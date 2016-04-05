таких історій вже тьма, про командирів-могілізаторів. Якраз в цю тему
Депутат від фракції “Голос” Роман Костенко заявив, що є випадки, коли українських солдатів з обмеженими можливостями відправляють на штурм позицій противника. За його словами, при визначенні часткової придатності військкомат зобов’язаний відправити призовника на тилові позиції. Однак на практиці це робиться не завжди, оскільки питання знімається після того, як боєць потрапляє до ЗСУ, де його можуть поставити на будь-яку посаду. Костенко вважає, що якщо людей і далі “обманюватимуть” у такий спосіб, то інші не підуть до ЗСУ. Тому важливо, щоб люди потрапили туди, куди їм обіцяли потрапити. Також він додав, що кожен військовий має бути добре навчений, а термін його служби був визначений.
Letusrock , ты уже затестил е-мобилизацию? Не туда попал, или пока не пробовал?
тільки 150 чол вибуваючих в день? Тоді правоохоронна система закриває питання мобілізації до 2030-го
А що, правоохоронці вже стали не потрібні? Ти вже наростив біцепси і сам вмієш не віддавати гаманець на вимогу гопника? Чи хто там не треба? Пожежники? Може поліція на дорогах? Ти вже має скіли обʼїхати нетверезого водія да 150 км/год? Дотчогл оце твоє показування пальцями на інших, коли потрібен саме ти?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:В третьих - готовы ли вы сейчас в рамках бравад фанатов облав на спортлайфы попробовать лично пойти на своей машине пойти на штурм какого либо обьекта свинособак, прикрытого допустим дивизионом С300 или хотя бы Шилок, который требующая выполнения приказа сторона принципиально не собирается подавлять?
шоб самому не идти, хотаб готов вас туда послать. Вся суть мобилизации. А 1млн силовиков будут по кафе сидеть.
Если не ошибаюсь из полиции сейчас уволиться можно только через отправку в зону боевых действий, так просто уйти нельзя
Hotab написав: Бо решта не знали це , до моменти як не спробували. Західні воєначальники казали, що у нас всього достатньо. Ми вчимось по лекалам НАТО , чому не вірити? Тому дійсно, поки не спробуєш - не дізнаєшся. Ну і сама постановка питання «вгрохали купу ресурсів»… Але вибили у кацапії в рази більше ресурсів. Скажете, що розмін нам не вигідно??
Я ж не те, що такий завумний та роблю отакі свої твердження без обгрунтування. До наступу я все це чув від рівня п-ків. Заперечував, бо так і поясняв -- та ні, там вище ж знають більше, усі розклади, розуміють же... Мені пояснювали про глибинні помилки, що дива не буде.
Потім вже з рівня Бобуа та рівня Бандерлога, Фрііза зазвучали сумніви. Я ж мовчав-то увесь час. Отже там на горі академії, теки...
Ну а потім практично у лоб визнання: про принесіть мені книжку та вже на середині її вже зрозумів. Тобто: якщо не бачив, а вивчав оту книжку, то зрозумів би раніше... Без. Спроб.
Ну і крапку поставив Муженко: на заході да моделювали-рахували, але ж в нас хтось повинен був перед прийняттям рішення перевірити оті розрахунки... І як можна було проводити наступ без відповідної переваги - в нас перевага в осскладі була в 1,2 рази; недостатньо засобів розмінування; прикриття з повітря; не враховано РЕБ противника. Це. Все. Муженко ж.
Саме тому в мене таке бачення, а не просто так.
Розмін це добре. Тільки розмінювали ми новостворені частини з технікою та мотивованим особовим складом, які нам тепер більш важко замінити. На відміну від ворога.
А так би вигравали отими бригадами час. Більше часу. Для лебедів, див, партнерів, нашого переформатування.
Стосовно ж масової, підкреслюю - масової, примусової мобілізації -- це повинен бути лише один з усього цілого комплексу принципових заходів по кардинальній зміні моделі функціонування держави та суспільства. Да і війська теж. Бо велосипеда не вигадати; є напрацьовані-відшлифовані моделі для функціонування з опорою на примус. Бо інакше -- марне використання людей... Для затикання ж точкових дірок - да поможе. На якийсь час.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 гру, 2023 12:59, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Почему? Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
в 3-4 рази більше людей. в 3-4 рази сильніше пропаганда і телемарафон ненависті до українців вже 20 років працює
trololo написав:в 3-4 рази більше людей. в 3-4 рази сильніше пропаганда і телемарафон ненависті до українців вже 20 років працює
Ответ намного проще - деньги. Пока у нас с зп военных пытаются высчитать каждый день и всячески их наипать, у них платят. Поэтому пока у нас идёт мобилизация советскими методами пакованием в автобусы с прогнозируемыми последствиями у них люди тихо приходят сами на контрактную основу, нет скандалов с военкоматами и с повальным взяточничеством этими же военкомами и врачами.
Чув, вітальон?? А щоб були для бійців гроші, ти повинен платити як слід податки, а не по 200 грн. І донатити! Чим більше ти закриєш потреб ЗСУ донатом, тим менше потреб залишиться . Чим більше ти «своїм» дроном вбʼєш орків, тим менше загине наших. Тим менше «по 15 млн» тягаря для держави. Але інфантильність твоя заважає тобі зрозуміти прості речі. Ти залишився на рівні 9 років: мавпа виконаю команди, хтось кинув огризок яблука в спину. Сходи ще директору школу під двері купу нагорни. Твій рівень розвитку. І твої дитячі образи на держслужбовця, який надругався над маминою черешнею , туди само.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 13:16, всього редагувалось 2 разів.
Є і ще сфери облаштуватися)) Непересічні та шустрі готуються до масової примусової мобілізації... От і відповідь на вчорашнє питання: на ВЛК не провштовхнутися, черги, а у ЗСУ некомплект, як так? Тільки пересічних шустрих, гадаю, з отих місць з часом посунуть.
detroytred написав:Тільки пересічних шустрих, гадаю, з отих місць з часом посунуть.
на госслужбе не работал, пытался пару раз устроиться но хотаб говорил я им не подхожу. Теперь я хотабам подхожу, но уже я не хочу. В итоге государству вернулось всё вложенное в меня, всё чётко по смете, до копеечки.