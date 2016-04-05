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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5809581058115812
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:31

копейка ,

Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого


І зарплату не платила?
Цікаве у вас розуміння «розрахувалася».
А от вітальон з мухою сказали б, що ви 17 років смоктали бюджетну сіську і зараз маєте першою її захищати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:34

  fler написав:
  копейка написав:Ще раз, ніхто зі смертних не має права розпоряджатися чужим життям.

Кацапам розкажіть про це.

Не перекручуйте на тривіальні поняття ворога. Краще скажіть тим, хто не дивлячись на війну, перепродує допомогу, розкрадає гуманітарку вагонами, носить відкати на верх, виводить ці кошти з країни і купує нерухомість за кордоном.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:39

  Hotab написав:смоктали бюджетну сіську

Вдалого смоктання.
Питання закрите, не по Вашоi зарплатi обговорювати що я винна, а що ні.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 10 гру, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:40

  Hotab написав:А от вітальон з мухою сказали б, що ви 17 років смоктали бюджетну сіську і зараз маєте першою її захищати.
молодец хотаб, 5 баллов. Еще немного и ты станешь мыслить правильно, а не штампами пропаганды.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:45

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А от вітальон з мухою сказали б, що ви 17 років смоктали бюджетну сіську і зараз маєте першою її захищати.
молодец хотаб, 5 баллов. Еще немного и ты станешь мыслить правильно, а не штампами пропаганды.

Я дуже ціную твої оцінки і сподіваюсь, тобі по відповідям умовної «копійки» зрозуміло, що вчорашні бюджетники і близько не поділяють твої вологі фантазії , що вони винні державі більше ніж ти. :D
І навіть трохи навпаки :mrgreen:


не по Вашоi зарплатi


Якийсь трохи недолугий вислів, він тут взагалі до чого? Але я зрозумів ваше небажання розмовляти . :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:46

  Hotab написав:і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.
берём мои обязанности и 1млн силовиков. Они получают из бюджета зарплаты, я нет. Но обязанности блдь общие. Я шо теперь должен выполнять то, за что они 30 лет получали зарплаты? Может не надо было им 30 лет платить, разбили бы поровну на каждого м18-60, чтобы когда война каждый точно знал, государство ему уже заплатило. Иначе получается бабло гребут одни, а выгребать от орков должны другие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:49

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.
берём мои обязанности и 1млн силовиков. Они получают из бюджета зарплаты, я нет. Но обязанности блдь общие. Я шо теперь должен выполнять то, за что они 30 лет получали зарплаты? Может не надо было им 30 лет платить, разбили бы поровну на каждого м18-60, чтобы когда война каждый точно знал, государство ему уже заплатило.

Ти Вітаха читаєш жопом))
Умовна копійка пахала 17 років, а не брала в борг у держави. А ти результатами її праці користувався. Але ти настільки примітивний , що не здатний зрозуміти це.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:54

  Hotab написав:Успіх , платять лише в дні бойових застосувань? Так у пілотів завжди так було. Чи в чому справа?
Фріз каже, що отримує всю сотню. Бо він постійно в зоні . Але ж арта не завжди..

Є зона бойових дій визначена ГШ, там вся частина може отримувати +100. Якщо не в зоні бойових дій, але виконуєте бойове розпорядження то +30. Без бойового розпорядження 0.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:01

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.
берём мои обязанности и 1млн силовиков. Они получают из бюджета зарплаты, я нет. Но обязанности блдь общие. Я шо теперь должен выполнять то, за что они 30 лет получали зарплаты? Может не надо было им 30 лет платить, разбили бы поровну на каждого м18-60, чтобы когда война каждый точно знал, государство ему уже заплатило. Иначе получается бабло гребут одни, а выгребать от орков должны другие.

дуже багато "інвестовано", тому інвестиції бережуть (деякі на зберіганні в Судані), а витрачати можна пачками мобіків задурно.

Все вірно, муха.
Якщо ілітний військовий пілот чи моряк прийде в айтішну фірму на роботу влаштовуватись, то йому запропонують косити траву чи мити туалет. Бо ілітою він був на своїй професії, а у тебе - він ніхто. Не пустять його до на кухню з 3-ма кавовими машинами, полицями безкоштовних мюслів і холодильниками фруктів. І до тостереиці також не пустять. І заплатять за брудну роботу на жарі вдесятеро менше, ніж тобі.
А от в ЗСУ ти будеш ніхто, а вони іліта. Їх будуть берегти, а тебе в мокрий окоп.
І поки нема літальних апаратів, будуть пілоти сидіти під Тернополем на бюджетній сісьці, як би вітальон не скиглив. І в окоп не підуть, поки на сам аеродром не нападуть.
Зрозумів? Запиши собі десь. Бо не дійде ж з першого разу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:24

Це ж вже було ...

Немного оффтопа ...

Но очень в тему

Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
Упродовж тривалого часу питання вже не загострювалася. Проте нову зацікавленість з боку Венесуели Ессекібо викликав 2015 року, коли тут знайшли нові родовища нафти та газу.

От оно чё ...
Венесуела имеет много нефти, но это им не помогло.
Потом что, вариант - отобрать и поделить, не рабочий
Президент Венесуели Ніколас Мадуро 3 грудня провів так званий референдум, де мешканці Венесуели висловилися за приєднання нової території. За офіційними даними, підтримали приєднання 95% тих, хто брав участь у голосуванні

Жители Венесуелы проголосовали за присоединение новых территорий
Не спрашивая жителей территорий Гаяны.

С кого Мадуро брал пример ? так тут всё очевидно

Запорожская область и сам город Запорожье

В городе Запорожье не было никакого "референдума" от рашистов, но всю террриторию Запорожской области рашисты записали в свою "Конституцию"
pesikot
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