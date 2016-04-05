Ой+ написав:Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики. Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів. З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше. Так що 20 тис. $ це ще дуже добре.
забуваєш про: - надра, - землю, - воду, - повітря, - міжнародна допомога і позики, - грошова емісія, - недокомунізована совіцька спадщина, - і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ...
Є в тебе город(читай земля) Але ти його не обробляєш( читай нічого не росте) Чи маю я право вимагати від тебе свою частку того що МОГЛОб вирости? А якщо під землею (читай надра) є вугілля(чи газ , чи уран , чи алмази) - а ти все одно не видобуваєш - то я маю права на ту частку що в надрах? По позикам простіше - навіщо нам міжнародні? Йдеш в банк , під цоколь позичаєш і ..віддаєш мені готівкою мою частку, а те що позичив віддаш сам Про совіцьку спадщину я взагалі мовчу - 30 років тому совок розвалився бо вже не було чим керувати а ти ще щось хочеш
Далі продовжувати?
Ти хочеш отримувати реальні цінності мотивуючи тим що десь є потенційні блага? Але поки їх хтось не видобув - до того час вони віртуальні-їх нема. А як будуть видобувати - то на першому місці для отримання ті хто будуть працювати, на другому інваліди/пенсіонери..і тільки в кінці списку - ти...та й то після того як податками розрахуєшся за освіту.
копейка написав:Hotab Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами. Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого..
А навіщо так відверто брехати про нічого? Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству... Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...
Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна. А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити? І останнє Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?
Собаки брешуть... Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу. Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi.
Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили... От тільки в мене запитання В бюджеті написано На кожного 1225 доларів в рік в середньому.. А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів... Мене цікавить - а куди гроші пішли? Хоч раз задумувались? ПС Працюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили? То поясніть нам А платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?
Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись.
Раз держава, суспільство добровільно витрачає на громадянина, то це їй потрібно. Витрачати.
Це свого кота можна нагнути-примусити за підставою --- раз я на тебе витрачаю гроші, то давай віпрацьовуй. Ще й так, як я визначив: схочу відправлю мишей ловити; хочу примушу мявкати; хочу ...
З громадянином же таке називається шахрайством. Обов'язок громадянина -- це саме обов'язок, а не борг. Обов'язки, бо надані права. Але й тут розколбас виходить: бо права на практиці реалізуються лише частково... То не дивно, що і обов'язки так само.
Тому залишається, як вказав Хотаб, мораль... Читання моралей)) Якесь ефемерне поняття ... в умовах ринку та фактичного знецінення моралі, як такої. Сотрясение воздуха))
antey1969 написав:Наша проблема совсем в другом. Основные выгодополучатели как раз совсем не стремится лично защищать страну. К примеру, если бы условный сын Коломойского, брат Кличко или племянник Стефанчука сейчас сидели на передке, уверен, что они бы из шкуры лезли, чтобы и экипировать за счёт государства как положено, и ротации обеспечить и еще много чего. На них ориентрируется следущее звено более мелких выгодополучателей. Повторяя все то же самое. И так сверху вниз. Да можно хоть в лепешку разбиться, рассказывая что у всех в стране одинаковые права и обязанности, но все отлично понимают, что по факту это не так. Ну не гибнут у нас на фронте сыновья министров, как в Израиле. И все это видят. Отсюда и проблемы с мобилизацией.
Ну і? Це не зміниш найближчим часом!
А раз не зміниш - то потрібно виходити з того, що є на моменті!
budivelnik написав:[quote="5658383:Faceless"]Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
500000-середня освіта Берете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік. Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня. Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідати При чому як правило чиновник має вищу освіту.. Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/моз
Як бачите я ще по божеськи....
Потім з 25 до 60 - людина платить податки.Нехай з середньої зарплати 12000*40%(податки включно з пенсійним)*25 років( 100% стажу в жінок точно немає(декретні) в чоловіків як правило також)*12місяців=1 440 000 грн
Від цього 1,44 млн мінус 0,7за перших25 мінус 0,5 за других 35...і залишається 0,24млн грн на пенсію.
А тепер прикиньте якщо це 2 млн підприємців з сплатою в 2700 грн/місяць - їм вже не вийде оплачувати з виплачених ними коштів.
Тобто в Україні є 12 млн до 20 років - дотаційні 12 млн працюють - плюсові 3 млн дурня валяють - дай бог щоб нульові 12 млн пенсіонерів - забирають те що сплатили, тому в кінцевому випадку також в нуль...
От і виходить щоб отримати ріст в 5% в рік - ой як тяжко 12 млн плюсових....
А на моє питання є відповідь? Чи посилання на пост? Просто цікаво, звідки сума в 700к? Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато
Що не зрозумілого в моїй відповіді? Ще раз Беремо заплановані розходи Міністерства Освіти Наприклад звідси ( можна й з гугля чи з проекту Держбюджету) https://osvita.ua/news/90417/
Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік. На наступний рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року – 171,2 млрд гривень
Ділим на кількість учнів - приблизно 3 млн осіб - множим на роки навчання приблизно 10-12 років=171,2млрд/3 млн*11років=627 000 грн... Далі треба пояснювати? При чому уточнювати різні роки і переводити на курси чи інфляції чи кількість - якось не серьозно...уточнити звичайно вийде...але яка Вам різниця вийде 700К чи діапазон в 550-850К грн ? По цій же методі візміть Бюджет міністерства охорони здоровя і поділіть на кількість населення - вийде вартість витрат Держави на одного громадянина в рік.потім помножте на середню тривалість життя...і так далі[/quote]За 10-11 років через систему пройде набагато більше, ніж 3мл осіб. Десь вдвічі більше. Те, що можна "розкинути на інфраструктуру"- треба ділити на іншу цифру і взагалі, тут важко звести алокацію на учнів. Щодо витрат з охорони здоров'я то варто враховувати, що люди віком вище середнього користуються цими послугами в рази більше, з об'єктивних причин. Алокація середніх витрат на людину до 25 років тут недоцільна. То ж я б зменшив цю цифру десь вдвічі насправді. Якщо оцінювати в поточних цінах звісно
Hotab написав:Доросла людина , яка свідомо залишилась в цій державі , не змінила її, отже вона підписалась під цими вимогами. Держава не придумала щось нове під час війни. То в чому справа??
Ну начнем с того что люди не сознательно остались в стране а им закрыли границы на выезд, а до этого страна им обещала не войну и мобилизацию до 60 лет а "шашлыки на майские" хотя страна знала о готовящемся нападении, не так ли? То есть страна обманула граждан уже с самого начала, что ж она ждет честного отношения к ней теперь?
Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021 видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис. Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10) 1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину 1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500 Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази
Faceless написав:За 10-11 років через систему пройде набагато більше, ніж 3мл осіб. Десь вдвічі більше.
Дивимось народжуваність в 2006-2016 максимум 497000 мінімум 350000, середнє значення (497+350)К/2=420000 Підставляємо в мою формулу 172 млрд/4,2млн *10років=409 000 Це щось кардинально міняє?
Faceless написав:Те, що можна "розкинути на інфраструктуру"- треба ділити на іншу цифру і взагалі, тут важко звести алокацію на учнів. Щодо витрат з охорони здоров'я то варто враховувати, що люди віком вище середнього користуються цими послугами в рази більше, з об'єктивних причин. Алокація середніх витрат на людину до 25 років тут недоцільна. То ж я б зменшив цю цифру десь вдвічі насправді. Якщо оцінювати в поточних цінах звісно
А що маєте проти розрахунку за 2021 рік? Витрати на людину 1225 доларів Яка різниця в якій групі більше/менше і від чого? Все одно людина проживе своїх середніх 58-62 роки і кожен рік на неї буде витрачатись в середньому 1225 доларів( це без урахування чистих доходів ПФ і місцевих бюджетів). Таким чином витрати на людину=73500доларів Повертає витрачене на себе людина на протязі всього 25-30 років активної праці. Тобто те що на неї витратять за 60 років - людина повинна скомпенсувати за 25-30 років.