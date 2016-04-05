Додано: Нед 10 гру, 2023 23:12

flyman написав: Ой+ написав: Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.

Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.

З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше.

Так що 20 тис. $ це ще дуже добре. Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше.Так що 20 тис. $ це ще дуже добре. забуваєш про:

- надра,

- землю,

- воду,

- повітря,

- міжнародна допомога і позики,

- грошова емісія,

- недокомунізована совіцька спадщина,

- і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ... забуваєш про:- надра,- землю,- воду,- повітря,- міжнародна допомога і позики,- грошова емісія,- недокомунізована совіцька спадщина,- і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ...

Є в тебе город(читай земля)Але ти його не обробляєш( читай нічого не росте)Чи маю я право вимагати від тебе свою частку того що МОГЛОб вирости?А якщо під землею (читай надра) є вугілля(чи газ , чи уран , чи алмази) - а ти все одно не видобуваєш - то я маю права на ту частку що в надрах?По позикам простіше - навіщо нам міжнародні? Йдеш в банк , під цоколь позичаєш і ..віддаєш мені готівкою мою частку, а те що позичив віддаш самПро совіцьку спадщину я взагалі мовчу - 30 років тому совок розвалився бо вже не було чим керувати а ти ще щось хочешДалі продовжувати?Ти хочеш отримувати реальні цінності мотивуючи тим що десь є потенційні блага?Але поки їх хтось не видобув - до того час вони віртуальні-їх нема.А як будуть видобувати - то на першому місці для отримання ті хто будуть працювати, на другому інваліди/пенсіонери..і тільки в кінці списку - ти...та й то після того як податками розрахуєшся за освіту.