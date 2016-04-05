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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5814581558165817
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , ця відмазка по якості не далеко пішла від «мене в 20 років образив держслужбовець, рана і обрала на державу на все життя». :lol:

Але я буду продовжувати тебе розминати. Вода камінь точить. А також «не хочеш - заставим, не вмієш - навчимо.» :mrgreen:

включи хоть на минуту мозги. какая отмазка, от чего, от твоих домаганий? у тцк ко мне вопросов нет, у налоговой тоже. Если у какого-то шизика они есть, это серьёзно на что-то влияет?

«Прєтензій нєт» це тому що ти відкритий і чесний перед ними, чи тому що сховався сам, і сховав реальні доходи? :lol:
Це ж трохи різне, чи не так? :P

тебя могу каждый день наxyй посылать и шо ты сделаешь?


Я так думаю ми тебе будемо бачити ще рідше, ніж Вадима :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:53

  Hotab написав:не хочеш - заставим
я так понимаю тебя часто заставляли, чем травмировали, и теперь ты ищешь на ком можно оторваться. Хотаб нормотипичные люди в культурном обществе так себя не ведут. Ты шизик с серьёзными морально-когнитивными искажениями.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:56

vitaliiangel ,
Ты шизик с серьёзными когнитивными искажениями.


Вітальон, тебе навіть на шкільного психолога на 230 грн не взяли. Ти точно копенгаген ставити діагнози? :lol:

я так понимаю тебя часто заставляли


В більшості випадків я сам себе примушую і самоорганізовуюсь)
А ти так розніжився з 16 року від бєздєлія, що тебе треба штрикати палкою))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:02

  Ой+ написав:Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.
Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.
З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше.
Так що 20 тис. $ це ще дуже добре.

забуваєш про:
- надра,
- землю,
- воду,
- повітря,
- міжнародна допомога і позики,
- грошова емісія,
- недокомунізована совіцька спадщина,
- і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:06

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021
видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Ти береш один раз курс 27 потім 37. Далі вникати нема сенсу, якщо зразу маніпуляція
Мозок ввімкнути - релігія не позволяє?
Не подобаються курси - рахуй відразу в доларах
Так от
Якщо проживеш 60 років то Держава(читай платники податків) витратить на тебе
1225 доларів/рік * 60 років=73500 доларів....
Все курси відсутні
Маніпуляція відсутня.
Коли почнеш відпрацьовувати?
budivelnik
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