

Нова мобілізація в Україні: скільки людей потрібно призвати до ЗСУ в 2024 році



focus.uaDec 8, 2023 9:43 AM

мобілізація в Україні, ЗСУ, призов до ЗСУ



Фото: ТСН | Посилення мобілізації в Україні - що чекає в 2024 році





Четверо професійних військових висловилися щодо мобілізації в Україні та відповіли на питання, чому "плани про каву в Криму" не реалізувалися і чи є у країни мобілізаційний резерв на 2024 рік.



Українські військові експерти кажуть, що в Україні потрібно посилювати мобілізацію, адже ЗСУ не вистачає людей. Зокрема, потрібно посилювати піхотні війська, тому що це — головний чинник на фронті. Про це в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" сказав екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець.



За його словами, піхотні війська для армії є незамінними. Техніка, зброя, артилерія, танки та інші засоби боротьби — це лише допомагає піхоті. Люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті. Їм потрібно відпочивати, лікуватися, відновлюватися.



"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна, і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті — це головний чинник. А піхота — це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", — заявив експерт.



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Чи має Україна мобілізаційний резерв на 2024 рік

Україна має достатні матеріальні ресурси та людський капітал для перемоги навіть у тривалій виснажливій війні, зокрема й навіть власними силами, в умовах зменшення допомоги союзників, вважає вчений і військовослужбовець Євген Дикий. У колонці на Фокусі "Мобілізація по всіх напрямках. Як ще можна виправити те, що Україна втратила 2023 року" експерт висловив думку, що для зміни ходу війни та здобуття перемоги потрібна лише повна мобілізація всього.



"Виклики — шалені та екзистенційні; ворог не лише не змирився з поразкою, але навпаки, затявся у намірі знищити нас назавжди, і навіть має свій план "пабєди" з прицілом на 2025-й рік", — каже Дикий.



За його словами, необхідною умовою перемоги України у війні є повна зміна мислення громадян та перебудова його на військовий лад. Цього, на жаль, українці не зробили впродовж 2023 року. Навпаки, розслабилися.



Коли прийде усвідомлення у негайному включенні у військові процеси, тоді настане і період невідкладних кроків, які разом мають забезпечити нам якісний прорив як на фронті, так і у тиловому забезпеченні воюючої армії.



"Більшість цих кроків (хоча і не всі) будуть непопулярними та призведуть до просідання рейтингів влади; але потім здобута перемога більш ніж компенсує ці втрати; натомість, відмова від непопулярних кроків призведе до поразки у війні, після чого саме поняття рейтингів втратить будь-який сенс", — сказав Дикий.



Мобілізація людей в значно більшому за попередній масштаб (для чого у нас є достатній мобілізаційний резерв) має створити нам чисельну перевагу над ворогом на фронті (чого ми досі не мали та не маємо).



Мобілізація фінансів та промисловості має зробити нас самодостатніми щодо виробництва хоча б базового БК та зброї та створити нам переваги хоча б у окремих видах озброєнь.



За словами експерта, цього можливо досягнути впродовж 2024 року, але потрібно негайно змінювати мислення.









Війна затягується: як мотивувати українців продовжувати боротися



Екснардеп, а зараз військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців не падати духом від невдач на фронті, а навпаки, тверезо проаналізувати ситуацію і робити висновки. Про це він зробив великий допис на своїй сторінці в соцмережах.



"Ми вигравали на мотивації, але після нереалізованих планів про каву у Криму, падає й вона. Це зрозуміло: люди не залізні, вони втомлюються і їм потрібна перспектива. Коли перспективою спочатку малюється Крим, а потім "втримати Авдіївку" — це демотивує", — пише Фірсов.



Вистояти та здобути перемогу Україна зможе, якщо суспільство виконає одне з найголовніших завдань суспільства — забезпечення армії 100 000 дронів на місяць.



На думку Фірсова, Україна надто покладалась на партнерів, не реалізуючи свої можливості.



"Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги "хаймарсів". У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дронів у багато разів більше за ворога, і краще за нього застосувати — це реально", — додає екснардеп.



За його словами, вірити в ЗСУ вже мало, треба дієво допомагати їм.



"Чим більше дронів — тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. Але ж це не тільки наша проблема! Вона стосується усіх. Програють війну не військові, – програють країни. Проблема, в організації. Ми досі борсаємось у волонтерській допомозі. І ділимо 100 дронів на три бригади. А ворог в цей час ставить на потік все, що може нас вбивати", — написав військовий.



Він також наголосив, що війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому-березні 2022 року, а не тільки ЗСУ..







