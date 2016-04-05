|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
, ця відмазка по якості не далеко пішла від «мене в 20 років образив держслужбовець, рана і обрала на державу на все життя».
Але я буду продовжувати тебе розминати. Вода камінь точить. А також «не хочеш - заставим, не вмієш - навчимо.»
включи хоть на минуту мозги. какая отмазка, от чего, от твоих домаганий? у тцк ко мне вопросов нет, у налоговой тоже. Если у какого-то шизика они есть, это серьёзно на что-то влияет?
«Прєтензій нєт» це тому що ти відкритий і чесний перед ними, чи тому що сховався сам, і сховав реальні доходи?
Це ж трохи різне, чи не так?
тебя могу каждый день наxyй посылать и шо ты сделаешь?
Я так думаю ми тебе будемо бачити ще рідше, ніж Вадима
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10341
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:53
Hotab написав:
не хочеш - заставим
я так понимаю тебя часто заставляли, чем травмировали, и теперь ты ищешь на ком можно оторваться. Хотаб нормотипичные люди в культурном обществе так себя не ведут. Ты шизик с серьёзными морально-когнитивными искажениями.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21105
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2337 раз.
- Подякували: 3314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:56
vitaliiangel
,
Ты шизик с серьёзными когнитивными искажениями.
Вітальон, тебе навіть на шкільного психолога на 230 грн не взяли. Ти точно копенгаген ставити діагнози?
я так понимаю тебя часто заставляли
В більшості випадків я сам себе примушую і самоорганізовуюсь)
А ти так розніжився з 16 року від бєздєлія, що тебе треба штрикати палкою))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10341
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2125 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 10 гру, 2023 23:02
Ой+ написав:
Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.
Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.
З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше.
Так що 20 тис. $ це ще дуже добре.
забуваєш про:
- надра,
- землю,
- воду,
- повітря,
- міжнародна допомога і позики,
- грошова емісія,
- недокомунізована совіцька спадщина,
- і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33434
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 10 гру, 2023 23:06
flyman написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Ти береш один раз курс 27 потім 37. Далі вникати нема сенсу, якщо зразу маніпуляція
Мозок ввімкнути - релігія не позволяє?
Не подобаються курси - рахуй відразу в доларах
Так от
Якщо проживеш 60 років то Держава(читай платники податків) витратить на тебе
1225 доларів/рік * 60 років=73500 доларів....
Все курси відсутні
Маніпуляція відсутня.
Коли почнеш відпрацьовувати?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26828
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|140976
|
|
|6076
|527269
|
|
|1
|13042
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|