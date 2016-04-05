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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:43
Banderlog написав:
Прєвєтствується любий брєд.
Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:44
Израиль иммет скромные, вполне достижимые цели, по меркам портфолио своей армии. Поэтому военная служба там это переключение на другую работу чуть более рискованную, но важную для собственного карьерного роста.
В Украине ситуация пртивопложная.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:49
Василь-Рівне написав: Banderlog написав:
Прєвєтствується любий брєд.
Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
Не читайте фуп на ніч.
Такий дитячий шантаж призведе до того, що зброю будуть давати, але росії
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:07
умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.
В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.
Є досвід ірано-іракської війни.
Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:10
fox767676 написав:
умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.
В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.
Є досвід ірано-іракської війни.
Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій
Іран отримав як і "кордони 80 року" так і "розстріляти Хусейна".
Так що заморожуєм конфлікт і чекаєм на берегу ріки життя.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:14
Shaman написав:
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
маргіналів і босоти ще на пару років вистачить
Василь-Рівне написав:
Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни
наявність хоча б далекобійних ракет в достатній кількості дозволило б виносити всі склади БК, аеродроми та логістичні шляхи на території України, щоб унеможливило жодні навіть думки про наступ у росіян, і рано чи пізно фронт би обвалився в сторону рф без мясних штурмів з нашого боку.
Жування соплів у союзників призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли
Востаннє редагувалось Letusrock
в Нед 10 гру, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:19
Letusrock написав: Shaman написав:
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
маргіналів і босоти ще на пару років вистачить
Василь-Рівне написав:
Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни
наявність хоча б далекобійних ракет в достатній кількості дозволило б виносити всі склади БК, аеродроми та логістичні шляхи на території України, щоб унеможливило жодні навіть думки про наступ у росіян, і рано чи пізно фронт би обвалився в сорону рф без мясних штурмів з нашого боку.
Жування соплів у союзників призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли
так може це і є геніальний план трололо
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:25
fox767676 написав:
Израиль иммет скромные, вполне достижимые цели, по меркам портфолио своей армии. Поэтому военная служба там это переключение на другую работу чуть более рискованную, но важную для собственного карьерного роста.
В Украине ситуация пртивопложная.
у нас взагалі фантастмагорія якась. Офіційно "народ за кордони 91-го", але в реальності це переважно громадяни без конституційного обовязку (жінки та броньовані). Інші категорично проти безпосередньої участі у відновленні кордонів або вже беруть участь, але зрозуміло що втомились за 2 роки в окопах. ОП продовжує нести брєд у маси, абстрагувавшись від дійсності. Є надія що якась прибиральниця з ОП зустрівши Зеленського в туалеті, відкриє йому очі
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:26
Letusrock
,
призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли
До чого оцей закарпатський брєд?
Реальні втрати в/с за майже 2 роки війни я оцінюю в діапазоні 100-200 т чол.
Чоловіків , здатних взяти зброю - мільйони. І ви теж здатні, навіть якщо цього не знаєте. Якщо що.
Вам в 12 років теж здавалось «як це я зможу отуди попасти , щоб не промазами». А потім ні папа, ні папа руками не направляли, зміг . І тут зможеш, просто ще не пробував, тому не знаєш.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:31
Letusrock написав:
Є надія що якась прибиральниця з ОП зустрівши Зеленського в туалеті, відкриє йому очі
никакого бреда нет. Помощь привязана к войне. Чтобы её получать мы должны воевать. Перестанем воевать, помощь перестанут лить и экономику ждёт девальвация и прочие катаклизмы. Но даже продолжая войну нас ждёт сокращение финансирования, может не в 2024 так в 2025 или в 2026.
Уже сейчас видно насколько Запад не монолитен во взглядах. Оптимальный вариант оборона с обоих сторон без кровопролития. Или заморозка. В сети уже мелькали новости, что Запад неофициально требует от Зеленского переговоров.
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