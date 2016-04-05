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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:37
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:40
Успіх написав:
Одним словом - хто хоче і далі штанги в спортзалах тягати - оплатіть 700Кгрн!(по формулі будівельника - саме таку суму ви заборгували державі)
Це тільки до 20років
Після 20 років йде одночасно два процеса
Збільшення витрат з сторони Держави ( десь 50000 грн/рік)
Повернення коштів через виплату податків(25000 єдиноподатники , 50000 ті хто тримують середню по державі)
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budivelnik
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:41
budivelnik написав: копейка написав:
Собаки брешуть...
Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу.
Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi.
Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили...
От тільки в мене запитання
В бюджеті написано
На кожного 1225 доларів в рік в середньому..
А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів...
Мене цікавить - а куди гроші пішли?
Хоч раз задумувались?
ПС
Працюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили?
То поясніть нам
А платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?
Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись.
не важливо в якій дупі, важливо, що умови роботи з ненормованим робочим днем, який як історично склалося - не оплачувався, і йшов на премії начальству, а й звільнитися було не можна у зв'язку з особливістю напряму. Причому без жодного дня лікарняного за весь час.
До того ж юнацько-дівочий максималізм зробити державу в якій хочеться жити на той момент – зашкалювали. Вам таке не зрозуміти зі своїм калькулятором.
Але часи йдуть, я стала такою ж паскудною і практичною до мурашок по спині як безумовно і Ви.
Так що змініть чистий памперс, зі своїми 700К лоханулись безперечно. Але дихали дуже активно.
Востаннє редагувалось копейка
в Нед 10 гру, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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копейка
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:46
Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази
Ви якісь смішні
Кожен висмикує тільки те що зручно йому.
Ви особисто збираєтесь жити тільки 25 років? Чи спробуєте соточку розміняти?
Ті люди яким зараз Пенсійний доплачує - жили у віці до 25? чи відразу народились пенсійного віку?
Та й з другого боку
Ясно що дитина до 3 років як би в мами на руках ...але ж на дитину мамі виплачують 50000 - це треба враховувати, адже гроші виплачуються мамі...за рахунок соцстраху..в який йде сплата з зарплат...?Будемо далі уточнювати?
Тому ще раз
Середня тому й називається середньою що беруться всі витрати які діляться на все населення...
Ясно що всередині цієї групи на когось одного витратять в конкретний рік 5000 але тоді щоб вийти на середню в 1225 на особу - потрібно на інших 9 витратити по 800....
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budivelnik
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:52
Успіх написав:
Треба підкидати владі нові ідеї/нові закони))
Одним словом - хто хоче і далі штанги в спортзалах тягати - оплатіть 700Кгрн!(по формулі будівельника - саме таку суму ви заборгували державі)
скільки держава повернула як ПДВ експортерам з того що виросло на землі,
скільки було викопано, викачано з надр і продано,
скільки було на генеровано на електростанціях і продано,
скільки разів було знецінено заощадження в гривнях,
скільки було отримано прибутку в тих же держбанках, і так далі,
може мені щось перепало із тих міфічних 700Кгрн, які ніби борг.
І це ще без податків, що зняла держава.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 10 гру, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:52
копейка написав: budivelnik написав: копейка написав:
Собаки брешуть...
Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу.
Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi.
Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили...
От тільки в мене запитання
В бюджеті написано
На кожного 1225 доларів в рік в середньому..
А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів...
Мене цікавить - а куди гроші пішли?
Хоч раз задумувались?
ПС
Працюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили?
То поясніть нам
А платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?
Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись.
не важливо в якій дупі, важливо, що умови роботи з ненормованим робочим днем, який як історично склалося - не оплачувався, і йшов на премії начальству, а й звільнитися було не можна у зв'язку з особливістю напряму.
До того ж юнацько-дівочий максималізм зробити державу в якій хочеться жити на той момент – зашкалювали. Вам таке не зрозуміти зі своїм калькулятором.
Але часи йдуть, я стала такою ж паскудною і практичною до мурашок по спині як безумовно і Ви.
Так що змініть чистий памперс, зі своїми 700К лоханулись безперечно. Але дихали дуже активно.
Ще би
У вас максималізм..у мене калькулятор...
А різниця в чому?
Що на Вас , що на мене - Держава витратила однаково.
Тепер питання
Як визначити хто більш корисний?
Відповідь проста
Той хто більше поверне...
І яким чином він повертав - не важливо.Все враховувалось в зарплаті/доходах/податках.
І всі ці цифри я привів виключно для того , щоб кожен зміг глянути на свою діяльність трошки збоку.
Адже
Одне - це коли ти нікому нічого не винен - тому можеш в пятій точці всіх бачити
А зовсім інше коли
За тебе років 20 платили , збираючи гроші з інших, щоб ти міг ці кошти повернути...
Тут вже також можна наплювати на всіх і вся...але тоді нормальна людина відчує себе некомфортно.
То як
Краще знати що ти щось винен? ( адже реально винен)
Чи плювати на все з високої дзвінниці вважаючи що не винен?( при цьому щоб не вважав - а все одно винен)
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budivelnik
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:58
flyman написав:
скільки держава повернула як ПДВ експортерам з того що виросло на землі,
скільки було викопано, викачано з надр і продано,
скільки було на генеровано на електростанціях і продано,
скільки разів було знецінено заощадження в гривнях,
скільки було отримано прибутку в тих же держбанках, і так далі
Хвильку...
1 Ти вже забув що платив ПДВ в ціні товару?
Ти що відмовляєшся від цієї тези?
ПДВ виробнику повертають тільки в тому випадку..коли виробник це ПДВ сплатив.
Грубо
При продажу за кордон на величину ПДВ зменшують ціну.
2 А ти качав щось з надр? чи воно само випліскувалось?
Генерував на електростанціях?
То чому тобі повинні повертати?
Ти ж цоколь здаєш? а чого ні з ким не ділишся?
чим твоє відрізняється від нашого?
3 Якщо в тебе грошей не було - то ти й не втратив від знецінювань...
При цьому такий цікавий момент
Були ті хто тримав на депо - ті втратили
Але були ті хто мав кредити - ті виграли.
Кого будемо розкуркулювати?
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budivelnik
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:05
Будівельник
Навіть якщо погодитись з вашим підходом, то виникає питання: чому держава-суспільство не прописала це? А сама віддала на розсуд самому громадянинові винен він чи не винен, сам нехай для себе рахує та побачить до якої категорії відносится; в скільки або завинив, або переплатив.
Чому? Бо тому що визначила це на розсуд самого громадянина. Кожен визначає для себе..
То яким чином ви зі своїми міркуваннями до цього кожного громадянина???
Що він винен і тому...
Держава-суспільсво визначила -- нехай кожен сам вирішує. Сам.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 11 гру, 2023 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:05
detroytred написав:
Тому залишається, як вказав Хотаб, мораль...
Читання моралей))
Якесь ефемерне поняття ... в умовах ринку та фактичного знецінення моралі, як такої.
Сотрясение воздуха))
Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. (с) (тм)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:08
Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази
зважаючи на те, що прямі податки з фізичних осіб складають 10% від прибуткової частини бюджету то державі винні всі. і він також
бачив, бачив але таке...
потрібна медаль шнобєлєвка на форумі.
ЗІ
ще забув. видаткова частина бюджету ж завжди більша від прибуткової.
Востаннє редагувалось mephala
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