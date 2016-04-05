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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:36
Hotab написав:
, а ти ж на держслужбу явно просився на жирне місце де можна дерибанить?
да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц. Набивал бы карманы зеленью, курил гаванские сигары, заправлял бы свой порш 98м бензином и отдыхал бы в монако.
Hotab написав:
А ти молодець, знаєш куди йти щоб не працювати і мати )) А як не пустили, то образився на державу.
...а всю заработанную коммерию мне подарил Рокфеллер. У тебя с логикой что-то. Консерватория нуждается в ремонте? до 2016 г. я вообще ни на каких форумах не сидел и интернетом пользовался часик-два перед сном, так много работы с командировками было. Теперь отдыхаю. Потому что заепался работать и даже 100к боевых мне не интересно. 16 лет я работал на экономику и хочу чтобы теперь она в какой-то мере работала на меня. Поверь я без дела не сижу, как ты себе фантазируешь.
Hotab написав:
Явно не в ЗСУ на контракт, так?
такой мысли не было, не могу же я везде работать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 гру, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:40
Hotab написав:
Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:42
mephala написав: Hotab написав:
Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
Питайте у тих, хто його обирав.
А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.
да сразу после вуза в общеобразовательную школу на 230грн в месяц
І тому ти 25 років несеш образу ?
Або хтось звіздить, або хтось знов показав , що він раніма мамина черешенька))
Яка памʼятає все життя, як його не взяти колись на погану роботу
Вітальон, де ти такий виріс?? Звичайний життєвий момент, воно ображене на все життя
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Hotab
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:47
Hotab написав:
..............
Доречі, ЛАД .. А хто воює в 1 АК та 2 АК? Це до того, що ви писали що населення ЛДНР - це 2 % від населення ерефіі. При окупації саме чоловіки окупованих територій рано чи пізно (в ЛДНР вже, Херсонська і Запорізька - скоро ) будуть авангардом штурмовиків. ...........
Я, как и Вы, не знаю численность этих 1 АК та 2 АК. Но как-то сомневаюсь, что с 2,5 млн. оставшихся в Крыму и на Донбассе можно набрать уж очень много людей. А если ещё учесть, что о мобилизации в Крыму ничего не было слышно... А назвать армией можно что угодно, было бы желание.
И с Запорожской и Херсонской пока что почему-то не призывают. Не доверяют?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:50
Василь-Рівне написав: Banderlog написав:
Прєвєтствується любий брєд.
Брєд - такий. Чому нам не дають далекобійну суперсучасну зброю, літаки, кораблі, підводні човни і т.і.? Бояться ескалації у вигляді ядерного удару, бо нікому не хочеться радіоактивних опадів на свою голову і це не тільки Європа, це дійде і до Китаю і до США. Ок, значить рашистів бояться щоб не угробити своє життя і здоров'я радіоктивними дощиками. Що можемо ми - налякати світ такимм самим дощиками - закладаємо десятки тон вибухівки під кожен атомний енергоблок і не просимо, а вимагаємо не лише суперсучасну техніку і ракети які летять до уралвагонозаводу а і від кожної країни по пару тисяч високооплачуваних добровольців - 100% знайдуться, гроші свою справу зроблять. Як тобі таке Ілон Маск? Ти, скотиняка, дуже цього боїшся, а нам втрачити нічого - мірний атом в каждий дом - гей ООН чули таке?
"Они просто погибнут, а мы пойдём в рай"?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:01
Хвилинка оптимізму
Трамп змагатиметься з Байденом, хто більше допоможе Україні?
obozrevatel.comDec 9, 2023 12:04 PM
Як я вже писав, Трамп колись, пишаючись, згадував, що надсилав Україні Джавеліни — хоча демократи, доки були при владі, надсилали тільки ковдри й подушки.
Зараз все так швидко змінюється, що ситуація знов може повернутися до змагання, хто більше працюватиме на Україну. Принаймні, республіканці — див. тут — дозріли до саме такого підходу до питання, причому не десь, а в Конгресі, й це незважаючи на те, що кордон з Мексикою для них усіх важливіше.
Тож зустрічні кроки за таких несподіваних обставин вимушений робити й Байден: він вже погоджується на певні поступки республіканцям заради розблокування спільними зусиллями допомоги Україні, а заступник Саллівана (отакої! Навіть не Блінкена!) виступив із заявою щодо значно більшого рівня такої допомоги, якщо росія до кінця наступного року не піде на мир фактично на українських умовах!
Цікаво, йдеться дійсно про кінець 2024-го року чи, може, дедлайн справжній — перші числа листопаду? Щоб встигнути до загальноамериканського "моменту істини"?
Все розгортається вельми цікаво. Не так вже й погано. Україна, виявляється, має значення! При цьому дуже важливо, що, коли йдеться про американську допомогу, це не тільки про гроші й навіть не тільки про території, а й про сотні тисяч збережених життів українців.
Для порівняння: мексиканське питання територій не стосується, і, якщо раптом вийде так, що українці допомагатимуть Головній країні світу з їх захистом, там в найгіршому випадку загинуть лише одиниці — зрозуміло, шкода, але завдяки американській військовій допомозі збережемо неспівставно більше. Тож де можемо допомогти — треба себе пропонувати, бо отримаємо за це сторицею. Якщо їм вже той кордон став дорожче за всі міжнародні проблеми у світі.
Нехай мексиканське питання не заважає конгресменам допомагати Україні й змагатися, хто допомагає більше, а навпаки — стимулює таке змагання.
Можна мені в Альбукерку?
Я бачив всі сезони “пуститись берега” і добре там орієнтуюсь в т.ч. і метоварінні...
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:02
ЛАД , пока нет. Их 8 лет идеологически не обрабатывали. Но все возможно впереди.
Или вы считаете что где-то будет иначе?
По количественному составу цифры есть, они не секрет. 1АК около 20т. Есть целые части полностью местных, есть нет. Но донбясяцкие женщины давно жалуются, что мужиков в городах больше нет. Всех забрали.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:04
fox767676 написав:
Израиль иммет скромные, вполне достижимые цели, по меркам портфолио своей армии. Поэтому военная служба там это переключение на другую работу чуть более рискованную, но важную для собственного карьерного роста.
В Украине ситуация пртивопложная.
Как сказать скромные.
Борьба с ХАМАСом - относительно скромная цель.
Но существует ненулевой риск, что ХАМАСом дело не ограничится. А в предыдущих войнах риски были ещё больше.
И если у нас речь шла о потере независимости, то у Израиля вопрос о самом существовании государства.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:09
trololo написав: freeze написав:
Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.
у них співвідношення в силах до противника інше. вони мають ф-35, а в противника ні танку, ні бтр в товарних масштабах. втрати, крім перших днів - мінімальні
Это в этот раз.
А в предыдущие?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:16
Бобуа
Шанс є.
І гадаю, якщо респи включаться, то на перемогу. Бо респам потрібен саме результат. Тому вони й напередодні наполягали на чіткому плані, який дає саме кінцевий результат.
А Джо потрібен (цілком влаштовує) сам процес. Перемога то вже вийде чи не вийде, як получиться.
Але є і негатив у респів з їх підходом. Якщо вони не бачать кінцевого результату, то вони не підуть на це.
А Джо йде хоч так, хоч так.
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