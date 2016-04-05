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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5816581758185819
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:15

  Успіх написав: калаш, в бусік і вже тут

"Траса намбо 1"
Так і було в них...
З боку Південної Кореї. Не Північної, а саме Південної.

Точніше і бусик був зайвий в цьому ланцюжку. Не було його.
Їде машина з бійцями на фронт і по дорозі поповнюється тими, кого бійці самі собі в машину ухватять.
І ці схвачені одразу отримують "бойове стажування" (с)).
Але! Нюанс -- про ротацію та дембель і гадки не було. І тим паче про 100+ тис.))
Тобто палка о двох кінцях.
Але втримали фронт.

Всі лісапеди вже давно кимось винайдені.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 гру, 2023 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:33

detroytred скоро, мабуть, й до цього дійдемо
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:39

  Ой+ написав:
«Утримання шкіл з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня. Середня вартість утримання одного учня в громадах, де здійснювався аналіз, становила 33-45 тисяч грн, зокрема найвища — 62 тисяч грн, а найнижча — 10 тисяч грн на рік. В окремих школах вартість утримання одного учня сягала рекордних 140–190 тисяч грн на рік», – зазначають у Держслужбі. https://osvita.ua/school/88691/

Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики.
Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.

Держструктура яка існує скоріш для освоєння бюджету ніж для надання послуг намалює та обгрунтує будь-яку собівартість, але треба бути недалеким будівельником, щоб так тупо сприймати подібні цифри. У платних та набагато кращих аналогів ціни на освітні послуги значно нижчі - приватна школа в райцентрі ЗУ де зараз навчається мій племінник - 25000/рік (і це разом з гуртками і т.п., тобто 8:00-18:00, а не 9-14 як в державній школі), звичайне ПТУ - 12000-15000/рік, ПТУ при пристойному обласному ВУЗі з гарантією вступу в цей ВУЗ - 20000/рік (буквально 2 тижні назад допомагав колезі з оплатою по ІБАН, пруф в атачі), сам ВУЗ обласного рівня - ~40000/рік, ІТ спеціальності в топових київських вузах (КНУ, Драгоманова, КПІ) - 70000-80000/рік.
Зображення
Тобто з наведених 700 тис. - лише 200 можна вважати саме боргом пересічного, решта 500 тис. - це вже борг бюджетників із сфери освіти перед платниками податків. А ще до цього боргу варто приплюсувати шкільні побори на "ремонт класу", "інтерактивну дошку", витрати на репетиторів...

Медицина - сімейний лікар у мене з"явився тільки тому що він був потрібен для реєстрації прививок від КОВІД. Не цікавився скільки йому платять саме за мене, але його послугами ніколи не користувався і не планую, але це теж все його борг. А ще вже більше 8 років плачу $500 за мед. страховку для себе + $800-900 для матері пенсіонерки, нещодавно моїй нареченій знадобилась операція по заміні кришталиків в обох очах яка нам коштувала ~$5000 - відповідно борг бюджетників із сфери "охорони здоров"я" лише перед нами 3-ма вже десь 600 тис. грн. навіть не рахуючи сплачених нами податків.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:40

  Andrey2512 написав:detroytred скоро, мабуть, й до цього дійдемо

Хіба якщо КНР пришле мільон штиків на ЛБЗ
flyman
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  #<1 ... 5816581758185819
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