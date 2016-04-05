"Траса намбо 1" Так і було в них... З боку Південної Кореї. Не Північної, а саме Південної.
Точніше і бусик був зайвий в цьому ланцюжку. Не було його. Їде машина з бійцями на фронт і по дорозі поповнюється тими, кого бійці самі собі в машину ухватять. І ці схвачені одразу отримують "бойове стажування" (с)). Але! Нюанс -- про ротацію та дембель і гадки не було. І тим паче про 100+ тис.)) Тобто палка о двох кінцях. Але втримали фронт.
Всі лісапеди вже давно кимось винайдені.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 гру, 2023 00:21, всього редагувалось 1 раз.
«Утримання шкіл з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня. Середня вартість утримання одного учня в громадах, де здійснювався аналіз, становила 33-45 тисяч грн, зокрема найвища — 62 тисяч грн, а найнижча — 10 тисяч грн на рік. В окремих школах вартість утримання одного учня сягала рекордних 140–190 тисяч грн на рік», – зазначають у Держслужбі. https://osvita.ua/school/88691/
Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики. Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.
Держструктура яка існує скоріш для освоєння бюджету ніж для надання послуг намалює та обгрунтує будь-яку собівартість, але треба бути недалеким будівельником, щоб так тупо сприймати подібні цифри. У платних та набагато кращих аналогів ціни на освітні послуги значно нижчі - приватна школа в райцентрі ЗУ де зараз навчається мій племінник - 25000/рік (і це разом з гуртками і т.п., тобто 8:00-18:00, а не 9-14 як в державній школі), звичайне ПТУ - 12000-15000/рік, ПТУ при пристойному обласному ВУЗі з гарантією вступу в цей ВУЗ - 20000/рік (буквально 2 тижні назад допомагав колезі з оплатою по ІБАН, пруф в атачі), сам ВУЗ обласного рівня - ~40000/рік, ІТ спеціальності в топових київських вузах (КНУ, Драгоманова, КПІ) - 70000-80000/рік. Тобто з наведених 700 тис. - лише 200 можна вважати саме боргом пересічного, решта 500 тис. - це вже борг бюджетників із сфери освіти перед платниками податків. А ще до цього боргу варто приплюсувати шкільні побори на "ремонт класу", "інтерактивну дошку", витрати на репетиторів...
Медицина - сімейний лікар у мене з"явився тільки тому що він був потрібен для реєстрації прививок від КОВІД. Не цікавився скільки йому платять саме за мене, але його послугами ніколи не користувався і не планую, але це теж все його борг. А ще вже більше 8 років плачу $500 за мед. страховку для себе + $800-900 для матері пенсіонерки, нещодавно моїй нареченій знадобилась операція по заміні кришталиків в обох очах яка нам коштувала ~$5000 - відповідно борг бюджетників із сфери "охорони здоров"я" лише перед нами 3-ма вже десь 600 тис. грн. навіть не рахуючи сплачених нами податків.
budivelnik написав:[quote="5658411:Faceless"]Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021 видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис. Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10) 1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину 1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500 Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
Перепрошую, але це точно має мало відношення до фінансування людей до 25 років. Повісити на них сплату держборгу? Фінансування дефіциту ПФ? Соціалку, яка їх майже не стосується? Тут і без крадіжок з бюджету цифру тре зменшувати в рази
Ви якісь смішні Кожен висмикує тільки те що зручно йому. Ви особисто збираєтесь жити тільки 25 років? Чи спробуєте соточку розміняти? Ті люди яким зараз Пенсійний доплачує - жили у віці до 25? чи відразу народились пенсійного віку? Та й з другого боку Ясно що дитина до 3 років як би в мами на руках ...але ж на дитину мамі виплачують 50000 - це треба враховувати, адже гроші виплачуються мамі...за рахунок соцстраху..в який йде сплата з зарплат...?Будемо далі уточнювати?
Тому ще раз Середня тому й називається середньою що беруться всі витрати які діляться на все населення... Ясно що всередині цієї групи на когось одного витратять в конкретний рік 5000 але тоді щоб вийти на середню в 1225 на особу - потрібно на інших 9 витратити по 800....[/quote]Нічого смішного, ви самі визначили період до 25 років. Якщо вже прискіпуватися, то ні на кого віком 25+ тут не було ніяких виплат на дитину. Ті, кому зараз ПФ оплачує, фінансуються напряму платниками податків, бо такі вже соціальні зобов'язання держави, але жодного відношення до витрат на людей віком 0-25 це не має. Якщо коротко, інвестицій в людей 0-25 це: - державна медицина (частково): родові будинки, дитячі поліклініки, щеплення - державні дитсадки (частково, якщо їми користувалися) - шкільна освіта - Після шкільна освіта (ВНЗ або технікуми) - якщо їми користувалися за державний кошт, а не по контракту - загально суспільні блага: охорона правопорядку, безпека і т п, навіть якщо ними напряму не користувалися.
Але, якщо вже взято не умовного громадянина в вакуумі і все його життя, я молоду людину до 25, то витрати держави (суспільства) на неї в Україні не такі й великі. Бо основні реципієнти грошей платників податків це інші верстви суспільства.
Не хочу разбираться в арифметике и цепляться к неточностям типа того, что у нас школьников не 3 млн., а 4,2 млн. в 2021 (https://24tv.ua/education/ru/ukraine-vyroslo-kolichestvo-uchenikov-umenshilos-ukraina-novosti_n1856369) и "кількість студентів, що здобували вищу освіту в цих закладах, становила 1522 тисяч осіб" в 2018/19 году (https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-sokratilos-kolichestvo-vuzov-studentov-1545898988.html). С вашего разрешения о другом. Уже как-то писал о расцвете демагогии. Вполне понятное явление. При рабовладельческом строе хозяин мог сказать рабу: "Ты мне должен, т.к. я тебя кормлю, одеваю, даю крышу над головой". Но раб мог ответить: " отпусти меня на волю и тебе не придётся на меня тратиться, а я уж как-нибудь сам". С воинами. Александр Македонский вёл воинов в бой, но за это обещал им богатую добычу. При феодализме князь или кто там говорил: "Я содержу дружину и защищаю тебя от врагов, даю тебе землю. За это ты мне должен десятину или барщину". Крепостному нечего было ответить, действительно защищал и воевал сам князь тоже, и землю "давал". Мог только сказать: "Отпусти, я найду себе лучшего хозяина". С воинами то же самое, что и раньше. Но, в общем, и при рабовладении, и при феодализме всё решала сила и это было достаточно понятно и прозрачно. Хотя уже и тогда были сказки о "голубой крови" и прочие объяснения власти правителей. Но в общем, рабу или крепостному было не принципиально, какой национальности хозяин. Настал капитализм. Свобода!!! Работник ничем не обязан хозяину, он полностью свободен. Все равны. Но теперь, чтобы объяснить привилегии нельзя открыто говорить о силе. Приходится развивать демагогию. Теперь работнику говорят: "У тебя же ничего нет, ты не можешь ничего заработать. Приходи, я дам тебе работу и заплачу за неё деньги". Платит хозяин, правда, маловато относительно своих доходов, но это легко объяснить: "Я просто умнее, изворотливее тебя, я потратился на средства производства. Но у тебя есть все шансы, копи деньги (или бери кредит), пробуй". Работнику деваться некуда, нанимается на работу. Зато абсолютно свободен. И от собственности тоже. С армией стало ещё проще. "Твоё государство на тебя потратилось, заботилось о тебе, о том, чтобы тебя выучить, лечить при нужде. Ты должен. Враги хотят уничтожить твоё родное государство..." Ну и т.д. Но тут, правда, возникают и сложности. Человек может сказать: "Кормили меня родители за заработанные деньги, учили меня тоже за родительские деньги (в странах, где образование платное), лечили за страховку, оплаченную родителями или всё это делалось за их налоги. Так что я никому и ничего не должен. И мне всё равно, на кого работать - на немца или на японца, на француза или англичанина". Приходится развивать пропаганду - патриотизм, преданность родине, флагу, чувство превосходства и гордости за свою страну, создавать образ врага и воспитывать ненависть к нему и т.д., и т.п. В последние десятилетия это стало работать хуже, поэтому начали возвращаться к наёмным армиям: "Мы тебе платим, ты за это должен воевать". Платить приходится неплохо. Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает, приходится вспоминать добрую старую всеобщую мобилизацию. И хорошо, если есть явный агрессор, который не стесняется проявить жестокость и намерения изменить привычную для людей жизнь, а люди ещё не забыли понятие патриотизм и чувствуют хоть какую-то благодарность своему государству.
ЛАД написав:И хорошо, если есть явный агрессор, который не стесняется проявить жестокость и намерения изменить привычную для людей жизнь, а люди ещё не забыли понятие патриотизм и чувствуют хоть какую-то благодарность своему государству.
detroytred написав:Будівельник Навіть якщо погодитись з вашим підходом, то виникає питання: чому держава-суспільство не прописала це? А сама віддала на розсуд самому громадянинові винен він чи не винен, сам нехай для себе рахує та побачить до якої категорії відносится; в скільки або завинив, або переплатив. Чому? Бо тому що визначила це на розсуд самого громадянина. Кожен визначає для себе.. То яким чином ви зі своїми міркуваннями до цього кожного громадянина??? Що він винен і тому... Держава-суспільсво визначила -- нехай кожен сам вирішує. Сам.
Ми потрапили в ситуацію коли ті хто працюють не можуть(не хочуть/не вважають за потрібне) забезпечувати всі права прописані в Конституції. Варіантів кілька від революцій до еволюцій.... З точки зору бізнесу - питання вирішуються по наступному алгоритму 1 Визначаються області де можна з найменшою шкодою отримати найкращий фінансовий результат. З моєї точки зору У віці 0-20 найбільші витрати на громадянина- це освіта З другого боку - погіршувати якість знань це автоматично погіршувати майбутнє Що робити? Відповідь на поверхні а - зменшити обовязкову тривалість навчання наприклад до 8 класів б - після обовязкової 8класної освіти, тільки для тих в кого рейтинг в перших 70% - дати можливість вчитись в 9-12, з можливістю відмовитись в - тих 30% + ті які відмовились , які не потрапили в 9-12, наступних 4 роки вчаться/працюють в аналогах ПТУ ( віртуальні нарахування плати за навчання - відсутні) 2 Для того щоб зберегти соціальну справедливість на загальну освіту , тим хто піде в 9-12 клас віртуально нараховувати фінансові зобовязання (плата за навчання) які будуть тим вищими чим гірші оцінки. Ці фінансові зобовязання учні так званої вищої школи будуть гасити у складі податків( наприклад додаткових 2-3%) поки повністю не погасять всю суму.
Привязати додаткові виплати(премії) викладачів до відрахувань які будуть робити ті хто вчився в 9-12 класах ( чим вища зарплата учнів -тим вищі абсолютні суми погашень, тим більші суми отримують конкретні викладачі)
Такий підхід дозволить зменшити вартість витрат на освіту на 30% з одночасним покращенням структури знань. Так на хвилинку -сьогодні 30% =51 млрд грн в рік.
І таким чином проводити зміни інших галузей..
ПС в 2005-2015 - в середньому народжувалось 420 000 в рік в 2015-2019 - в середньому 400 000 в рік в 2021+2022+2023 - в середньому 250 000 в рік Через 5 років нам і так прийдеться зменшувати кількість шкіл/викладачів на 50%
Faceless написав:Але, якщо вже взято не умовного громадянина в вакуумі і все його життя, я молоду людину до 25, то витрати держави (суспільства) на неї в Україні не такі й великі. Бо основні реципієнти грошей платників податків це інші верстви суспільства.
Скажу страшну річ. Якщо розбити на 0-25 25-50 50+ То виявиться Суспільству потрібно тільки категорія 25-50 років...тільки вона в цей проміжок генерує(віддає) більше ніж забирає... Але люди не вміють народжуватись в 25 і помирати в 50.... Вони чомусь живуть від 0 і до..... То навіщо розглядати тільки плюсові періоди? А в мінусові хто повинен утримувати цю людину?
ЛАД написав:И хорошо, если есть явный агрессор, который не стесняется проявить жестокость и намерения изменить привычную для людей жизнь, а люди ещё не забыли понятие патриотизм и чувствуют хоть какую-то благодарность своему государству.
"хорошо" здесь неуместно. никуя оно не хорошо.
Если не придираться к словам, то вполне уместно. Хорошо то, что всё понятно, и у врага нет возможности надеть овечью шкуру "освободителя" или ещё какого "благодетеля".
В связи с развернувшейся дискуссией предложение. Посчитать, сколько тратит государство на человека в среднем, и выдавать эту сумму при рождении в кредит. После выплаты кредита человек может чувствовать себя свободным и никому не должным вплоть до освобождения от налогов. Вот, правда, не знаю, как быть, если человек умер, не успев расплатиться с долгом. Перенести долг на родителей? детей? ещё кого-то?