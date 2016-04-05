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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5812581358145815
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:25

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:не дає їм можливостей зрозуміти що причиною поганих наслідків сьогодні - є їх маленькі кроки в не правильному напрямку позавчора.
При чому кроки могли бути зроблені так давно - що й сам істерик вже забув як їх робив.
ваші постійні дорікання Успіху за минуле нав'яжуться з менталітетом "5% науспішніших", це ще мяко кажучи.
Чуток не конструктивно звучить, як це допомагає прямо зараз вирішити проблему що вже сталась?
Мене не цікавить персонально ні долярчик ні дейтройт ні мефана....
Для мене це віртуальні персонажі, такі самі як і я на цих сторінках
Але мене хвилює чи зможе Успіх зрозуміти в чому була його сила з допомогою якої він купив дві квартирки і в чому йому повезло що він потрапив в ЗСУ.

Якщо зможе - це супер
Не зможе - так відповідальність несе той хто робить а не той хто збоку радить...

ПС
Поцікавтесь кількісним складом найуспішніших в тваринному світі...
Будете здивовані коли виявиться що як правило тільки 4-5% від загальної кількості отримують привелігійоване становище.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:31

  Hotab написав:Але ми живемо в одній. Поки не поїхали, і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.


Спільні обов'язки були при клятому СРСР, ну там "все вместе к великому будущему". Уравниловка короче - одинаковые обязательства, одинаковые права, одинаковые квартиры и одинаковые машины Жигули. Но было плохо и последние 30 лет нам лили "каждый сам за себя" и когда дядя на Лексусе подъезжал к салону моюилной связи обновить новый Айфон то ему ведь было пофиг что на остановке мерзнет инженер ожидающий маршрутки чтоб доехать с завода в свой говнохрущ? Он же не скажет "ОК я вместо Лексуса возьму Шкоду (тоже новая, тоде неломается, плохо чтоли?) а остальные деньги отдам государству чтоб у него была промышенность ну или там армия"? Так чего тогда требовать от других людей самоотдачи, особенно от тех людей чья жизнь при любой власти одинакова голову на работе вверх не поднимать? Строили каптализм - нате распишитесь, вот результат.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато


а чи коректно Будівельнику взагалі робити з населення якихось боржників держави. Може Успіх і не просився на цей світ чи до школи))
Це як дітям у 18 років батьки фактуру виставлять за проживання, харчування від 0 до 18, і будуть претензії виставляти що інвестиція до 30 років так і не принесла дохід..
А інваліди від народження? Вони виходить винні державі десятки мільйонів, їх що тоді, топити як кошенят
Letusrock
 
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