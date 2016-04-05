Додано: Нед 10 гру, 2023 12:40

Hotab написав: Бо решта не знали це , до моменти як не спробували. Західні воєначальники казали, що у нас всього достатньо. Ми вчимось по лекалам НАТО , чому не вірити? Тому дійсно, поки не спробуєш - не дізнаєшся.

Ну і сама постановка питання «вгрохали купу ресурсів»… Але вибили у кацапії в рази більше ресурсів. Скажете, що розмін нам не вигідно?? Бо решта не знали це , до моменти як не спробували. Західні воєначальники казали, що у нас всього достатньо. Ми вчимось по лекалам НАТО , чому не вірити? Тому дійсно, поки не спробуєш - не дізнаєшся.Ну і сама постановка питання «вгрохали купу ресурсів»… Але вибили у кацапії в рази більше ресурсів. Скажете, що розмін нам не вигідно??

Я ж не те, що такий завумний та роблю отакі свої твердження без обгрунтування.До наступу я все це чув від рівня п-ків. Заперечував, бо так і поясняв -- та ні, там вище ж знають більше, усі розклади, розуміють же... Мені пояснювали про глибинні помилки, що дива не буде.Потім вже з рівня Бобуа та рівня Бандерлога, Фрііза зазвучали сумніви.Я ж мовчав-то увесь час.Отже там на горі академії, теки...Ну а потім практично у лоб визнання: про принесіть мені книжку та вже на середині її вже зрозумів.Тобто: якщо не бачив, а вивчав оту книжку, то зрозумів би раніше...Без. Спроб.Ну і крапку поставив Муженко: на заході да моделювали-рахували, але ж в нас хтось повинен був перед прийняттям рішення перевірити оті розрахунки... І як можна було проводити наступ без відповідної переваги - в нас перевага в осскладі була в 1,2 рази; недостатньо засобів розмінування; прикриття з повітря; не враховано РЕБ противника.Це. Все. Муженко ж.Саме тому в мене таке бачення, а не просто так.Розмін це добре. Тільки розмінювали ми новостворені частини з технікою та мотивованим особовим складом, які нам тепер більш важко замінити.На відміну від ворога.А так би вигравали отими бригадами час. Більше часу. Для лебедів, див, партнерів, нашого переформатування.Стосовно ж масової, підкреслюю - масової, примусової мобілізації -- це повинен бути лише один з усього цілого комплексу принципових заходів по кардинальній зміні моделі функціонування держави та суспільства. Да і війська теж. Бо велосипеда не вигадати; є напрацьовані-відшлифовані моделі для функціонування з опорою на примус.Бо інакше -- марне використання людей...Для затикання ж точкових дірок - да поможе. На якийсь час.