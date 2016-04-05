Нова мобілізація в Україні: скільки людей потрібно призвати до ЗСУ в 2024 році
focus.uaDec 8, 2023 9:43 AM мобілізація в Україні, ЗСУ, призов до ЗСУ
Фото: ТСН | Посилення мобілізації в Україні - що чекає в 2024 році
Четверо професійних військових висловилися щодо мобілізації в Україні та відповіли на питання, чому "плани про каву в Криму" не реалізувалися і чи є у країни мобілізаційний резерв на 2024 рік.
Українські військові експерти кажуть, що в Україні потрібно посилювати мобілізацію, адже ЗСУ не вистачає людей. Зокрема, потрібно посилювати піхотні війська, тому що це — головний чинник на фронті. Про це в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" сказав екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець.
За його словами, піхотні війська для армії є незамінними. Техніка, зброя, артилерія, танки та інші засоби боротьби — це лише допомагає піхоті. Люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті. Їм потрібно відпочивати, лікуватися, відновлюватися.
"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна, і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті — це головний чинник. А піхота — це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", — заявив експерт.
...
Чи має Україна мобілізаційний резерв на 2024 рік Україна має достатні матеріальні ресурси та людський капітал для перемоги навіть у тривалій виснажливій війні, зокрема й навіть власними силами, в умовах зменшення допомоги союзників, вважає вчений і військовослужбовець Євген Дикий. У колонці на Фокусі "Мобілізація по всіх напрямках. Як ще можна виправити те, що Україна втратила 2023 року" експерт висловив думку, що для зміни ходу війни та здобуття перемоги потрібна лише повна мобілізація всього.
"Виклики — шалені та екзистенційні; ворог не лише не змирився з поразкою, але навпаки, затявся у намірі знищити нас назавжди, і навіть має свій план "пабєди" з прицілом на 2025-й рік", — каже Дикий.
За його словами, необхідною умовою перемоги України у війні є повна зміна мислення громадян та перебудова його на військовий лад. Цього, на жаль, українці не зробили впродовж 2023 року. Навпаки, розслабилися.
Коли прийде усвідомлення у негайному включенні у військові процеси, тоді настане і період невідкладних кроків, які разом мають забезпечити нам якісний прорив як на фронті, так і у тиловому забезпеченні воюючої армії.
"Більшість цих кроків (хоча і не всі) будуть непопулярними та призведуть до просідання рейтингів влади; але потім здобута перемога більш ніж компенсує ці втрати; натомість, відмова від непопулярних кроків призведе до поразки у війні, після чого саме поняття рейтингів втратить будь-який сенс", — сказав Дикий.
Мобілізація людей в значно більшому за попередній масштаб (для чого у нас є достатній мобілізаційний резерв) має створити нам чисельну перевагу над ворогом на фронті (чого ми досі не мали та не маємо).
Мобілізація фінансів та промисловості має зробити нас самодостатніми щодо виробництва хоча б базового БК та зброї та створити нам переваги хоча б у окремих видах озброєнь.
За словами експерта, цього можливо досягнути впродовж 2024 року, але потрібно негайно змінювати мислення.
Війна затягується: як мотивувати українців продовжувати боротися
Екснардеп, а зараз військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців не падати духом від невдач на фронті, а навпаки, тверезо проаналізувати ситуацію і робити висновки. Про це він зробив великий допис на своїй сторінці в соцмережах.
"Ми вигравали на мотивації, але після нереалізованих планів про каву у Криму, падає й вона. Це зрозуміло: люди не залізні, вони втомлюються і їм потрібна перспектива. Коли перспективою спочатку малюється Крим, а потім "втримати Авдіївку" — це демотивує", — пише Фірсов.
Вистояти та здобути перемогу Україна зможе, якщо суспільство виконає одне з найголовніших завдань суспільства — забезпечення армії 100 000 дронів на місяць.
На думку Фірсова, Україна надто покладалась на партнерів, не реалізуючи свої можливості.
"Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги "хаймарсів". У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дронів у багато разів більше за ворога, і краще за нього застосувати — це реально", — додає екснардеп.
За його словами, вірити в ЗСУ вже мало, треба дієво допомагати їм.
"Чим більше дронів — тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. Але ж це не тільки наша проблема! Вона стосується усіх. Програють війну не військові, – програють країни. Проблема, в організації. Ми досі борсаємось у волонтерській допомозі. І ділимо 100 дронів на три бригади. А ворог в цей час ставить на потік все, що може нас вбивати", — написав військовий.
Він також наголосив, що війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому-березні 2022 року, а не тільки ЗСУ..
mephala написав:........ я можу так само вас спитати - а коли чотирижди ухилянт сказав що достатньо просто перестати стріляти та зійтись по середині чому його не гнали сцяними тряпками?
Питайте у тих, хто його обирав. А щодо відповідальності за дії, на кримінал він не потягнув ще. Але переобраним не буде.
мені не потрібно ні в кого питати. це вас дивує "коли оця таке сталось на форумі і суспільстві, що гниль може отаке заявляти, і воно не обпльоване і не вигнане обсяними ганчірками? Коли зʼявилась така терпимість, я щось прозівав?" чи ви думали що ті хто будуть обхезувати "армія, мова, віра" побіжать на захист держави ? вони готові були все чиєсь віддати аби зійтися по середині та перестати стріляти.
"обхезувати" лозунг "армія, мова, віра" не то же самое, то "захищати державу". Эти вещи сильно отличаются. Лозунгов можно придумать много. В 2018 затраты на оборону по данным с Минфина 9,8% бюджета или 2,8% ВВП. Вы были готовы увеличить эти затраты хотя бы вдвое? Сделать это можно, естественно, только за счёт урезания др. расходов и в итоге за счёт "затягивания поясов" у народа. Насколько помню, перед войной много раз поднимался вопрос о бурно растущей миграции на работу за границей. Из-за низких доходов в Украине. Так что, готовы были "затянуть пояса"? И я не уверен, что удвоить расходы на оборону было бы достаточно. Учитывая крайне низкие расходы за предыдущие почти 30 лет, для ускоренной подготовке к войне, скорее всего, нужно было бы тратить гораздо больше. Готовы Вы были на такое? Лично Вы, может быть, и были готовы, страна - нет. Хотя бы "27%" были готовы? Сколько лет я на форуме писал о необходимости развития промышленности? Реакция большинства была - "совок", "мы будем великой с/х державой" (Вы, кстати, тоже были в их числе). Сегодня те же люди кричат о войне до победы и границах 91 года. А чем воевать? Поставками с Запада? Слава богу, пока дают. В этих условиях необходимо было идти на переговоры и на вероятные уступки для заключения мира. Порошенко пошёл на Минские соглашения. И правильно сделал, хотя многие радикалы его в этом обвиняли. Зеленский должен был пойти уже на бОльшие уступки, но он, по-моему, побоялся радикалов. Возможно, правильно побоялся. Не знаю, какая реакция была бы до войны даже только на предложение отдать Донбасс, а, думаю, этого было бы недостаточно. Возможен и другой вариант - недооценил решимость Путина и надеялся на возможность дальше пропетлять на минских соглашениях. Но что сегодня об этом говорить. Мы в результате получили войну, разрушения, эмиграцию (пока временную, но с большой вероятностью в значительной мере и постоянную), огромные долги. Уж молчу о погибших и раненых. А что выиграли? Ни в ЕС, ни в НАТО нас пока что не берут и перспективы достаточно туманные. Насколько нам помогут после войны, тоже не известно. Условия для переговоров, уже писал, сегодня заметно хуже, чем до войны. Так что можете продолжать "гнати сцяними тряпками".
До тих, хто так підтримують подібні методи, то варто було не чужими руками та долями робити подібне та бути категорично "ЗА". Ідіть та записуйтесь – обмежень за бажанням немає. А розумних за чужий рахунок у нас у країні досить багато, якщо не більшість. Вперед, розкривайте свої таланти і не варто вирішувати чиюсь долю своїми дрібнодушністю і закидонами. У кожного своє життя, ось їм і розпоряджайтесь. У вас є на це право, на все інше – ні.
Ти ж сам казав «виїжджаємо на позицію інколи», «інколи пишу журнал», «інколи мию снаряди». Мабуть платять за виїзди? Чи як? За журнал не платять? Я чесно не розумію, може ти розкажеш.
Ну, за останніх 2міс. наче так - платять за виїзд. Але вираховують якесь "середнє-арифметичне", що в більшості побратимів виходить однакова сума(хоч деякі були на вогневій 15днів, деякі 17, деякі 22 і т.п.) Але мене цікавлять отих 7міс, про яких я вище писав? Чому там всім платили 30К?(неважливо, скільки був на вогневій) При тому, що ми місце/квадрат не змінювали!!!
Нова мобілізація в Україні: скільки людей потрібно призвати до ЗСУ в 2024 році
focus.uaDec 8, 2023 9:43 AM мобілізація в Україні, ЗСУ, призов до ЗСУ
Фото: ТСН | Посилення мобілізації в Україні - що чекає в 2024 році
Четверо професійних військових висловилися щодо мобілізації в Україні та відповіли на питання, чому "плани про каву в Криму" не реалізувалися і чи є у країни мобілізаційний резерв на 2024 рік.
Українські військові експерти кажуть, що в Україні потрібно посилювати мобілізацію, адже ЗСУ не вистачає людей. Зокрема, потрібно посилювати піхотні війська, тому що це — головний чинник на фронті. Про це в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" сказав екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець.
За його словами, піхотні війська для армії є незамінними. Техніка, зброя, артилерія, танки та інші засоби боротьби — це лише допомагає піхоті. Люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті. Їм потрібно відпочивати, лікуватися, відновлюватися.
"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна, і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті — це головний чинник. А піхота — це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", — заявив експерт.
...
Чи має Україна мобілізаційний резерв на 2024 рік Україна має достатні матеріальні ресурси та людський капітал для перемоги навіть у тривалій виснажливій війні, зокрема й навіть власними силами, в умовах зменшення допомоги союзників, вважає вчений і військовослужбовець Євген Дикий. У колонці на Фокусі "Мобілізація по всіх напрямках. Як ще можна виправити те, що Україна втратила 2023 року" експерт висловив думку, що для зміни ходу війни та здобуття перемоги потрібна лише повна мобілізація всього.
"Виклики — шалені та екзистенційні; ворог не лише не змирився з поразкою, але навпаки, затявся у намірі знищити нас назавжди, і навіть має свій план "пабєди" з прицілом на 2025-й рік", — каже Дикий.
За його словами, необхідною умовою перемоги України у війні є повна зміна мислення громадян та перебудова його на військовий лад. Цього, на жаль, українці не зробили впродовж 2023 року. Навпаки, розслабилися.
Коли прийде усвідомлення у негайному включенні у військові процеси, тоді настане і період невідкладних кроків, які разом мають забезпечити нам якісний прорив як на фронті, так і у тиловому забезпеченні воюючої армії.
"Більшість цих кроків (хоча і не всі) будуть непопулярними та призведуть до просідання рейтингів влади; але потім здобута перемога більш ніж компенсує ці втрати; натомість, відмова від непопулярних кроків призведе до поразки у війні, після чого саме поняття рейтингів втратить будь-який сенс", — сказав Дикий.
Мобілізація людей в значно більшому за попередній масштаб (для чого у нас є достатній мобілізаційний резерв) має створити нам чисельну перевагу над ворогом на фронті (чого ми досі не мали та не маємо).
Мобілізація фінансів та промисловості має зробити нас самодостатніми щодо виробництва хоча б базового БК та зброї та створити нам переваги хоча б у окремих видах озброєнь.
За словами експерта, цього можливо досягнути впродовж 2024 року, але потрібно негайно змінювати мислення.
Війна затягується: як мотивувати українців продовжувати боротися
Екснардеп, а зараз військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців не падати духом від невдач на фронті, а навпаки, тверезо проаналізувати ситуацію і робити висновки. Про це він зробив великий допис на своїй сторінці в соцмережах.
"Ми вигравали на мотивації, але після нереалізованих планів про каву у Криму, падає й вона. Це зрозуміло: люди не залізні, вони втомлюються і їм потрібна перспектива. Коли перспективою спочатку малюється Крим, а потім "втримати Авдіївку" — це демотивує", — пише Фірсов.
Вистояти та здобути перемогу Україна зможе, якщо суспільство виконає одне з найголовніших завдань суспільства — забезпечення армії 100 000 дронів на місяць.
На думку Фірсова, Україна надто покладалась на партнерів, не реалізуючи свої можливості.
"Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги "хаймарсів". У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дронів у багато разів більше за ворога, і краще за нього застосувати — це реально", — додає екснардеп.
За його словами, вірити в ЗСУ вже мало, треба дієво допомагати їм.
"Чим більше дронів — тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. Але ж це не тільки наша проблема! Вона стосується усіх. Програють війну не військові, – програють країни. Проблема, в організації. Ми досі борсаємось у волонтерській допомозі. І ділимо 100 дронів на три бригади. А ворог в цей час ставить на потік все, що може нас вбивати", — написав військовий.
Він також наголосив, що війна має знову стати справою всього суспільства, як це було в лютому-березні 2022 року, а не тільки ЗСУ..
Про піхоту вже 100 разів пережовано командирами, іноземними спостерігачами - її треба шукати не в пенсіонерських санаторіях для радикулітників, а серед чоловіків до 40, краще до 35. Але комусь слабо підписати закон про зниження віку хоч б до 25. Хтось з балакунів поніс відповідальність за "каву в Криму"? Навесні тих, хто казав що дай-то бог лівобережжя херсонської-запорізької звільнити до кінця року, орди запропагандованих ногами затоптували в чатах з подачі таких кавоманів. Вибачення будуть перед народом? Держава взагалі здатна аналізувати помилки, вчитися, зрозуміти що не треба працюючого зброяра мобілізовувати на фронт, а інвалід з плоскостопія може і в Україні податки платити, не обовязково їх за кордон випускати? Замість цього суцільний інформаційний терор "всіх переловимо"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 10 гру, 2023 16:05, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Так что можете продолжать "гнати сцяними тряпками".
это не я вопрошал о тряпках. это у Хотаба такое мнение. я лишь указал ему на настроения общества. кто гнать то будет? те кто 30 лет не интерсовался армией и голосовал за гречку и тарифы? а потом решил сойтись по средине перестав стрелять? чье то всегда такие согласны отдать.
ЗЫ и я никогда не писал что судьба Украины это только быть великой с/г державой. ссылкой не кинете где я про такое писал по вашему мнению? кстати то что плохо лежит (не охраняется) рано или поздно захочет кто то прибрать к рукам.
копейка написав:До тих, хто так підтримують подібні методи, то варто було не чужими руками та долями робити подібне та бути категорично "ЗА". Ідіть та записуйтесь – обмежень за бажанням немає. А розумних за чужий рахунок у нас у країні досить багато, якщо не більшість. Вперед, розкривайте свої таланти і не варто вирішувати чиюсь долю своїми дрібнодушністю і закидонами. У кожного своє життя, ось їм і розпоряджайтесь. У вас є на це право, на все інше – ні.
Це все вірно, коли у вас своя власна країна. Типу сімʼї. Хочете -«ходите» на кухонний стіл, хочете - розводите там диких звірів. Хочете - захищаєте від злодіїв, хочете - тримаєте відкритими двері і запрошуєте їх. Але ми живемо в одній. Поки не поїхали, і тут у нас всіх є спільні обовʼязки. Обовʼязок або захищати, або утримувати тих, хто це робить. І бути готовим помінятись з ним місцями. Інакше треба тоді шукати іншу країну. І сподіватись, що у випадку «Алярм» вам там дозволять обирати, що робити. (Але треба зарані читати їх законодавство, щоб як муха не робити «бровки доміком» , типу «А що, хіба десь написано що я у випадку війни маю захищати?» )
Hotab Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами. Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого. Тож можете мене не лікувати обов'язками. У цьому випадку ми порахувалися. Ще раз, ніхто зі смертних не має права розпоряджатися чужим життям. Розпоряджуйтесь своїм. Це стосується всіх і тих, хто не хотів жертвувати своїм, але готовий зараз розпоряджатися чужим.