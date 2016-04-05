Додано: Пон 11 гру, 2023 01:44

mephala написав: интересно сколько у него жена зарабатывает и сколько тратит.

ведь если тратит больше чем зарабатывает то она же тоже у него в долгу по его теории. интересно сколько у него жена зарабатывает и сколько тратит.ведь если тратит больше чем зарабатывает то она же тоже у него в долгу по его теории.

В мене всередині сімї - трати не вираховуються (що на кого пішло) , при цьому я заробляю найбільше і витрачаю на себе навіть менше ніж витрачають мої діти, по тій простій причині що мені просто ніколи тратити.З дружиною мені повезло - їй вистарчає того що вона заробляє+те що я виділяю, при чому СУМУ яку вона хоче щоб я виділив - ми обговорюємо наперед за пару місяцівПри цьому в неї частіше залишаються вільні кошти ніж виникають додаткові потреби.При цьому -ми не шикуємо.Хороше житло , хороший транспорт , нормальне харчування.Мені шкода тих , хто в сімї заглядають один одному в гаманець.При цьомуЯ не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните.Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза