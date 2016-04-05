Додано: Нед 10 гру, 2023 14:37

https://censor.net/ua/n3460635 У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн. Джерело:

криміналізації контрабанди . Джерело: https://biz.censor.net/n3460558 Верховна Рада 9 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5420 щодо. Джерело:

Скажіть будь ласкаЗа 365 днів , 438 спроб по 8836грн/спроба - це дуже страшно?Так можна звичайно кричати щось типуТо це тільки зафіксовано - а скільки пройшло....Але чи вартує цеТому всім хто хочеа - спочатку розстріляти владуб - потім олігархівв -потім відправити силовиків на фронтг - потім всіх посадитиТреба зрозумітиПочинати треба з себе...Ті хто вже на фронті - і так роблять максимум( і серед них є нехороші люди...але основна маса працює по максимуму)Ті хто в тилуа - нехай переглянуть свою фінансову діяльність на користь ЗСУб - по можливості переглянуть виробничу діяльність на користь ЗСУнаприклад на аліеспресі можна замовити набір дрона за 10000 грн спаяй сам...Замовте, вмієте паяти - спаяйте, не вмієте попросіть того хто вміє, передайте в ЗСУ хай протестують і якщо підійде- то Ви будете купувати за 10000 грн+вкладати свою роботу і ЗСУ отримає пташку за 50000.Хто не має 10000, або точно знає що не спаяє - нехай робить окопні свічки , енергетичні батончики , і так далі...Зараз будь-яка допомога потрібна.І найголовнішеПоменше вимагайте від влади боротьби з корупцією.Ця вимога тільки погіршить стан тих хто ефективно щось робить але не в межах законодавстваНаприклад приганяти автівки і не ставити їх на частину - це як мінімум штраф в 100000 грн ( навіть заднім числом)А автівки потрібні і воїни деколи просять пригнати навіть ЗА ЇХ кошти - але боротьба проти 450 дорогих авто привела до того що 100 000 дешевих ніхто не прижене.