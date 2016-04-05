Додано: Нед 10 гру, 2023 23:52

копейка написав: budivelnik написав: копейка написав: Собаки брешуть...

Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу.

Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi. Собаки брешуть...Для затравки Україна не витратила на мене жодної копійки до 19 років. Ходімо далі. Свої два роки ВУЗу екстерном я заощадила Україні, три роки, що залишилися, відпрацювала за направленням 5 рокiв по закінченню в повному обсязі в жопі світу.Сідай за калькулятор, одягай налакотники бухгалтер. Рахуй далi. Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили...

От тільки в мене запитання

В бюджеті написано

На кожного 1225 доларів в рік в середньому..

А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів...

Мене цікавить - а куди гроші пішли?

Хоч раз задумувались?

ПС

Працюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили?

То поясніть нам

А платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?



Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись. Якщо ви отримали освіту в США і то не по грантам уряду США - тоді так, на вас нічого не витратили...От тільки в мене запитанняВ бюджеті написаноНа кожного 1225 доларів в рік в середньому..А як тільки зайдеш на форум - так всі вивчились безкоштовно , платили за особисту армію і міліцію, лікувались в особистих лікарів...Мене цікавить - а куди гроші пішли?Хоч раз задумувались?ПСПрацюючи в жопі світу ( не знаю це бердичів чи мис горн ) вам напевно платили?То поясніть намА платили Вам за що? за роботу? чи доплачували за те що ви вчились?Тому вчіться тримати удар коли зрозуміли що лаханулись.

не важливо в якій дупі, важливо, що умови роботи з ненормованим робочим днем, який як історично склалося - не оплачувався, і йшов на премії начальству, а й звільнитися було не можна у зв'язку з особливістю напряму.

До того ж юнацько-дівочий максималізм зробити державу в якій хочеться жити на той момент – зашкалювали. Вам таке не зрозуміти зі своїм калькулятором.

Але часи йдуть, я стала такою ж паскудною і практичною до мурашок по спині як безумовно і Ви.

Так що змініть чистий памперс, зі своїми 700К лоханулись безперечно. Але дихали дуже активно. не важливо в якій дупі, важливо, що умови роботи з ненормованим робочим днем, який як історично склалося - не оплачувався, і йшов на премії начальству, а й звільнитися було не можна у зв'язку з особливістю напряму.До того ж юнацько-дівочий максималізм зробити державу в якій хочеться жити на той момент – зашкалювали. Вам таке не зрозуміти зі своїм калькулятором.Але часи йдуть, я стала такою ж паскудною і практичною до мурашок по спині як безумовно і Ви.Так що змініть чистий памперс, зі своїми 700К лоханулись безперечно. Але дихали дуже активно.

Ще биУ вас максималізм..у мене калькулятор...А різниця в чому?Що на Вас , що на мене - Держава витратила однаково.Тепер питанняЯк визначити хто більш корисний?Відповідь простаТой хто більше поверне...І яким чином він повертав - не важливо.Все враховувалось в зарплаті/доходах/податках.І всі ці цифри я привів виключно для того , щоб кожен зміг глянути на свою діяльність трошки збоку.АджеОдне - це коли ти нікому нічого не винен - тому можеш в пятій точці всіх бачитиА зовсім інше колиЗа тебе років 20 платили , збираючи гроші з інших, щоб ти міг ці кошти повернути...Тут вже також можна наплювати на всіх і вся...але тоді нормальна людина відчує себе некомфортно.То якКраще знати що ти щось винен? ( адже реально винен)Чи плювати на все з високої дзвінниці вважаючи що не винен?( при цьому щоб не вважав - а все одно винен)