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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:28
vitaliiangel написав:
. Теперь я хотабам подхожу, но .
Не поспішай. Зніми тіт-ток на самокаті, з нафарбованими губами. Ще ж нічого не розуміло, а ти вже висновки. Наче дєвочка
Вітальон, а ти ж на держслужбу явно просився на жирне місце де можна дерибанить? Явно не в ЗСУ на контракт, так?
А ти молодець, знаєш куди йти щоб не працювати і мати )) А як не пустили, то образився на державу.
В итоге государству вернулось всё вложенное в меня, всё чётко по смете, до копеечки.
То ти вітальон трохи гуманітарій. Плаксивий , і не вміючий в цифри.
Тут Будівельник давав цифри , скільки в тебе вклала держава. А ще захищала. І досі це робить.
То ти трохи примітивний в цифрах, але в артилерії тобі це виправлять.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 гру, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:34
Є гарне кіно *Траса номер 1* (Пів.Корея).
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:36
Hotab написав:
, а ти ж на держслужбу явно просився на жирне місце де можна дерибанить?
да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц. Набивал бы карманы зеленью, курил гаванские сигары, заправлял бы свой порш 98м бензином и отдыхал бы в монако.
Hotab написав:
А ти молодець, знаєш куди йти щоб не працювати і мати )) А як не пустили, то образився на державу.
...а всю заработанную коммерию мне подарил Рокфеллер. У тебя с логикой что-то. Консерватория нуждается в ремонте? до 2016 г. я вообще ни на каких форумах не сидел и интернетом пользовался часик-два перед сном, так много работы с командировками было. Теперь отдыхаю. Потому что заепался работать и даже 100к боевых мне не интересно. 16 лет я работал на экономику и хочу чтобы теперь она в какой-то мере работала на меня. Поверь я без дела не сижу, как ты себе фантазируешь.
Hotab написав:
Явно не в ЗСУ на контракт, так?
такой мысли не было, не могу же я везде работать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 гру, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:40
Hotab написав:
Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:42
mephala написав: Hotab написав:
Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
Питайте у тих, хто його обирав.
А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.
да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц
І тому ти 25 років несеш образу ?
Або хтось звіздить, або хтось знов показав , що він раніма мамина черешенька))
Яка памʼятає все життя, як його не взяти колись на погану роботу
Вітальон, де ти такий виріс?? Звичайний життєвий момент, воно ображене на все життя
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:47
Hotab написав:
..............
Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. ...........
Я, как и Вы, не знаю численность этих 1 АК та 2 АК. Но как-то сомневаюсь, что с 2,5 млн. оставшихся в Крыму и на Донбассе можно набрать уж очень много людей. А если ещё учесть, что о мобилизации в Крыму ничего не было слышно... А назвать армией можно что угодно, было бы желание.
И с Запорожской и Херсонской пока что почему-то не призывают. Не доверяют?
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