budivelnik написав:не дає їм можливостей зрозуміти що причиною поганих наслідків сьогодні - є їх маленькі кроки в не правильному напрямку позавчора. При чому кроки могли бути зроблені так давно - що й сам істерик вже забув як їх робив.
ваші постійні дорікання Успіху за минуле нав'яжуться з менталітетом "5% науспішніших", це ще мяко кажучи. Чуток не конструктивно звучить, як це допомагає прямо зараз вирішити проблему що вже сталась?
Мене не цікавить персонально ні долярчик ні дейтройт ні мефана.... Для мене це віртуальні персонажі, такі самі як і я на цих сторінках Але мене хвилює чи зможе Успіх зрозуміти в чому була його сила з допомогою якої він купив дві квартирки і в чому йому повезло що він потрапив в ЗСУ.
Якщо зможе - це супер Не зможе - так відповідальність несе той хто робить а не той хто збоку радить...
ПС Поцікавтесь кількісним складом найуспішніших в тваринному світі... Будете здивовані коли виявиться що як правило тільки 4-5% від загальної кількості отримують привелігійоване становище.
Hotab написав:Але ми живемо в одній. Поки не поїхали, і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.
Спільні обов'язки були при клятому СРСР, ну там "все вместе к великому будущему". Уравниловка короче - одинаковые обязательства, одинаковые права, одинаковые квартиры и одинаковые машины Жигули. Но было плохо и последние 30 лет нам лили "каждый сам за себя" и когда дядя на Лексусе подъезжал к салону моюилной связи обновить новый Айфон то ему ведь было пофиг что на остановке мерзнет инженер ожидающий маршрутки чтоб доехать с завода в свой говнохрущ? Он же не скажет "ОК я вместо Лексуса возьму Шкоду (тоже новая, тоде неломается, плохо чтоли?) а остальные деньги отдам государству чтоб у него была промышенность ну или там армия"? Так чего тогда требовать от других людей самоотдачи, особенно от тех людей чья жизнь при любой власти одинакова голову на работе вверх не поднимать? Строили каптализм - нате распишитесь, вот результат.
Faceless написав:Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
а чи коректно Будівельнику взагалі робити з населення якихось боржників держави. Може Успіх і не просився на цей світ чи до школи)) Це як дітям у 18 років батьки фактуру виставлять за проживання, харчування від 0 до 18, і будуть претензії виставляти що інвестиція до 30 років так і не принесла дохід.. А інваліди від народження? Вони виходить винні державі десятки мільйонів, їх що тоді, топити як кошенят
Faceless написав:Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
500000-середня освіта Берете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік. Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня. Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідати При чому як правило чиновник має вищу освіту.. Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/моз
Як бачите я ще по божеськи....
Потім з 25 до 60 - людина платить податки.Нехай з середньої зарплати 12000*40%(податки включно з пенсійним)*25 років( 100% стажу в жінок точно немає(декретні) в чоловіків як правило також)*12місяців=1 440 000 грн
Від цього 1,44 млн мінус 0,7за перших25 мінус 0,5 за других 35...і залишається 0,24млн грн на пенсію.
А тепер прикиньте якщо це 2 млн підприємців з сплатою в 2700 грн/місяць - їм вже не вийде оплачувати з виплачених ними коштів.
Тобто в Україні є 12 млн до 20 років - дотаційні 12 млн працюють - плюсові 3 млн дурня валяють - дай бог щоб нульові 12 млн пенсіонерів - забирають те що сплатили, тому в кінцевому випадку також в нуль...
От і виходить щоб отримати ріст в 5% в рік - ой як тяжко 12 млн плюсових....
А на моє питання є відповідь? Чи посилання на пост? Просто цікаво, звідки сума в 700к? Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
Що не зрозумілого в моїй відповіді? Ще раз Беремо заплановані розходи Міністерства Освіти Наприклад звідси ( можна й з гугля чи з проекту Держбюджету) https://osvita.ua/news/90417/
Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік. На наступний рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року – 171,2 млрд гривень
Ділим на кількість учнів - приблизно 3 млн осіб - множим на роки навчання приблизно 10-12 років=171,2млрд/3 млн*11років=627 000 грн... Далі треба пояснювати? При чому уточнювати різні роки і переводити на курси чи інфляції чи кількість - якось не серьозно...уточнити звичайно вийде...але яка Вам різниця вийде 700К чи діапазон в 550-850К грн ? По цій же методі візміть Бюджет міністерства охорони здоровя і поділіть на кількість населення - вийде вартість витрат Держави на одного громадянина в рік.потім помножте на середню тривалість життя...і так далі
Faceless написав:Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
а чи коректно Будівельнику взагалі робити з населення якихось боржників держави. Може Успіх і не просився на цей світ чи до школи)) Це як дітям у 18 років батьки фактуру виставлять за проживання, харчування від 0 до 18, і будуть претензії виставляти що інвестиція до 30 років так і не принесла дохід.. А інваліди від народження? Вони виходить винні державі десятки мільйонів, їх що тоді, топити як кошенят
Не потрібно натягувати слона на глобус... Я не посадова особа і не маю повноважень РОБИТИ когось боржником... З іншого боку Я маю право поділитись на цих сторінках алгоритмом по якому КОЖЕН бажаючий може САМОСТІЙНО визначити він плюс/мінус чи нуль. Що в цьому поганого? Якщо умовний Летсуорк порахує що Держава на нього витрачає більше ніж він приносить користь Державі і змінить (в позитивну сторону) свою економічну поведінку? А умовний Копійка зрозумівши що Держава їй щось таки дала - вирішить віддячити Державі?
Faceless написав:Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
а чи коректно Будівельнику взагалі робити з населення якихось боржників держави. Може Успіх і не просився на цей світ чи до школи)) Це як дітям у 18 років батьки фактуру виставлять за проживання, харчування від 0 до 18, і будуть претензії виставляти що інвестиція до 30 років так і не принесла дохід.. А інваліди від народження? Вони виходить винні державі десятки мільйонів, їх що тоді, топити як кошенят
Бінго! Але трохи виправлю --- це державі, суспільству потрібно, щоб була загальна середня освіта, медицина і т.д. Перш за все державі і суспільству. І не з доброти-людяності їхньої, бо хрін це все б можновладці ввели...
А тому що їм самим їздити по отих дорогах поруч з пересічними... А не в окремих каретах. Бо біля кожного елементу їх бізнесу охорону не виставиш. Це для їх сучасного бізнесу потрібно більше грамотних і здорових працівників. Це їм потрібен більший вибір.
Рабство впало не від того, що раби бунтували (вони могли ще століттями подавляти бунти), а перш за все, тому що можновладцям стали потрібні вільнонаємні працівники.
А так ніщо не заважає замість безоплатної освіти, медицини ввести умову --- батьки підписують контракт з обов'язком повернути заплачене їх дітям. Або тільки платна освіта, медицина...
budivelnik написав:не дає їм можливостей зрозуміти що причиною поганих наслідків сьогодні - є їх маленькі кроки в не правильному напрямку позавчора. При чому кроки могли бути зроблені так давно - що й сам істерик вже забув як їх робив.
ваші постійні дорікання Успіху за минуле нав'яжуться з менталітетом "5% науспішніших", це ще мяко кажучи. Чуток не конструктивно звучить, як це допомагає прямо зараз вирішити проблему що вже сталась?
Мене не цікавить персонально ні долярчик ні дейтройт ні мефана.... Для мене це віртуальні персонажі, такі самі як і я на цих сторінках Але мене хвилює чи зможе Успіх зрозуміти в чому була його сила з допомогою якої він купив дві квартирки і в чому йому повезло що він потрапив в ЗСУ.
Якщо зможе - це супер Не зможе - так відповідальність несе той хто робить а не той хто збоку радить...
ПС Поцікавтесь кількісним складом найуспішніших в тваринному світі... Будете здивовані коли виявиться що як правило тільки 4-5% від загальної кількості отримують привелігійоване становище.
принцип Парето (нормальний розподіл) ніхто не відміняв: 20% роблять 80% від всієї роботи (мають благ), а решта 80% лише 20%.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 гру, 2023 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021 видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис. Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10) 1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину 1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500 Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Hotab написав:Але ми живемо в одній. Поки не поїхали, і тут у нас всіх є спільні обовʼязки.
Спільні обов'язки були при клятому СРСР, ну там "все вместе к великому будущему". Уравниловка короче - одинаковые обязательства, одинаковые права, одинаковые квартиры и одинаковые машины Жигули. Но было плохо и последние 30 лет нам лили "каждый сам за себя" и когда дядя на Лексусе подъезжал к салону моюилной связи обновить новый Айфон то ему ведь было пофиг что на остановке мерзнет инженер ожидающий маршрутки чтоб доехать с завода в свой говнохрущ? Он же не скажет "ОК я вместо Лексуса возьму Шкоду (тоже новая, тоде неломается, плохо чтоли?) а остальные деньги отдам государству чтоб у него была промышенность ну или там армия"? Так чего тогда требовать от других людей самоотдачи, особенно от тех людей чья жизнь при любой власти одинакова голову на работе вверх не поднимать? Строили каптализм - нате распишитесь, вот результат.
Ви трохи перемішали до купи різні напрямки. Автомобілі і квартири у кожного дійсно свої. І можуть бути різні, по здібностям, старанням, чи нахрапистості. Але держава таки одна. Хоч при капіталізмі, хоч при комунізмі. І , не знаю як в інших країнах, у нашій закони про оборону , військовий обовʼязок і в/службу і мобілізацію кажуть, що захист України є обовʼязком КОЖНОГО! Я розумію, що не всі їх читали, в школі основи права прикурили в туалеті, але це ж проблема чия?? Доросла людина , яка свідомо залишилась в цій державі , не змінила її, отже вона підписалась під цими вимогами. Держава не придумала щось нове під час війни. То в чому справа??
detroytred написав:Але трохи виправлю --- це державі, суспільству потрібно, щоб була загальна середня освіта, медицина і т.д.
А що хтось казав що не потрібно? Покажіть но мені цього нелюда....
Але потрібно чи не потрібно - все одно витрати є... А раз є , то хтось їх повинен оплатити. То що поганого в тому, якщо всі будуть знати скільки в середньому на них витратили і скільки в середньому вони повинні повернути у вигляді податків?
А то якось дивно Освіта/медицина/охорона - потрібна ВСІМ
А платити за це все повинні не всі або не в повному обсязі...
То чим тоді ті хто не повертають на них витрачене відрізняються від простих злодіїв?