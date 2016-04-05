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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58155816581758185819>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:12

  flyman написав:
  Ой+ написав:Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.
Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.
З одного більшість обивателів не уявляють масштабів видатків і думають, що платячи 1000 грн вони неабияк збагачують державу. Але вже в Китаї поставити на ноги дитину включно з вищою освітою нараховують півмільйона доларів, США ще значно більше.
Так що 20 тис. $ це ще дуже добре.
забуваєш про:
- надра,
- землю,
- воду,
- повітря,
- міжнародна допомога і позики,
- грошова емісія,
- недокомунізована совіцька спадщина,
- і ще багато чого, що народне, але народ з того мало що отримує (приватизація прибутків і націоналізація збитків) ...
Є в тебе город(читай земля)
Але ти його не обробляєш( читай нічого не росте)
Чи маю я право вимагати від тебе свою частку того що МОГЛОб вирости?
А якщо під землею (читай надра) є вугілля(чи газ , чи уран , чи алмази) - а ти все одно не видобуваєш - то я маю права на ту частку що в надрах?
По позикам простіше - навіщо нам міжнародні? Йдеш в банк , під цоколь позичаєш і ..віддаєш мені готівкою мою частку, а те що позичив віддаш сам
Про совіцьку спадщину я взагалі мовчу - 30 років тому совок розвалився бо вже не було чим керувати а ти ще щось хочеш

Далі продовжувати?

Ти хочеш отримувати реальні цінності мотивуючи тим що десь є потенційні блага?
Але поки їх хтось не видобув - до того час вони віртуальні-їх нема.
А як будуть видобувати - то на першому місці для отримання ті хто будуть працювати, на другому інваліди/пенсіонери..і тільки в кінці списку - ти...та й то після того як податками розрахуєшся за освіту.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:16

  копейка написав:
  budivelnik написав:
  копейка написав:Hotab
Держава теж має обов'язки перед кожним і вона їх повинна виконувати не за своєю примхою, а згідно з ухваленими законами.
Я віддала службі 17 років, держава мені не дала нічого..
А навіщо так відверто брехати про нічого?
Я не знаю скільки Ви особисто принесли користі Державі і суспільству...
Але точно знаю , що від 0 до 25 років - Держава дала Вам мінімум 700 000 грн
Від 25-до 60 - Держава знову Вам дала охорону у вигляді витрат на армію в сумі 2,8% ВВП( давав Лад) перевіряти точність не хочу...тобто 35 років *2,8%=Ваш річний заробіток
Це тільки на армію , була ще міліція, були дороги/інфраструктура...

Тому якщо від того що корисного для Держави створили Ви(а це тільки податки які Ви сплатили) віднімете 1 млн+/- грн і вийде позитивна різниця+Ви не будете вимагати пенсії - тоді Ви зможете сказати що ДЕРЖАВА ВАМ винна.
А якщо вийде мінус? Що будете робити? Погодитесь самостійно доплатити?
І останнє
Як думаєте - а скільки у відсотках в Україні є тих хто мінусовий для Держави?

Собаки брешуть...
Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу.
Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi.
Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили...
От тільки в мене запитання
В бюджеті написано
На кожного 1225 доларів в рік в середньому..
А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів...
Мене цікавить - а куди гроші пішли?
Хоч раз задумувались?
ПС
Працюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили?
То поясніть нам
А платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?

Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:18

Раз держава, суспільство добровільно витрачає на громадянина, то це їй потрібно.
Витрачати.

Це свого кота можна нагнути-примусити за підставою --- раз я на тебе витрачаю гроші, то давай віпрацьовуй. Ще й так, як я визначив: схочу відправлю мишей ловити; хочу примушу мявкати; хочу ...

З громадянином же таке називається шахрайством.
Обов'язок громадянина -- це саме обов'язок, а не борг.
Обов'язки, бо надані права.
Але й тут розколбас виходить: бо права на практиці реалізуються лише частково... То не дивно, що і обов'язки так само.

Тому залишається, як вказав Хотаб, мораль...
Читання моралей))
Якесь ефемерне поняття ... в умовах ринку та фактичного знецінення моралі, як такої.
Сотрясение воздуха))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:22

Якщо немає у вас варіантів, то нехай і далі ТЦК калашами за

  antey1969 написав:Наша проблема совсем в другом.
Основные выгодополучатели как раз совсем не стремится лично защищать страну.
К примеру, если бы условный сын Коломойского, брат Кличко или племянник Стефанчука сейчас сидели на передке, уверен, что они бы из шкуры лезли, чтобы и экипировать за счёт государства как положено, и ротации обеспечить и еще много чего.
На них ориентрируется следущее звено более мелких выгодополучателей. Повторяя все то же самое. И так сверху вниз.
Да можно хоть в лепешку разбиться, рассказывая что у всех в стране одинаковые права и обязанности, но все отлично понимают, что по факту это не так.
Ну не гибнут у нас на фронте сыновья министров, как в Израиле. И все это видят. Отсюда и проблемы с мобилизацией.
Ну і?
Це не зміниш найближчим часом!

А раз не зміниш - то потрібно виходити з того, що є на моменті!

Тож, який вихід з цього положення?
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Faceless написав:
  budivelnik написав:[quote="5658383:Faceless"]Чисто з цікавості - звідки цифра в 700к грн?
500000-середня освіта
Берете Витрати на освіту /кількість учнів-отримуєте середнє значення за рік.
Сумуєте такі середні такі значення за 10-11 років - отримуєте витрати на 1 учня.
Так тут включені ще й вища освіта (бюджет)..але точність плюс/мінус буде відповідати
При чому як правило чиновник має вищу освіту..
Ну і остальних 200 000 за 25 років = 8000рік - розкиньте на інфраструктурі/мвс/ЗСУ/моз

Як бачите я ще по божеськи....

Потім з 25 до 60 - людина платить податки.Нехай з середньої зарплати
12000*40%(податки включно з пенсійним)*25 років( 100% стажу в жінок точно немає(декретні) в чоловіків як правило також)*12місяців=1 440 000 грн

Від цього 1,44 млн мінус 0,7за перших25 мінус 0,5 за других 35...і залишається 0,24млн грн на пенсію.

А тепер прикиньте якщо це 2 млн підприємців з сплатою в 2700 грн/місяць - їм вже не вийде оплачувати з виплачених ними коштів.

Тобто в Україні є
12 млн до 20 років - дотаційні
12 млн працюють - плюсові
3 млн дурня валяють - дай бог щоб нульові
12 млн пенсіонерів - забирають те що сплатили, тому в кінцевому випадку також в нуль...

От і виходить щоб отримати ріст в 5% в рік - ой як тяжко 12 млн плюсових....
А на моє питання є відповідь? Чи посилання на пост? Просто цікаво, звідки сума в 700к? Є загально суспільні блага, є дитсадок, школа. В когось ще бюджетне місце в університеті. Але на чому ґрунтується цифра в 700к? Нехай в поточних цінах. Вартість альтернативи в дитсадках, школах, поліклініках. Але все одно якось забагато

Що не зрозумілого в моїй відповіді?
Ще раз
Беремо заплановані розходи Міністерства Освіти
Наприклад звідси ( можна й з гугля чи з проекту Держбюджету)
https://osvita.ua/news/90417/
Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2024 рік. На наступний рік на освіту заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року – 171,2 млрд гривень

Ділим на кількість учнів - приблизно 3 млн осіб - множим на роки навчання приблизно 10-12 років=171,2млрд/3 млн*11років=627 000 грн...
Далі треба пояснювати?
При чому уточнювати різні роки і переводити на курси чи інфляції чи кількість - якось не серьозно...уточнити звичайно вийде...але яка Вам різниця вийде 700К чи діапазон в 550-850К грн ?
По цій же методі візміть Бюджет міністерства охорони здоровя і поділіть на кількість населення - вийде вартість витрат Держави на одного громадянина в рік.потім помножте на середню тривалість життя...і так далі[/quote]За 10-11 років через систему пройде набагато більше, ніж 3мл осіб. Десь вдвічі більше.
Те, що можна "розкинути на інфраструктуру"- треба ділити на іншу цифру і взагалі, тут важко звести алокацію на учнів.
Щодо витрат з охорони здоров'я то варто враховувати, що люди віком вище середнього користуються цими послугами в рази більше, з об'єктивних причин. Алокація середніх витрат на людину до 25 років тут недоцільна.
То ж я б зменшив цю цифру десь вдвічі насправді. Якщо оцінювати в поточних цінах звісно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:28

  Hotab написав:Доросла людина , яка свідомо залишилась в цій державі , не змінила її, отже вона підписалась під цими вимогами. Держава не придумала щось нове під час війни. То в чому справа??


Ну начнем с того что люди не сознательно остались в стране а им закрыли границы на выезд, а до этого страна им обещала не войну и мобилизацию до 60 лет а "шашлыки на майские" хотя страна знала о готовящемся нападении, не так ли? То есть страна обманула граждан уже с самого начала, что ж она ждет честного отношения к ней теперь?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021
видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:32

Формула будівельника©)))

Треба підкидати владі нові ідеї/нові закони))
Одним словом - хто хоче і далі штанги в спортзалах тягати - оплатіть 700Кгрн!(по формулі будівельника - саме таку суму ви заборгували державі) :)
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:34

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https://reproduktor.net/gruppa-splin/vyxoda-net/
Сорян, що рашинська.

Це в них буде безвиходу, а в нас - все буде добре!
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:За 10-11 років через систему пройде набагато більше, ніж 3мл осіб. Десь вдвічі більше.

Дивимось народжуваність в 2006-2016
максимум 497000
мінімум 350000,
середнє значення (497+350)К/2=420000
Підставляємо в мою формулу
172 млрд/4,2млн *10років=409 000
Це щось кардинально міняє?
  Faceless написав:Те, що можна "розкинути на інфраструктуру"- треба ділити на іншу цифру і взагалі, тут важко звести алокацію на учнів.
Щодо витрат з охорони здоров'я то варто враховувати, що люди віком вище середнього користуються цими послугами в рази більше, з об'єктивних причин. Алокація середніх витрат на людину до 25 років тут недоцільна.
То ж я б зменшив цю цифру десь вдвічі насправді. Якщо оцінювати в поточних цінах звісно
А що маєте проти розрахунку за 2021 рік?
Витрати на людину 1225 доларів
Яка різниця в якій групі більше/менше і від чого? Все одно людина проживе своїх середніх 58-62 роки і кожен рік на неї буде витрачатись в середньому 1225 доларів( це без урахування чистих доходів ПФ і місцевих бюджетів).
Таким чином витрати на людину=73500доларів
Повертає витрачене на себе людина на протязі всього 25-30 років активної праці.
Тобто те що на неї витратять за 60 років - людина повинна скомпенсувати за 25-30 років.
budivelnik
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