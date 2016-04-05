Додано: Нед 10 гру, 2023 22:21

budivelnik написав: detroytred написав: Але трохи виправлю --- це державі, суспільству потрібно, щоб була загальна середня освіта, медицина і т.д. Але трохи виправлю --- це державі, суспільству потрібно, щоб була загальна середня освіта, медицина і т.д. А що хтось казав що не потрібно?

Покажіть но мені цього нелюда....



Але потрібно чи не потрібно - все одно витрати є...

А раз є , то хтось їх повинен оплатити.

То що поганого в тому, якщо всі будуть знати скільки в середньому на них витратили і скільки в середньому вони повинні повернути у вигляді податків?



А то якось дивно

Освіта/медицина/охорона - потрібна ВСІМ



А платити за це все повинні не всі або не в повному обсязі...



То чим тоді ті хто не повертають на них витрачене відрізняються від простих злодіїв? А що хтось казав що не потрібно?Покажіть но мені цього нелюда....Але потрібно чи не потрібно - все одно витрати є...А раз є , то хтось їх повинен оплатити.То що поганого в тому, якщо всі будуть знати скільки в середньому на них витратили і скільки в середньому вони повинні повернути у вигляді податків?А то якось дивноОсвіта/медицина/охорона - потрібна ВСІМА платити за це все повинні не всі або не в повному обсязі...То чим тоді ті хто не повертають на них витрачене відрізняються від простих злодіїв?

Борг -- це коли добровільно взяв на себе зобов'язання.Якщо ж тебе без твоєї згоди хоч кудись втягнули, дали --- то це потрібно, перш за все, отим, хто дав. Це шахрайство у чистому вигляді, якщо тебе не попередили про обов'язок повернути саме оце надане безоплатно, саме оцю суму.Про який борг тоді мова?Борг може бути тільки, якщо наперед тобі визначили -- зобов'язання повернути. І можливість грошами!Тобто обов'язково повинні бути розцінки і можливоість повернути борг САМЕ грошима.А так якийсь лохотрон...Без згоди дали-витратили на тебе гроші і прописали борг у вигляді по суті -- як схотілося комусь.Але навіть і мови нема про гроші.Ввести ж повернення грошима...Так це все вже було раніше.Чомусь)))) самі платники (по суті - ростовщики)) відмовились.Як там Успіх каже, така ж аналогія --- навіть кріпаки могли викупитися з кріпацтва.Чому так?А тому --- що безоплатна освіта, медицина це не у борг.