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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5807580858095810
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:20

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?


я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?

Питайте у тих, хто його обирав.
А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.

мені не потрібно ні в кого питати. це вас дивує "коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?"
чи ви думали що ті хто будуть обхезувати "армія, мова, віра" побіжать на захист держави ? вони готові були все чиєсь віддати аби зійтися по середині та перестати стріляти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:24

  hume написав:
  trololo написав:в 3-4 рази більше людей. в 3-4 рази сильніше пропаганда і телемарафон ненависті до українців вже 20 років працює

Ответ намного проще - деньги. Пока у нас с зп военных пытаются высчитать каждый день и всячески их наипать, у них платят. Поэтому пока у нас идёт мобилизация советскими методами пакованием в автобусы с прогнозируемыми последствиями у них люди тихо приходят сами на контрактную основу, нет скандалов с военкоматами и с повальным взяточничеством этими же военкомами и врачами.

У нас пока тоже платят. И, вроде как, не меньше, чем у них. Были попытки в начале года урезать выплаты, но благополучно отменились и платят по-прежнему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В двух словах о ситуации
https://t.me/Shizik93/3074
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:37

Хто винуватий і що робити

У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3460635

Скажіть будь ласка
За 365 днів , 438 спроб по 8836грн/спроба - це дуже страшно?
Так можна звичайно кричати щось типу
То це тільки зафіксовано - а скільки пройшло....
Але чи вартує це
Верховна Рада 9 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди. Джерело: https://biz.censor.net/n3460558


Тому всім хто хоче
а - спочатку розстріляти владу
б - потім олігархів
в -потім відправити силовиків на фронт
г - потім всіх посадити

Треба зрозуміти
Починати треба з себе...
Ті хто вже на фронті - і так роблять максимум( і серед них є нехороші люди...але основна маса працює по максимуму)
Ті хто в тилу
а - нехай переглянуть свою фінансову діяльність на користь ЗСУ
б - по можливості переглянуть виробничу діяльність на користь ЗСУ
наприклад на аліеспресі можна замовити набір дрона за 10000 грн спаяй сам...
Замовте, вмієте паяти - спаяйте, не вмієте попросіть того хто вміє, передайте в ЗСУ хай протестують і якщо підійде- то Ви будете купувати за 10000 грн+вкладати свою роботу і ЗСУ отримає пташку за 50000.
Хто не має 10000, або точно знає що не спаяє - нехай робить окопні свічки , енергетичні батончики , і так далі...
Зараз будь-яка допомога потрібна.

І найголовніше
Поменше вимагайте від влади боротьби з корупцією.
Ця вимога тільки погіршить стан тих хто ефективно щось робить але не в межах законодавства
Наприклад приганяти автівки і не ставити їх на частину - це як мінімум штраф в 100000 грн ( навіть заднім числом)
А автівки потрібні і воїни деколи просять пригнати навіть ЗА ЇХ кошти - але боротьба проти 450 дорогих авто привела до того що 100 000 дешевих ніхто не прижене.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:48

Та нащо нам ті гроші - ми на самому патріотизмі переможемо!)

  ЛАД написав:У нас пока тоже платят. И, вроде как, не меньше, чем у них. Были попытки в начале года урезать выплаты, но благополучно отменились и платят по-прежнему.
Ні.
Таки трохи намутили/наколотили(накололи ;) ) з тими виплатами.
Якби вони з самого початку таке "утнули" - то нормас!
А так - у нас(та і чую по інших бригадах) - подекуди врізали премії майже на половину!
І це вже майже рік так...

п.с.
У нас 7міс. платили премію пА30к, а останні 2 міс - пА60.
І то при тому, що ми свій "квадрат" НЕ змінювали, а інтенсивність бою з середини літа була крутіша, ніж під Бахмутом, коли ми там були минулої зими!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 10 гру, 2023 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:53

Успіх , платять лише в дні бойових застосувань? Так у пілотів завжди так було. Чи в чому справа?
Фріз каже, що отримує всю сотню. Бо він постійно в зоні . Але ж арта не завжди..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:05

Як так?©

  Hotab написав:Але ж арта не завжди..
А з цього місяця можна детальніше?)) Бо доходить до смішного(хоч насправді зовсім не смішно)
Тобто, арта стоїть(переважно вкопана) і пуляє по кільканадцять цілей за день/ніч, і відповідно, по ній теж ворог пуляє/намагається вразити... - і раптом виявляється, що цей "квадрат" ЧОМУСЬ не попав в зону БД? :shock:
Як так?
Ну як плять так?
По нас орки пуляють, навіть, попадають :shock: (тут покищо подробиці упущу) - а ми, плять, наче "не зовсім" в зоні БД?!!! :twisted: :twisted: :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:15

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... deo/310082
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:18

Успіх ,

А з цього місяця можна детальніше?


Ти ж сам казав «виїжджаємо на позицію інколи», «інколи пишу журнал», «інколи мию снаряди».
Мабуть платять за виїзди? Чи як? За журнал не платять? Я чесно не розумію, може ти розкажеш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:18

  fox767676 написав:
умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.

що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами?
в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.

В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.

Є досвід ірано-іракської війни.
Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій

путіна й без нас достануть

а от - членство у НАТО та репарації - must have. Раша згодна? ні. продовжуємо перемовини, поки вони не погодились...
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