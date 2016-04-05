Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого
І зарплату не платила?
Цікаве у вас розуміння «розрахувалася».
А от вітальон з мухою сказали б, що ви 17 років смоктали бюджетну сіську і зараз маєте першою її захищати.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 18:31
копейка ,
І зарплату не платила?
Цікаве у вас розуміння «розрахувалася».
А от вітальон з мухою сказали б, що ви 17 років смоктали бюджетну сіську і зараз маєте першою її захищати.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:34
Не перекручуйте на тривіальні поняття ворога. Краще скажіть тим, хто не дивлячись на війну, перепродує допомогу, розкрадає гуманітарку вагонами, носить відкати на верх, виводить ці кошти з країни і купує нерухомість за кордоном.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:39
Вдалого смоктання.
Питання закрите, не по Вашоi зарплатi обговорювати що я винна, а що ні.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 10 гру, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:40
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:45
Я дуже ціную твої оцінки і сподіваюсь, тобі по відповідям умовної «копійки» зрозуміло, що вчорашні бюджетники і близько не поділяють твої вологі фантазії , що вони винні державі більше ніж ти.
І навіть трохи навпаки
Якийсь трохи недолугий вислів, він тут взагалі до чого? Але я зрозумів ваше небажання розмовляти .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:46
берём мои обязанности и 1млн силовиков. Они получают из бюджета зарплаты, я нет. Но обязанности блдь общие. Я шо теперь должен выполнять то, за что они 30 лет получали зарплаты? Может не надо было им 30 лет платить, разбили бы поровну на каждого м18-60, чтобы когда война каждый точно знал, государство ему уже заплатило. Иначе получается бабло гребут одни, а выгребать от орков должны другие.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:49
Ти Вітаха читаєш жопом))
Умовна копійка пахала 17 років, а не брала в борг у держави. А ти результатами її праці користувався. Але ти настільки примітивний , що не здатний зрозуміти це.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:54
Є зона бойових дій визначена ГШ, там вся частина може отримувати +100. Якщо не в зоні бойових дій, але виконуєте бойове розпорядження то +30. Без бойового розпорядження 0.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:01
Все вірно, муха.
Якщо ілітний військовий пілот чи моряк прийде в айтішну фірму на роботу влаштовуватись, то йому запропонують косити траву чи мити туалет. Бо ілітою він був на своїй професії, а у тебе - він ніхто. Не пустять його до на кухню з 3-ма кавовими машинами, полицями безкоштовних мюслів і холодильниками фруктів. І до тостереиці також не пустять. І заплатять за брудну роботу на жарі вдесятеро менше, ніж тобі.
А от в ЗСУ ти будеш ніхто, а вони іліта. Їх будуть берегти, а тебе в мокрий окоп.
І поки нема літальних апаратів, будуть пілоти сидіти під Тернополем на бюджетній сісьці, як би вітальон не скиглив. І в окоп не підуть, поки на сам аеродром не нападуть.
Зрозумів? Запиши собі десь. Бо не дійде ж з першого разу.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:24
Це ж вже було ...
Немного оффтопа ...
Но очень в тему
От оно чё ...
Венесуела имеет много нефти, но это им не помогло.
Потом что, вариант - отобрать и поделить, не рабочий
Жители Венесуелы проголосовали за присоединение новых территорий
Не спрашивая жителей территорий Гаяны.
С кого Мадуро брал пример ? так тут всё очевидно
Запорожская область и сам город Запорожье
В городе Запорожье не было никакого "референдума" от рашистов, но всю террриторию Запорожской области рашисты записали в свою "Конституцию"
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