возбуждайся


Дивлячись як ти зможеш втілились в образ. З мавпою вийшло.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:19

  ЛАД написав:...
И второй момент. При "резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования", к сожалению, мобилизация не поможет. Она нужна только
вместе
с западной помощью. Если её не будет, то придётся идти на переговоры. И условия будут значительно тяжелее, чем раньше.

умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція. тому поки Раша не прийде до тями, перемовин не буде. бо це не влаштовую ані країну, ані громадян - окрім деяких, які постійно скиглять про перемовини.

що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?

щось я не бачу мобілізації ані в Москві, ані в Пітері - а скільки там відсотків населення живе? а в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.

а допомога поки що не закінчиться, на Заході узгодять внутрішні умови, й допомога буде йти далі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:20

  detroytred написав:Бандерлог
В тому повідомленні в мене, кажись, і мови нема про демцінності тощо.
Це вже інший аспект.

А думка полягала у тому, що якщо вже і переходити до примусу, то!!!
Треба не просто примусом нагнати некозаків, а кардинально змінити систему, модель.
З козацької з козаками на ту, яка з некозаками.

Бо потім хтось скаже: я згадав про книжку, яку бачив коли вчився, і мені все стало зрозуміло...
Помилки дуже дорого коштують.

А про демцінності та взяття відповідальності, то вже інші питання. Які теж, до речі, безумовно треба враховувати. А не сферконя у вакуумі.

З.и. тобто якщо вже і платити суперціну, то хочаб за шанс на результат.
А не як з контрнаступом. Вгрохати таку купу єлє назбиранних *ресурсів*.

Криву архітектуру навіть ідеальним кодом не вирівняти.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:26

день сурка захисника демократії в Африці

  Hotab написав: 40 повідомлень в день. Спить він солодко і непогано.

... мамина черешня живе кілька років в солодкому режимі: прокинулась , написала перших 10 повідомлень, поснідала, ще 10 , почергували до обіду на форумі, пообідала, ще 10 , так день і пройшов

день сурка захисника демократії в Африці.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:28

flyman ,

день сурка захисника демократії в Африці.


У ойтішніка на мінімалках продуктивність на форумі доречі не менша :mrgreen:
А от давно обіцяного бойового робота все нема. Мабуть в ролі шкіряної торпеди краще бути…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:32

  freeze написав:
katso написав:
  Zebra написав:В Израиле уклонисты не в почете


В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"


В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.

И в первую очередь - все без исключения сыновья всех министров и чиновников.
Все.
Назовите мне сына чиновников на фронте
Израиль 30 лет строил ВПК.
Чем занималась Украина?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:38

  beee написав:Чем занималась Украина?
и за что хотабам 30 лет платили деньги, одевали с ног до головы, чтобы они потом тут истерили на форумах шо некому воевать. Понабирают разную шваль, потом делай работу за них.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Прєвєтствується любий брєд.

Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
Василь-Рівне
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  #<1 ... 5804580558065807>
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