1 Дай Бог всім стати такими тупими як я.
В цьому варіанті виграє 95% і програє тільки 5%.
2 Оце обезличування і узагальнення...
Що таке Держструктура? Хто в ній працює?
Невже всі 600 000 працівників МінОсвіти
чи 400 000 працівників Мін Здраву - засранці які обгрунтують все що хочеш?
3 Кандел - вас же хтось вчив.
Ви всіх хто вас вчив вважаєте корупціонерами?
Тому
Шановні, я не хочу виглядати святішим Папи Римського
Але й не хочу щоб Ви виглядали істерично настроєними неадекватами , які не мають зеленої уяви про економічні процеси.
Ви просто спробуйте захотіти зрозуміти базові ФІЗИЧНІ Закони...
Найголовніший з них
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає...
Бюджет-яскравий приклад цього Закону.
30% Вас від загальної кількості населення ( ті хто знаходиться у віці 20-60 років, хоча й не всі з цієї вікової групи) забезпечують ВЕСЬ ДОХІД БЮДЖЕТУ
але при цьому - 100% Вас споживають те що забезпечило 30%