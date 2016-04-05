Додано: Пон 11 гру, 2023 00:44

budivelnik написав: Faceless написав: budivelnik написав: [quote="5658411:Faceless"]Просто цікаво, звідки сума в 700к? Можна ж ще простіше

Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021

видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.

Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)

1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину

1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500

Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету. Можна ж ще простішеБеремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету. Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази

Ви якісь смішніКожен висмикує тільки те що зручно йому.Ви особисто збираєтесь жити тільки 25 років? Чи спробуєте соточку розміняти?Ті люди яким зараз Пенсійний доплачує - жили у віці до 25? чи відразу народились пенсійного віку?Та й з другого бокуЯсно що дитина до 3 років як би в мами на руках ...але ж на дитину мамі виплачують 50000 - це треба враховувати, адже гроші виплачуються мамі...за рахунок соцстраху..в який йде сплата з зарплат...?Будемо далі уточнювати?Тому ще разСередня тому й називається середньою що беруться всі витрати які діляться на все населення...Ясно що всередині цієї групи на когось одного витратять в конкретний рік 5000 але тоді щоб вийти на середню в 1225 на особу - потрібно на інших 9 витратити по 800....[/quote]Нічого смішного, ви самі визначили період до 25 років.Якщо вже прискіпуватися, то ні на кого віком 25+ тут не було ніяких виплат на дитину.Ті, кому зараз ПФ оплачує, фінансуються напряму платниками податків, бо такі вже соціальні зобов'язання держави, але жодного відношення до витрат на людей віком 0-25 це не має.Якщо коротко, інвестицій в людей 0-25 це:- державна медицина (частково): родові будинки, дитячі поліклініки, щеплення- державні дитсадки (частково, якщо їми користувалися)- шкільна освіта- Після шкільна освіта (ВНЗ або технікуми) - якщо їми користувалися за державний кошт, а не по контракту- загально суспільні блага: охорона правопорядку, безпека і т п, навіть якщо ними напряму не користувалися.Але, якщо вже взято не умовного громадянина в вакуумі і все його життя, я молоду людину до 25, то витрати держави (суспільства) на неї в Україні не такі й великі. Бо основні реципієнти грошей платників податків це інші верстви суспільства.