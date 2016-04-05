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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5804580558065807
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок

Креативненько, мені подобається.
Ще трохи брєду додам - поки союзники думають чи дати наступні 250 снарядів чи не давати, тимчасово перенести державу Україна разом з народом на придунайську низовину в район Будапешта / Братислави / Відня, а ЗСУ забезпечить контроль та безпеку здійснення даної операції))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Реальні втрати в/с за майже 2 роки війни я оцінюю в діапазоні 100-200 т чол.

тільки 150 чол вибуваючих в день? Тоді правоохоронна система закриває питання мобілізації до 2030-го

  Hotab написав:І тут зможеш, просто ще не пробував, тому не знаєш.

ну все, записуюсь першим в список на оператора по запуску томагавків. а краще резервним пілотом на Е-4 NAOC
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:45

  Hotab написав:Letusrock ,

призведе до того що запускати томагавки будуть жінки чи пенсіонери, або того гірше - поляки з західного берега Вісли


До чого оцей закарпатський брєд?
Реальні втрати в/с за майже 2 роки війни я оцінюю в діапазоні 100-200 т чол.
Чоловіків , здатних взяти зброю - мільйони. І ви теж здатні, навіть якщо цього не знаєте. Якщо що.
Вам в 12 років теж здавалось «як це я зможу отуди попасти , щоб не промазами». А потім ні папа, ні папа руками не направляли, зміг . І тут зможеш, просто ще не пробував, тому не знаєш.

Во первых какую "зброю"? АК47 или ПК с кривым стволом как в 9й роте Помидор отважным десантникам выдал? Или что то типа того чем Газу в пыль превращают?
Во вторых - 100/200тыс это какие потери? Инвалиды, убитые, комиссованные по совокупности факторов, все вместе?
В третьих - готовы ли вы сейчас в рамках бравад фанатов облав на спортлайфы попробовать лично пойти на своей машине пойти на штурм какого либо обьекта свинособак, прикрытого допустим дивизионом С300 или хотя бы Шилок, который требующая выполнения приказа сторона принципиально не собирается подавлять?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:49

  барабашов написав:В третьих - готовы ли вы сейчас в рамках бравад фанатов облав на спортлайфы попробовать лично пойти на своей машине пойти на штурм какого либо обьекта свинособак, прикрытого допустим дивизионом С300 или хотя бы Шилок, который требующая выполнения приказа сторона принципиально не собирается подавлять?
шоб самому не идти, хотаб готов вас туда послать. Вся суть мобилизации. А 1млн силовиков будут по кафе сидеть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:54

барабашов , любою зброєю, какую нам дадут.
Уже всякую даденую сумели наши освоить. И новую Летусрок освоит. Не освоит летусрок САУ Сюзанна, ее освоит командир Успиха. А Успих уже готов освоить за него Гвоздику, хватит ему мыть снаряды. А Летусрок придет мыть снаряды. Так это работают. Но это при условии, что Летусрок придет.
Но конечно лучше всего 2 года кричать на форуме «я не готов, я не умею», хотя надо несколько месяцев для подготовки с нуля.
Про Е-4 , Апачи и прочие Си Кинги давайте «мы» сами разберемся. Пусть их дадут. Проблемы в пилотах, которые спрятались, нет. Все на виду.Попасть сейчас пилотом сложно. Слишком злачно, летать не на чем, значит получать деньги под Тернополем ни за что.
Вы осваивайте что проще. Только вы и туда не спешите. Только сожаления о погибшем Мариняке, к которому вы не не имеете никакого отношения, от вас слышно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:57

  freeze написав:Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.


у них співвідношення в силах до противника інше. вони мають ф-35, а в противника ні танку, ні бтр в товарних масштабах. втрати, крім перших днів - мінімальні
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:58

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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00

Hotab
Ну Мариняка как и двоих моих одноклассников погибших весной 22го года конечно жалко
О нём по моему я узнал от вас или нет, но с этой ветки
По поводу бравад с Хартума или со справкой об отстрочке - прокомментируйте это видео
https://m.youtube.com/watch?si=tnSL9OVG ... e=youtu.be
У Кувикова утром появилось
Не знаю как вставить чтоб прямо в тексте посмотреться
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:08

Корупціонери систематично розширюють поле для корупції. Іноді роблять це майстерно, одним рухом збільшуючи поле для корупції в рази. Саме це станеться на цьому тижні.

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 5420 щодо криміналізації контрабанди. Він містить не просто великі, а гігантські корупційні ризики:

1. Фактично будь-яка суперечка між митниками та бізнесом щодо митної вартості товару, найменування, маркування, кодування, пакування тощо (така суперечка є звичайною щоденною справою, не кажучи вже про типові помилки при оформленні документів) тепер прирівнюється до контрабанди і призводить до негайного відкриття кримінальної справи.

Отже, будь-який митник може заявити, що не згоден з кодуванням чи оцінюванням, і на цій підставі вже відкрити кримінальну справу.

Таким чином, кримінальною справою потенційно стає кожне переміщення товару через митний кордон.

На додачу тепер немає потреби доводити умисел на вчинення злочину.

Таким чином, поле для хабарництва розширюється на всі перевезення, а суми хабарів зростуть на порядки, адже тепер підприємцям йдеться не про митні суперечки, а про перспективу в'язниці.

2. Суб'єкт кримінальної відповідальності не визначений - отже, можна притягнути самого імпортера/експортера, перевізника, митного брокера тощо. Це означає збільшення поля для корупції ще в кілька разів.

3. Все це призведе до збільшення в рази навантаження на судову систему, тобто ми станемо ще далі від втілення мрій про доступне й справедливе правосуддя. Суди й так перевантажені позовами податкової, більше 90% яких розсипаються при судовому розгляді.

4. Підслідність віднесена до компетенції БЕБ і щодо нього краще промовчати, бо немає цензурних слів.

Давайте вже ухвалимо закон, що будь-який митник має право стягнути з будь-якої юридичної чи фізичної особи будь-яку суму на користь власної кишені, й не будемо ускладнювати. Бо в принципі наслідки законопроєкту є саме такими.

https://www.facebook.com/valerii.pekar/ ... MHhc7uQF2l
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:10

барабашов ,

прокомментируйте это видео



Комментировать можно факты, а не чьи-то рассказы. Пусть заявляет в прокуратуру, теирасслелуют и устанавливают, было иди нет. Может и было. Командир пусть отвечает. Или что вы хотите услышать, да, на войне умирают. Это новое?

По поводу «бравады из Хартума». Я «в Хартуме» (хрен с ним с вашим географическим критинизмом) 4 месяца. До этого был «не в Хартуме». Война скоро 2 года. Вы когда дойдете до ТЦК?
Hotab
 
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  #<1 ... 5804580558065807
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