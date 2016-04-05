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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5806580758085809
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:28

  vitaliiangel написав:. Теперь я хотабам подхожу, но .


Не поспішай. Зніми тіт-ток на самокаті, з нафарбованими губами. Ще ж нічого не розуміло, а ти вже висновки. Наче дєвочка
Вітальон, а ти ж на держслужбу явно просився на жирне місце де можна дерибанить? Явно не в ЗСУ на контракт, так? :D
А ти молодець, знаєш куди йти щоб не працювати і мати )) А як не пустили, то образився на державу. :mrgreen:


В итоге государству вернулось всё вложенное в меня, всё чётко по смете, до копеечки.


То ти вітальон трохи гуманітарій. Плаксивий , і не вміючий в цифри.
Тут Будівельник давав цифри , скільки в тебе вклала держава. А ще захищала. І досі це робить.
То ти трохи примітивний в цифрах, але в артилерії тобі це виправлять.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:34

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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:36

  Hotab написав:, а ти ж на держслужбу явно просився на жирне місце де можна дерибанить?
да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц. Набивал бы карманы зеленью, курил гаванские сигары, заправлял бы свой порш 98м бензином и отдыхал бы в монако.
  Hotab написав:А ти молодець, знаєш куди йти щоб не працювати і мати )) А як не пустили, то образився на державу.
...а всю заработанную коммерию мне подарил Рокфеллер. У тебя с логикой что-то. Консерватория нуждается в ремонте? до 2016 г. я вообще ни на каких форумах не сидел и интернетом пользовался часик-два перед сном, так много работы с командировками было. Теперь отдыхаю. Потому что заепался работать и даже 100к боевых мне не интересно. 16 лет я работал на экономику и хочу чтобы теперь она в какой-то мере работала на меня. Поверь я без дела не сижу, как ты себе фантазируешь.
  Hotab написав:Явно не в ЗСУ на контракт, так?
такой мысли не было, не могу же я везде работать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:40

  Hotab написав:Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?


я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:42

  mephala написав:
  Hotab написав:Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?


я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?

Питайте у тих, хто його обирав.
А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.

да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц


І тому ти 25 років несеш образу ? :D
Або хтось звіздить, або хтось знов показав , що він раніма мамина черешенька))
Яка памʼятає все життя, як його не взяти колись на погану роботу :mrgreen:
Вітальон, де ти такий виріс?? Звичайний життєвий момент, воно ображене на все життя :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:47

  Hotab написав:..............
Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. ...........

Я, как и Вы, не знаю численность этих 1 АК та 2 АК. Но как-то сомневаюсь, что с 2,5 млн. оставшихся в Крыму и на Донбассе можно набрать уж очень много людей. А если ещё учесть, что о мобилизации в Крыму ничего не было слышно... А назвать армией можно что угодно, было бы желание.
И с Запорожской и Херсонской пока что почему-то не призывают. Не доверяют?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:50

  Василь-Рівне написав:
  Banderlog написав:Прєвєтствується любий брєд.

Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?

"Они просто погибнут, а мы пойдём в рай"?
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  #<1 ... 5806580758085809
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