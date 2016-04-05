budivelnik написав:

Faceless написав: Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн? Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?

500000-середня освітаБерете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік.Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня.Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідатиПри чому як правило чиновник має вищу освіту..Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/мозЯк бачите я ще по божеськи....Потім з 25 до 60 - людина платить податки.Нехай з середньої зарплати12000*40%(податки включно з пенсійним)*25 років( 100% стажу в жінок точно немає(декретні) в чоловіків як правило також)*12місяців=1 440 000 грнВід цього 1,44 млн мінус 0,7за перших25 мінус 0,5 за других 35...і залишається 0,24млн грн на пенсію.А тепер прикиньте якщо це 2 млн підприємців з сплатою в 2700 грн/місяць - їм вже не вийде оплачувати з виплачених ними коштів.Тобто в Україні є12 млн до 20 років - дотаційні12 млн працюють - плюсові3 млн дурня валяють - дай бог щоб нульові12 млн пенсіонерів - забирають те що сплатили, тому в кінцевому випадку також в нуль...От і виходить щоб отримати ріст в 5% в рік - ой як тяжко 12 млн плюсових....