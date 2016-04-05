Додано: Нед 10 гру, 2023 10:43

Banderlog написав: Прєвєтствується любий брєд. Прєвєтствується любий брєд.

Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?