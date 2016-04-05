Faceless написав:Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
500000-середня освіта Берете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік. Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня. Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідати При чому як правило чиновник має вищу освіту.. Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/моз При чому уточнювати різні роки і переводити на курси чи інфляції чи кількість - якось не серьозно...уточнити звичайно вийде...але яка Вам різниця вийде 700К чи діапазон в 550-850К грн ? По цій же методі візміть Бюджет міністерства охорони здоровя і поділіть на кількість населення - вийде вартість витрат Держави на одного громадянина в рік.потім помножте на середню тривалість життя...і так далі
Ще більше поглибився розрив між дітьми з міст і сіл. Якщо раніше він нас жахав цифрою у 2,5 роки, то на сьогодні діти з сіл відстають з математики на 4 роки, а з читання з розумінням — на 5. Тобто, через недостатню якість освіти рівень знань та навичок сільських учнів такий, ніби вони вчились на 4−5 років менше, хоча старались так само і часу в школі витратили не менше. https://biz.nv.ua/ukr/experts/osvita-v- ... 74792.html
, а вартість вища:
«Утримання шкіл з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня. Середня вартість утримання одного учня в громадах, де здійснювався аналіз, становила 33-45 тисяч грн, зокрема найвища — 62 тисяч грн, а найнижча — 10 тисяч грн на рік. В окремих школах вартість утримання одного учня сягала рекордних 140–190 тисяч грн на рік», – зазначають у Держслужбі. https://osvita.ua/school/88691/
Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики. Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів. З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше. Так що 20 тис. $ це ще дуже добре.
detroytred написав:Рабство впало не від того, що раби бунтували (вони могли ще століттями подавляти бунти), а перш за все, тому що можновладцям стали потрібні вільнонаємні працівники.
Давньоримське рабство впало бо скінчилася теротериальна експансія та переможні війни, які були джерелом дармової робочої сили. Вимушено перейшли до гібридних шляхів експлуатації - кріпацтва.
Стосовно освіти, то так, держава сама має зиск з середньої та вищої освіти громадян. Але у випадку України, в звязку з невдалими опціями євроатлантичної інтеграції це працює криво\косо. Людина отримує за рахунок держави вищу освіту і з нею шурує за кордон з метою прискореної особистої євроінтеграції. Наврядчи існуючий рівень компетенцій української верхівки і свідомості пересічних дозволить вирішити це шляхом науково-виробничих кластерів.
Наша проблема совсем в другом. Основные выгодополучатели как раз совсем не стремится лично защищать страну. К примеру, если бы условный сын Коломойского, брат Кличко или племянник Стефанчука сейчас сидели на передке, уверен, что они бы из шкуры лезли, чтобы и экипировать за счёт государства как положено, и ротации обеспечить и еще много чего. На них ориентрируется следущее звено более мелких выгодополучателей. Повторяя все то же самое. И так сверху вниз. Да можно хоть в лепешку разбиться, рассказывая что у всех в стране одинаковые права и обязанности, но все отлично понимают, что по факту это не так. Ну не гибнут у нас на фронте сыновья министров, как в Израиле. И все это видят. Отсюда и проблемы с мобилизацией.
detroytred написав:Але трохи виправлю --- це державі, суспільству потрібно, щоб була загальна середня освіта, медицина і т.д.
А що хтось казав що не потрібно? Покажіть но мені цього нелюда....
Але потрібно чи не потрібно - все одно витрати є... А раз є , то хтось їх повинен оплатити. То що поганого в тому, якщо всі будуть знати скільки в середньому на них витратили і скільки в середньому вони повинні повернути у вигляді податків?
А то якось дивно Освіта/медицина/охорона - потрібна ВСІМ
А платити за це все повинні не всі або не в повному обсязі...
То чим тоді ті хто не повертають на них витрачене відрізняються від простих злодіїв?
Борг -- це коли добровільно взяв на себе зобов'язання. Якщо ж тебе без твоєї згоди хоч кудись втягнули, дали --- то це потрібно, перш за все, отим, хто дав. Це шахрайство у чистому вигляді, якщо тебе не попередили про обов'язок повернути саме оце надане безоплатно, саме оцю суму. Про який борг тоді мова?
Борг може бути тільки, якщо наперед тобі визначили -- зобов'язання повернути. І можливість грошами! Тобто обов'язково повинні бути розцінки і можливоість повернути борг САМЕ грошима.
А так якийсь лохотрон... Без згоди дали-витратили на тебе гроші і прописали борг у вигляді по суті -- як схотілося комусь. Але навіть і мови нема про гроші.
Ввести ж повернення грошима... Так це все вже було раніше. Чомусь)))) самі платники (по суті - ростовщики)) відмовились.
Як там Успіх каже, така ж аналогія --- навіть кріпаки могли викупитися з кріпацтва. Чому так? А тому --- що безоплатна освіта, медицина це не у борг.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 гру, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021 видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис. Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10) 1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину 1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500 Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Ти береш один раз курс 27 потім 37. Далі вникати нема сенсу, якщо зразу маніпуляція
detroytred , формально і документально боргу дійсно нема. Але і вітальон не в суді з чеком, який не бажає оплачувати, сперечається. Тут виключно про мораль. От заявляє він, що він не відчуває провини і боргу. Йому пояснюють, де вона є. Може зійде просвітління і він почне допомагати ЗСУ.
Дійсно, куди дінеться із підводного човна
Так ти вже жив у Польщі кілька років. Чому повернувся?Тут краще? Не дочитав закони? Три освіти не вистачило?? А тепер не ний. Тепер треба захищати.
Ти береш один раз курс 27 потім 37. Далі вникати нема сенсу, якщо зразу маніпуляція
То тобі треба пʼять освіт, щоб зрозуміти прості речі. Перший раз він порахував суму в доларах. Другий - суму в доларах помножив на сьогоднішній курс. Що незрозуміло? Тут можна дискутувати про інші непрямі податки, які всі люди платять також. Але в ЦИХ наведених цифрах плюс мінус щось таке є.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:vitaliiangel , ця відмазка по якості не далеко пішла від «мене в 20 років образив держслужбовець, рана і обрала на державу на все життя».
Але я буду продовжувати тебе розминати. Вода камінь точить. А також «не хочеш - заставим, не вмієш - навчимо.»
включи хоть на минуту мозги. какая отмазка, от чего, от твоих домаганий? у тцк ко мне вопросов нет, у налоговой тоже. Если у какого-то шизика они есть, это серьёзно на что-то влияет? я тебя могу каждый день наxyй посылать и шо ты сделаешь? удивляюсь насколько ты безмозглый. Если я этого не делаю, просто не хочу опускаться на уровень твоих девиаций.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 22:44, всього редагувалось 1 раз.