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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:10
vitaliiangel , як прикрили каруселі, ти став тік-токером ?))
А знімає мужик, з яким ти удвох живеш?)
Наступний етап - інстатьолочка на самокаті?))
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Hotab
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:12
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 гру, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:16
vitaliiangel
,
особо не возбуждайся
Дивлячись як ти зможеш втілились в образ. З мавпою вийшло.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:19
ЛАД написав:
...
И второй момент. При "резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования", к сожалению, мобилизация не поможет. Она нужна только
вместе
с западной помощью. Если её не будет, то придётся идти на переговоры. И условия будут значительно тяжелее, чем раньше.
умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція. тому поки Раша не прийде до тями, перемовин не буде. бо це не влаштовую ані країну, ані громадян - окрім деяких, які постійно скиглять про перемовини.
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
щось я не бачу мобілізації ані в Москві, ані в Пітері - а скільки там відсотків населення живе? а в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.
а допомога поки що не закінчиться, на Заході узгодять внутрішні умови, й допомога буде йти далі.
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Shaman
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:20
detroytred написав:
Бандерлог
В тому повідомленні в мене, кажись, і мови нема про демцінності тощо.
Це вже інший аспект.
А думка полягала у тому, що якщо вже і переходити до примусу, то!!!
Треба не просто примусом нагнати некозаків, а кардинально змінити систему, модель.
З козацької з козаками на ту, яка з некозаками.
Бо потім хтось скаже: я згадав про книжку, яку бачив коли вчився, і мені все стало зрозуміло...
Помилки дуже дорого коштують.
А про демцінності та взяття відповідальності, то вже інші питання. Які теж, до речі, безумовно треба враховувати. А не сферконя у вакуумі.
З.и. тобто якщо вже і платити суперціну, то хочаб за шанс на результат.
А не як з контрнаступом. Вгрохати таку купу єлє назбиранних *ресурсів*.
Криву архітектуру навіть ідеальним кодом не вирівняти.
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flyman
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:26
Hotab написав:
40 повідомлень в день. Спить він солодко і непогано.
... мамина черешня живе кілька років в солодкому режимі: прокинулась , написала перших 10 повідомлень, поснідала, ще 10 , почергували до обіду на форумі, пообідала, ще 10 , так день і пройшов
день сурка захисника демократії в Африці.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:28
flyman
,
день сурка захисника демократії в Африці.
У ойтішніка на мінімалках продуктивність на форумі доречі не менша
А от давно обіцяного бойового робота все нема. Мабуть в ролі шкіряної торпеди краще бути…
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Hotab
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:32
freeze написав: katso написав: Zebra написав:
В Израиле уклонисты не в почете
В Израиле и ВЛК наверное проходится по чесному а не "две руки+две ноги= годен"
В Израиле служат практически все, мой однокурсник, иммигрировавший в Израиль, с проявлениями церебрального паралича, криво ходил, перекошенный, был у нас полностью непригодный со снятием с воинского учёта, оттрубил после иммиграции в ЦАХАЛе, правда что то типа в группе персонала.
И в первую очередь - все без исключения сыновья всех министров и чиновников.
Все.
Назовите мне сына чиновников на фронте
Израиль 30 лет строил ВПК.
Чем занималась Украина?
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beee
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:38
beee написав:
Чем занималась Украина?
и за что хотабам 30 лет платили деньги, одевали с ног до головы, чтобы они потом тут истерили на форумах шо некому воевать. Понабирают разную шваль, потом делай работу за них.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:43
Banderlog написав:
Прєвєтствується любий брєд.
Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
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Bukka
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