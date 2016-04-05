Додано: Нед 10 гру, 2023 20:29



Нові сюрпризи від ТЦК: де ловлять ухилянтів і кому вручають повістки

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua



Мобілізація в Україні – у розпалі. Чоловікам стали роздавати повістки навіть у "качалках", і не тільки.





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Рейди ТЦК по "качалках" України тривають. Де цього разу тренування закінчилося врученням повісток, якими ще мобілізаційними нововведеннями шокують українців – про нові мобілізаційні скандали йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA





"Спортивні" повістки



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Уже кілька днів поспіль у соцмережах поширюють відео, як представники ТЦК навідуються до тренажерних залів у різних містах України та вручають там повістки. Перша інформація про "спортивні" рейди з’явилася з Ужгорода. Там 5 грудня військкоми завітали у найбільші спортивні зали міста у вечірній час. Повістки отримали і тренери, і відвідувачі.



А вже наступного дня схожі відео почали з’являтися з Мукачева та Хуста.





Рейди ТЦК у Дніпрі

А от історія з перевірками представниками ТЦК тренажерних залів України, скоріш за все, тільки набирає обертів. На днях військкоми дійшли і до "качалок" Дніпра. У місцевих пабліках повідомили про рейди тамтешніми тренажерними залами. Зокрема, у центральній частині міста.



Військкомам "розв'язали руки"

Нервувати чоловікам на Закарпатті доводиться не тільки у спортзалах, але й просто неба. Виявляється, що місцевим військкомам дозволили перевіряти документи на вулицях. Тож відтепер усіх чоловіків зобов’язують ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні.



Ба більше, тиждень тому таке ж рішення ухвалили й на Львівщині. Проте заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк заспокоює, що це жодного відношення до мобілізації не має.



Мобілізаційні питання

Мобілізаційні скандали спалахують один за одним. Вони стосуються не тільки перевірок документів чи рейдів представників ТЦК, але й більш глибинних процесів. Наприклад, коли врегулюють терміни служби або, коли вирішать питання із призовним віком? У суспільстві вимагають конкретних рішень. Про це говорить і президент.



Мобілізація по-новому

Наразі понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації, лежать у Раді, але їх потрібно доопрацювати. Конкретні результати депутати мають показати до нового року. Про це заявив голова партії "Слуга Народа" Давид Арахамія.



Мобілізація українців за кордоном

За кордоном теж переймаються долею українського люду, зокрема її сильної половини. ЄС має "призвати" українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробив депутат Бундесверу Родерих Кізеветтер.



Це ж добре.Вони вже натреновані21міс і їм лише тепер “дозволили”... От як так могло бути. От як можна дозволяти диверсантам ходити 21міс і навіть не перевіряти документи??А от це добре.