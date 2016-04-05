Додано: Нед 10 гру, 2023 21:21

Успіх написав: Та плять - те що було, вже загуло! Та плять - те що було, вже загуло!

На жаль ніМи в 1990 вибрали КравчукаПоляки - ВаленсуЧехи - Гавела...Де тепер поляки/чехи і де ми?Тому якщо не навчимось аналізувати як вчорашні рішення впливають на сьогоднішні досягнення - тоді не зможемо ЗАВТРА приймати нові але ПРАВИЛЬНІ рішення.Про мобілізаціюЗеленський прийшов на тезі що він зупинить війну.Йому повірили і ЗА ЦЕ проголосували.Що він може зробити сьогодні , щоб змусити тих хто за нього голосував(читай не хотіли воювати в 2019) - щоб вони добровільно пішли воювати в 2023/2024?Єдине що в нього є це підтримка популістів...А якщо виявиться що Зеленський почне використовувати слогани Порошенка?Це гаплик для нього.Того петляє щоба - не втратити левову частку своїх виборців( в тилу кількість виборців більше ніж на фронті)б - на тих хто воює-йому трошки пофігу, ну проголосують проти нього 50% військових і що? головне щоб 51% тиловиків за нього проголосував...от він і має другий термін.Тепер розумієш чому тобі не світить ротація крім як по хворобі чи іншим причинам ВЖЕ (до війни) прописаним в законодавстві)