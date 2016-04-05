Корупціонери систематично розширюють поле для корупції. Іноді роблять це майстерно, одним рухом збільшуючи поле для корупції в рази. Саме це станеться на цьому тижні.Верховна Рада розглядає законопроєкт № 5420 щодо криміналізації контрабанди. Він містить не просто великі, а гігантські корупційні ризики:1. Фактично будь-яка суперечка між митниками та бізнесом щодо митної вартості товару, найменування, маркування, кодування, пакування тощо (така суперечка є звичайною щоденною справою, не кажучи вже про типові помилки при оформленні документів) тепер прирівнюється до контрабанди і призводить до негайного відкриття кримінальної справи.Отже, будь-який митник може заявити, що не згоден з кодуванням чи оцінюванням, і на цій підставі вже відкрити кримінальну справу.Таким чином, кримінальною справою потенційно стає кожне переміщення товару через митний кордон.На додачу тепер немає потреби доводити умисел на вчинення злочину.Таким чином, поле для хабарництва розширюється на всі перевезення, а суми хабарів зростуть на порядки, адже тепер підприємцям йдеться не про митні суперечки, а про перспективу в'язниці.2. Суб'єкт кримінальної відповідальності не визначений - отже, можна притягнути самого імпортера/експортера, перевізника, митного брокера тощо. Це означає збільшення поля для корупції ще в кілька разів.3. Все це призведе до збільшення в рази навантаження на судову систему, тобто ми станемо ще далі від втілення мрій про доступне й справедливе правосуддя. Суди й так перевантажені позовами податкової, більше 90% яких розсипаються при судовому розгляді.4. Підслідність віднесена до компетенції БЕБ і щодо нього краще промовчати, бо немає цензурних слів.Давайте вже ухвалимо закон, що будь-який митник має право стягнути з будь-якої юридичної чи фізичної особи будь-яку суму на користь власної кишені, й не будемо ускладнювати. Бо в принципі наслідки законопроєкту є саме такими.