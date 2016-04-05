Hotab написав:Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?
я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
Питайте у тих, хто його обирав. А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.
мені не потрібно ні в кого питати. це вас дивує "коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?" чи ви думали що ті хто будуть обхезувати "армія, мова, віра" побіжать на захист держави ? вони готові були все чиєсь віддати аби зійтися по середині та перестати стріляти.
trololo написав:в 3-4 рази більше людей. в 3-4 рази сильніше пропаганда і телемарафон ненависті до українців вже 20 років працює
Ответ намного проще - деньги. Пока у нас с зп военных пытаются высчитать каждый день и всячески их наипать, у них платят. Поэтому пока у нас идёт мобилизация советскими методами пакованием в автобусы с прогнозируемыми последствиями у них люди тихо приходят сами на контрактную основу, нет скандалов с военкоматами и с повальным взяточничеством этими же военкомами и врачами.
У нас пока тоже платят. И, вроде как, не меньше, чем у них. Были попытки в начале года урезать выплаты, но благополучно отменились и платят по-прежнему.
Тому всім хто хоче а - спочатку розстріляти владу б - потім олігархів в -потім відправити силовиків на фронт г - потім всіх посадити
Треба зрозуміти Починати треба з себе... Ті хто вже на фронті - і так роблять максимум( і серед них є нехороші люди...але основна маса працює по максимуму) Ті хто в тилу а - нехай переглянуть свою фінансову діяльність на користь ЗСУ б - по можливості переглянуть виробничу діяльність на користь ЗСУ наприклад на аліеспресі можна замовити набір дрона за 10000 грн спаяй сам... Замовте, вмієте паяти - спаяйте, не вмієте попросіть того хто вміє, передайте в ЗСУ хай протестують і якщо підійде- то Ви будете купувати за 10000 грн+вкладати свою роботу і ЗСУ отримає пташку за 50000. Хто не має 10000, або точно знає що не спаяє - нехай робить окопні свічки , енергетичні батончики , і так далі... Зараз будь-яка допомога потрібна.
І найголовніше Поменше вимагайте від влади боротьби з корупцією. Ця вимога тільки погіршить стан тих хто ефективно щось робить але не в межах законодавства Наприклад приганяти автівки і не ставити їх на частину - це як мінімум штраф в 100000 грн ( навіть заднім числом) А автівки потрібні і воїни деколи просять пригнати навіть ЗА ЇХ кошти - але боротьба проти 450 дорогих авто привела до того що 100 000 дешевих ніхто не прижене.
ЛАД написав:У нас пока тоже платят. И, вроде как, не меньше, чем у них. Были попытки в начале года урезать выплаты, но благополучно отменились и платят по-прежнему.
Ні. Таки трохи намутили/наколотили(накололи ) з тими виплатами. Якби вони з самого початку таке "утнули" - то нормас! А так - у нас(та і чую по інших бригадах) - подекуди врізали премії майже на половину! І це вже майже рік так...
п.с. У нас 7міс. платили премію пА30к, а останні 2 міс - пА60. І то при тому, що ми свій "квадрат" НЕ змінювали, а інтенсивність бою з середини літа була крутіша, ніж під Бахмутом, коли ми там були минулої зими!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 10 гру, 2023 14:55, всього редагувалось 1 раз.
А з цього місяця можна детальніше?)) Бо доходить до смішного(хоч насправді зовсім не смішно) Тобто, арта стоїть(переважно вкопана) і пуляє по кільканадцять цілей за день/ніч, і відповідно, по ній теж ворог пуляє/намагається вразити... - і раптом виявляється, що цей "квадрат" ЧОМУСЬ не попав в зону БД? Як так? Ну як плять так? По нас орки пуляють, навіть, попадають (тут покищо подробиці упущу) - а ми, плять, наче "не зовсім" в зоні БД?!!!
умови, що тоді, що зараз були однакові -повна капітуляція.
що, у Раші є ресурси наступати? з їх м'ясними штурмами? в ДНР та ЛНР, де населення за людей ніхто не вважає, м'ясо скоро скінчиться.
В нас теж потужні вимоги - розстріляти путіна, накрити поляну в ялті.
Є досвід ірано-іракської війни. Перемовини почались з самого початку. Вимоги за принципом "проси більшого - отримаєш те що треба". Іракські вимоги - визнати територіальні реалії (десь 5% території Ірану), іранські - ніяких "реалій", розстріляти Хусейна та репарації. Так йшло роки три поки уряди втомлені війною не пішли на грунтовні перемовини , на яких майже все узгодили - довоєнні кордони + репарації. Ірак запропонував виплатити 50 млрд, Іран затребував 150 сподіваючись на 100. Перемовини зірвано, ще 5 років війни, кордони довоєнні, ніяких репарацій
путіна й без нас достануть
а от - членство у НАТО та репарації - must have. Раша згодна? ні. продовжуємо перемовини, поки вони не погодились...