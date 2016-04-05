

Трамп змагатиметься з Байденом, хто більше допоможе Україні?

obozrevatel.comDec 9, 2023 12:04 PM

Як я вже писав, Трамп колись, пишаючись, згадував, що надсилав Україні Джавеліни — хоча демократи, доки були при владі, надсилали тільки ковдри й подушки.



Зараз все так швидко змінюється, що ситуація знов може повернутися до змагання, хто більше працюватиме на Україну . Принаймні, республіканці — див. тут — дозріли до саме такого підходу до питання, причому не десь, а в Конгресі, й це незважаючи на те, що кордон з Мексикою для них усіх важливіше.



Тож зустрічні кроки за таких несподіваних обставин вимушений робити й Байден: він вже погоджується на певні поступки республіканцям заради розблокування спільними зусиллями допомоги Україні, а заступник Саллівана (отакої! Навіть не Блінкена!) виступив із заявою щодо значно більшого рівня такої допомоги, якщо росія до кінця наступного року не піде на мир фактично на українських умовах!



Цікаво, йдеться дійсно про кінець 2024-го року чи, може, дедлайн справжній — перші числа листопаду? Щоб встигнути до загальноамериканського "моменту істини"?



Все розгортається вельми цікаво. Не так вже й погано. Україна, виявляється, має значення! При цьому дуже важливо, що, коли йдеться про американську допомогу, це не тільки про гроші й навіть не тільки про території, а й про сотні тисяч збережених життів українців.



Для порівняння: мексиканське питання територій не стосується, і, якщо раптом вийде так, що українці допомагатимуть Головній країні світу з їх захистом, там в найгіршому випадку загинуть лише одиниці — зрозуміло, шкода, але завдяки американській військовій допомозі збережемо неспівставно більше. Тож де можемо допомогти — треба себе пропонувати, бо отримаємо за це сторицею. Якщо їм вже той кордон став дорожче за всі міжнародні проблеми у світі.



Нехай мексиканське питання не заважає конгресменам допомагати Україні й змагатися, хто допомагає більше, а навпаки — стимулює таке змагання.





