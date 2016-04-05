Україна готує на 2024 рік напрацювання, завдяки яким російські загарбники будуть змушені назавжди піти з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров в етері телемарафону. Під час діалогу з журналістами було порушено питання про ситуацію в Чорному морі в контексті тих технологій, завдяки яким українські сили зможуть очистити акваторію від носіїв "Калібрів".
Міністр оборонного відомства заявив, що українці показали всьому світу свою здатність досягати успіху навіть у ситуації, коли у країни немає потужного флоту. "Попри те, що в нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", — заявив Умєров.
Ukrainian написав:Україна готує на 2024 рік напрацювання, завдяки яким російські загарбники будуть змушені назавжди піти з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров в етері телемарафону. Під час діалогу з журналістами було порушено питання про ситуацію в Чорному морі в контексті тих технологій, завдяки яким українські сили зможуть очистити акваторію від носіїв "Калібрів".
Міністр оборонного відомства заявив, що українці показали всьому світу свою здатність досягати успіху навіть у ситуації, коли у країни немає потужного флоту. "Попри те, що в нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", — заявив Умєров.
А давайте спробуємо розставити всі крапки над "і"?
1. Тих, хто на фронті 18-22міс. замінювати потрібно? - Так, потрібно!(хто іншої думки - пишіть, подискутуємо) 2. Хто має їх замінити? Силовики і інші бюджетосмокталки? Ок. Але от і їх не вистачає і треба ще вас - ухилянтів -звичайних.
Далі все ще простіше: а) Ви воювати/йти на фронт категорично НЕ хочете. б) Ми - теж вже не можемо воювати/не можемо бути ефективними.
Варіанти? - "як далі бути/як вийти з цього положення"?
І тут зразу ще хочу підв'язати до цього питання особливо тих, хто голосував за армовіра)) Вас 27%, чи лише 8?)) Але суть питання в наступному: Ви готові... ой, тфу не так... - я ж бачу, що ви - НЕ готові йти на фронт(а тим більше здобувати кордони 91го) - так от, невже вам тепер слова "домовлятись/зійтись по середині" і т.п. - вже не покажуться такими абсурдними?
Нові сюрпризи від ТЦК: де ловлять ухилянтів і кому вручають повістки Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua
Мобілізація в Україні – у розпалі. Чоловікам стали роздавати повістки навіть у "качалках", і не тільки.
Зміст Рейди ТЦК по "качалках" України тривають. Де цього разу тренування закінчилося врученням повісток, якими ще мобілізаційними нововведеннями шокують українців – про нові мобілізаційні скандали йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA
"Спортивні" повістки
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ З повістками – до оздоровчого центру: рейди ТЦК на Закарпатті тривають (відео) )
Уже кілька днів поспіль у соцмережах поширюють відео, як представники ТЦК навідуються до тренажерних залів у різних містах України та вручають там повістки. Перша інформація про "спортивні" рейди з’явилася з Ужгорода. Там 5 грудня військкоми завітали у найбільші спортивні зали міста у вечірній час. Повістки отримали і тренери, і відвідувачі.
А вже наступного дня схожі відео почали з’являтися з Мукачева та Хуста.
Рейди ТЦК у Дніпрі А от історія з перевірками представниками ТЦК тренажерних залів України, скоріш за все, тільки набирає обертів. На днях військкоми дійшли і до "качалок" Дніпра. У місцевих пабліках повідомили про рейди тамтешніми тренажерними залами. Зокрема, у центральній частині міста.
Це ж добре. Вони вже натреновані
Військкомам "розв'язали руки" Нервувати чоловікам на Закарпатті доводиться не тільки у спортзалах, але й просто неба. Виявляється, що місцевим військкомам дозволили перевіряти документи на вулицях. Тож відтепер усіх чоловіків зобов’язують ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні.
Ба більше, тиждень тому таке ж рішення ухвалили й на Львівщині. Проте заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк заспокоює, що це жодного відношення до мобілізації не має.
21міс і їм лише тепер “дозволили”... От як так могло бути. От як можна дозволяти диверсантам ходити 21міс і навіть не перевіряти документи??
Мобілізаційні питання Мобілізаційні скандали спалахують один за одним. Вони стосуються не тільки перевірок документів чи рейдів представників ТЦК, але й більш глибинних процесів. Наприклад, коли врегулюють терміни служби або, коли вирішать питання із призовним віком? У суспільстві вимагають конкретних рішень. Про це говорить і президент.
Мобілізація по-новому Наразі понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації, лежать у Раді, але їх потрібно доопрацювати. Конкретні результати депутати мають показати до нового року. Про це заявив голова партії "Слуга Народа" Давид Арахамія.
Мобілізація українців за кордоном За кордоном теж переймаються долею українського люду, зокрема її сильної половини. ЄС має "призвати" українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробив депутат Бундесверу Родерих Кізеветтер.
копейка написав:Hotab Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами. Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого..
А навіщо так відверто брехати про нічого? Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству... Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна. А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити? І останнє Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
копейка написав:Hotab Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами. Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого..
А навіщо так відверто брехати про нічого? Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству... Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна. А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити? І останнє Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
копейка написав:Hotab Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами. Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого..
А навіщо так відверто брехати про нічого? Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству... Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна. А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити? І останнє Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
500000-середня освіта Берете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік. Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня. Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідати При чому як правило чиновник має вищу освіту.. Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/моз
Як бачите я ще по божеськи....
Потім з 25 до 60 - людина платить податки.Нехай з середньої зарплати 12000*40%(податки включно з пенсійним)*25 років( 100% стажу в жінок точно немає(декретні) в чоловіків як правило також)*12місяців=1 440 000 грн
Від цього 1,44 млн мінус 0,7за перших25 мінус 0,5 за других 35...і залишається 0,24млн грн на пенсію.
А тепер прикиньте якщо це 2 млн підприємців з сплатою в 2700 грн/місяць - їм вже не вийде оплачувати з виплачених ними коштів.
Тобто в Україні є 12 млн до 20 років - дотаційні 12 млн працюють - плюсові 3 млн дурня валяють - дай бог щоб нульові 12 млн пенсіонерів - забирають те що сплатили, тому в кінцевому випадку також в нуль...
От і виходить щоб отримати ріст в 5% в рік - ой як тяжко 12 млн плюсових....
flymanкто автор, понятно. Для чего - тоже понятно, показать условному Доллярчику, что работа по набору смены идет. Интересно, на Телемарафоне скажут, какая была эффективность? Сколько было мобилизовано, благодаря этим рейдам? Взвод? Рота? Не думаю, что больше. Ну закроются после посещений военкомов спортзалы, так как в них просто перестанут ходить. Вроде бы выглядит грозно, красиво, по делу, а по сути пиар и без толку. Если бы еще без автоматов - это пол беды. Можно было бы списать на личную инициативу. А здесь был скорее упор на картинку в медиа, чем на эффективность.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 10 гру, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.