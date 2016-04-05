|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:02
Як правило про відповідальність інших найбільше лементують ті, які самі не несли і не збираються нести відповідальність за свої дії .
А найгірше те, що їх примітивна освіта не дає їм можливостей зрозуміти що причиною поганих наслідків сьогодні - є їх маленькі кроки в не правильному напрямку позавчора.
При чому кроки могли бути зроблені так давно - що й сам істерик вже забув як їх робив.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26823
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:03
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21101
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2337 раз.
- Подякували: 3314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:07
Та плять - те що було, вже загуло!
Питання стоїть про майбутнє, а не про минуле!
Те що було - всі знають/не цікаво!
А от що далі/що в майбутньому?
Які є варіанти?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5587
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:07
antey1969 написав:flyman
кто автор, понятно.
Для чего - тоже понятно, показать условному Доллярчику, что работа по набору смены идет.
Интересно, на Телемарафоне скажут, какая была эффективность? Сколько было мобилизовано, благодаря этим рейдам?
Взвод? Рота? Не думаю, что больше.
Ну закроются после посещений военкомов спортзалы, так как в них просто перестанут ходить.
Вроде бы выглядит грозно, красиво, по делу, а по сути пиар и без толку.
Если бы еще без автоматов - это пол беды. Можно было бы списать на личную инициативу.
А здесь был скорее упор на картинку в медиа, чем на эффективность.
Є гарна приказка:
Багато визгу, шерсті мало.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33430
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:07
Faceless написав:
budivelnik написав:А навіщо так відверто брехати про нічого?
Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству...
Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн
Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток
Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна.
А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити?
І останнє
Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
да там клиника полная. я прямо представил себе как какой то работник отпахал у него за з/п, вышел на пенсию а теперь ему этот перс закидывает - так ты мне еще должен, иди на фронт так как ты мою сиську смоктал.
бюджетники это обычные наемные работники - отработал и получил з/п. за пределами должностных обязанностей у них такие же права и обязанности как и у всех. но те у кого клиника - там ничего не доказать им. это только холява может по полочкам разложить.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8785
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:13
mephala написав: Faceless написав:
budivelnik написав:А навіщо так відверто брехати про нічого?
Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству...
Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн
Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток
Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна.
А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити?
І останнє
Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
да там клиника полная. я прямо представил себе как какой то работник отпахал у него за з/п, вышел на пенсию а теперь ему этот перс закидывает - так ты мне еще должен, иди на фронт так как ты мою сиську смоктал.
бюджетники это обычные наемные работники - отработал и получил з/п. за пределами должностных обязанностей у них такие же права и обязанности как и у всех. но те у кого клиника - там ничего не доказать им. это только холява может по полочкам разложить.
Те що я особисто комусь не подобаюсь - це нормально
Я не ставив перед собою мети комусь сподобатись
Те що мої висновки вас нервують - це взагалі добре
Спробуйте перевірити і знайти помилки, я для того й пишу щоб щось пояснити..тільки бажано не в долях процента.
А тепер про бюджетників чи пенсії..
А де в моєму поясненні про вартість освіти для людини є опис окремо для бюджетників?
Не знайшли - то чого підскакуєте.
А де в моєму опису написано що я можу тикнути хоча б якомусь пенсіонеру?-нема - то чого знову збуджуєтесь?
Самі придумали - самі пробуєте в вами придуманому мене звинуватити?
Моя мета інша
Я дав алгоритм розрахунку
Ви або заперечили алгоритм
Або використали.
При чому
Якщо мій заперечите і далі будете використовувати телемарафонівський про те що всі президенти...то тільки зробите гірше собі.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26823
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:15
Успіх написав:
Та й вибачення не достатньо - треба притягувати до кримінальної відповідальності!
Чому? Бо докуя полягло в тому контрнаступі!
А заради чого? Як я вже писав - 4 села відбили за все літо?
А потім назад 2 села забрали?
+1000
А вже йдуть розмови про контрнаступ на 2025. Рахуй ще плюс 2 села буде за нами. А там і гляди до Криму недалеко
budivelnik написав:
а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
вигнати цих всіх мінусових в Чехію/Німеччину хоч завтра, тоді й перемога не забариться))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:21
budivelnik написав:
не дає їм можливостей зрозуміти що причиною поганих наслідків сьогодні - є їх маленькі кроки в не правильному напрямку позавчора.
При чому кроки могли бути зроблені так давно - що й сам істерик вже забув як їх робив.
ваші постійні дорікання Успіху за минуле нав'яжуться з менталітетом "5% науспішніших", це ще мяко кажучи.
Чуток не конструктивно звучить, як це допомагає прямо зараз вирішити проблему що вже сталась?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:21
Успіх написав:
Та плять - те що було, вже загуло!
На жаль ні
Ми в 1990 вибрали Кравчука
Поляки - Валенсу
Чехи - Гавела...
Де тепер поляки/чехи і де ми?
Тому якщо не навчимось аналізувати як вчорашні рішення впливають на сьогоднішні досягнення - тоді не зможемо ЗАВТРА приймати нові але ПРАВИЛЬНІ рішення.
Про мобілізацію
Зеленський прийшов на тезі що він зупинить війну.
Йому повірили і ЗА ЦЕ проголосували.
Що він може зробити сьогодні , щоб змусити тих хто за нього голосував(читай не хотіли воювати в 2019) - щоб вони добровільно пішли воювати в 2023/2024?
Єдине що в нього є це підтримка популістів...А якщо виявиться що Зеленський почне використовувати слогани Порошенка?Це гаплик для нього.
Того петляє щоб
а - не втратити левову частку своїх виборців( в тилу кількість виборців більше ніж на фронті)
б - на тих хто воює-йому трошки пофігу, ну проголосують проти нього 50% військових і що? головне щоб 51% тиловиків за нього проголосував...от він і має другий термін.
Тепер розумієш чому тобі не світить ротація крім як по хворобі чи іншим причинам ВЖЕ (до війни) прописаним в законодавстві)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26823
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 гру, 2023 21:22
budivelnik написав: mephala написав: Faceless написав:
Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
да там клиника полная. я прямо представил себе как какой то работник отпахал у него за з/п, вышел на пенсию а теперь ему этот перс закидывает - так ты мне еще должен, иди на фронт так как ты мою сиську смоктал.
бюджетники это обычные наемные работники - отработал и получил з/п. за пределами должностных обязанностей у них такие же права и обязанности как и у всех. но те у кого клиника - там ничего не доказать им. это только холява может по полочкам разложить.
Те що я особисто комусь не подобаюсь - це нормально
Я не ставив перед собою мети комусь сподобатись
Те що мої висновки вас нервують - це взагалі добре
Спробуйте перевірити і знайти помилки, я для того й пишу щоб щось пояснити..тільки бажано не в долях процента.
А тепер про бюджетників чи пенсії..
А де в моєму поясненні про вартість освіти для людини є опис окремо для бюджетників?
Не знайшли - то чого підскакуєте.
А де в моєму опису написано що я можу тикнути хоча б якомусь пенсіонеру?-нема - то чого знову збуджуєтесь?
Самі придумали - самі пробуєте в вами придуманому мене звинуватити?
Моя мета інша
Я дав алгоритм розрахунку
Ви або заперечили алгоритм
Або використали.
При чому
Якщо мій заперечите і далі будете використовувати телемарафонівський про те що всі президенти...то тільки зробите гірше собі.
А на моє питання є відповідь? Чи посилання на пост? Просто цікаво, звідки сума в 700к? Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34322
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7914 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|140950
|
|
|6076
|527246
|
|
|1
|13034
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|