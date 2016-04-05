RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5804580558065807>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Прєвєтствується любий брєд.

Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6746 раз.
Подякували: 3028 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Израиль иммет скромные, вполне достижимые цели, по меркам портфолио своей армии. Поэтому военная служба там это переключение на другую работу чуть более рискованную, но важную для собственного карьерного роста.
В Украине ситуация пртивопложная.
fox767676
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:49

  Василь-Рівне написав:
  Banderlog написав:Прєвєтствується любий брєд.

Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?


Не читайте фуп на ніч.
Такий дитячий шантаж призведе до того, що зброю будуть давати, але росії
fox767676
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:07


умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.



що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.


В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.

Є досвід ірано-іракської війни.
Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій
fox767676
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 13.06.20
Подякував: 282 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:10

  fox767676 написав:

умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.



що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.


В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.

Є досвід ірано-іракської війни.
Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій

Іран отримав як і "кордони 80 року" так і "розстріляти Хусейна".
Так що заморожуєм конфлікт і чекаєм на берегу ріки життя.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?

маргіналів і босоти ще на пару років вистачить

  Василь-Рівне написав:Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни


наявність хоча б далекобійних ракет в достатній кількості дозволило б виносити всі склади БК, аеродроми та логістичні шляхи на території України, щоб унеможливило жодні навіть думки про наступ у росіян, і рано чи пізно фронт би обвалився в сторону рф без мясних штурмів з нашого боку.
Жування соплів у союзників призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 10 гру, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:19

  Letusrock написав:
  Shaman написав:що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?

маргіналів і босоти ще на пару років вистачить

  Василь-Рівне написав:Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни


наявність хоча б далекобійних ракет в достатній кількості дозволило б виносити всі склади БК, аеродроми та логістичні шляхи на території України, щоб унеможливило жодні навіть думки про наступ у росіян, і рано чи пізно фронт би обвалився в сорону рф без мясних штурмів з нашого боку.
Жування соплів у союзників призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли

так може це і є геніальний план трололо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:25

  fox767676 написав:Израиль иммет скромные, вполне достижимые цели, по меркам портфолио своей армии. Поэтому военная служба там это переключение на другую работу чуть более рискованную, но важную для собственного карьерного роста.
В Украине ситуация пртивопложная.


у нас взагалі фантастмагорія якась. Офіційно "народ за кордони 91-го", але в реальності це переважно громадяни без конституційного обовязку (жінки та броньовані). Інші категорично проти безпосередньої участі у відновленні кордонів або вже беруть участь, але зрозуміло що втомились за 2 роки в окопах. ОП продовжує нести брєд у маси, абстрагувавшись від дійсності. Є надія що якась прибиральниця з ОП зустрівши Зеленського в туалеті, відкриє йому очі
Letusrock
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:26

Letusrock ,

призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли


До чого оцей закарпатський брєд?
Реальні втрати в/с за майже 2 роки війни я оцінюю в діапазоні 100-200 т чол.
Чоловіків , здатних взяти зброю - мільйони. І ви теж здатні, навіть якщо цього не знаєте. Якщо що.
Вам в 12 років теж здавалось «як це я зможу отуди попасти , щоб не промазами». А потім ні папа, ні папа руками не направляли, зміг . І тут зможеш, просто ще не пробував, тому не знаєш.
Hotab
 
Повідомлень: 10321
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:31

  Letusrock написав:Є надія що якась прибиральниця з ОП зустрівши Зеленського в туалеті, відкриє йому очі
никакого бреда нет. Помощь привязана к войне. Чтобы её получать мы должны воевать. Перестанем воевать, помощь перестанут лить и экономику ждёт девальвация и прочие катаклизмы. Но даже продолжая войну нас ждёт сокращение финансирования, может не в 2024 так в 2025 или в 2026.

Уже сейчас видно насколько Запад не монолитен во взглядах. Оптимальный вариант оборона с обоих сторон без кровопролития. Или заморозка. В сети уже мелькали новости, что Запад неофициально требует от Зеленского переговоров.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21089
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5804580558065807>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 140899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13019
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10457)
10.12.2023 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.