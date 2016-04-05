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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:27
candle645 написав:
Держструктура яка існує скоріш для освоєння бюджету ніж для надання послуг намалює та обгрунтує будь-яку собівартість, але треба бути недалеким будівельником, щоб так тупо сприймати подібні цифри.
1 Дай Бог всім стати такими тупими як я.
В цьому варіанті виграє 95% і програє тільки 5%.
2 Оце обезличування і узагальнення...
Що таке Держструктура? Хто в ній працює?
Невже всі 600 000 працівників МінОсвіти
чи 400 000 працівників Мін Здраву - засранці які обгрунтують все що хочеш?
3 Кандел - вас же хтось вчив.
Ви всіх хто вас вчив вважаєте корупціонерами?
Тому
Шановні, я не хочу виглядати святішим Папи Римського
Але й не хочу щоб Ви виглядали істерично настроєними неадекватами , які не мають зеленої уяви про економічні процеси.
Ви просто спробуйте захотіти зрозуміти базові ФІЗИЧНІ Закони...
Найголовніший з них
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає...
Бюджет-яскравий приклад цього Закону.
30% Вас від загальної кількості населення ( ті хто знаходиться у віці 20-60 років, хоча й не всі з цієї вікової групи) забезпечують ВЕСЬ ДОХІД БЮДЖЕТУ
але при цьому - 100% Вас споживають те що забезпечило 30%
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:30
ЛАД написав:
Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает
При правильном подходе хватило бы професиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:31
ЛАД написав:
Не хочу разбираться в арифметике и цепляться к неточностям типа того, что у нас школьников не 3 млн., а 4,2 млн. в 2021
Так і не треба, я за пів години до вас це уточнив в розрахунку.
Мені просто було лінь шукати кількість народжених в 2005-2015 роках...
2005+7=2012 - пішли в школу
2015+7=2022 - пішли в школу
2005+7+10=2022 - закінчили школу
Так існує дитяча смертність , так частина дітей ( особливо в циганських родинах Закарпаття) не ходить в школу..але це не більше 2-5%.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:35
ЛАД написав:
В связи с развернувшейся дискуссией предложение.
Посчитать, сколько тратит государство на человека в среднем, и выдавать эту сумму при рождении в кредит. После выплаты кредита человек может чувствовать себя свободным и никому не должным вплоть до освобождения от налогов.
Вот, правда, не знаю, как быть, если человек умер, не успев расплатиться с долгом.
Перенести долг на родителей? детей? ещё кого-то?
Фактично так і робиться...
Офіційно це не зафіксовується - але по факту так і є.
Людина народжується, їй оплачують освіту , далі вона працює і повертає податками витрачене на неї...Головне щоб ця людина встигла своїми ж податками заробити собі ще й на пенсію....
В тих суспільствах де працюючі створюють на 5% більше ніж споживає все населення - виникає бурний ріст, бо за додаткових 5% проводиться технологічна революція...
Але як правило періоди такого росту рідко перевищують 5-7 років.
В розвинутих суспільствах , де є передача капіталу у спадок, пенсійні заощадження заміняються цим переданим(накопиченим попередніми поколіннями) капіталом.
Тому їм трошки легше ніж нам, де переданого від попередників капіталу немає, а на протязі одного покоління тільки 5% населення можуть собі такий капітал створити.
ПС
Для мене достатнім є капітал який забезпечує дохід на рівні двох середніх зарплат по Країні, при чому дохідність є не вищою ніж облікова ставка НБУ
До речі ця умова і створює можливості довгого накопиченні капіталу який не приведе до кризи
Адже чим нижча облікова ставка-тим більшим має бути тіло...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 11 гру, 2023 01:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:37
ЛАД написав:
В связи с развернувшейся дискуссией предложение.
лучшее предложение это не обсуждать этот бред сивой кобылы.
интересно сколько у него жена зарабатывает и сколько тратит.
ведь если тратит больше чем зарабатывает то она же тоже у него в долгу по его теории.
интересно насколько часто он про это ей напоминает и что она ему отвечает?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 01:44
mephala написав:
интересно сколько у него жена зарабатывает и сколько тратит.
ведь если тратит больше чем зарабатывает то она же тоже у него в долгу по его теории.
В мене всередині сімї - трати не вираховуються (що на кого пішло) , при цьому я заробляю найбільше і витрачаю на себе навіть менше ніж витрачають мої діти, по тій простій причині що мені просто ніколи тратити.
З дружиною мені повезло - їй вистарчає того що вона заробляє+те що я виділяю, при чому СУМУ яку вона хоче щоб я виділив - ми обговорюємо наперед за пару місяців
При цьому в неї частіше залишаються вільні кошти ніж виникають додаткові потреби.
При цьому -ми не шикуємо.
Хороше житло , хороший транспорт , нормальне харчування.
Мені шкода тих , хто в сімї заглядають один одному в гаманець.
При цьому
Я не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните.
Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фразаМені Держава Нічого Не Дала...
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Додано: Пон 11 гру, 2023 02:10
Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?
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wadimk
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Додано: Пон 11 гру, 2023 03:03
budivelnik написав: candle645 написав:
Держструктура яка існує скоріш для освоєння бюджету ніж для надання послуг намалює та обгрунтує будь-яку собівартість, але треба бути недалеким будівельником, щоб так тупо сприймати подібні цифри.
1 Дай Бог всім стати такими тупими як я.
В цьому варіанті виграє 95% і програє тільки 5%.
2 Оце обезличування і узагальнення...
Що таке Держструктура? Хто в ній працює?
Невже всі 600 000 працівників МінОсвіти
чи 400 000 працівників Мін Здраву - засранці які обгрунтують все що хочеш?
3 Кандел - вас же хтось вчив.
Ви всіх хто вас вчив вважаєте корупціонерами?
Можливо корупція, можливо просто природня нефективність яка властива "природнім" монополіям такого масшабу, можливо це ви свідомо брешете щодо середньої вартості освіти. Але це вже не мені вирішувати - для цього є спеціально навчені люди в інших держструктурах...
Просто звертаю увагу на сам факт - 700 тис. грн. це комерційна вартість найкращої технічної освіти, яка взагалі на даний момент доступна в Україні. Тобто 8 років в приватній школі із топ50, далі один із найкращих ліцеїв Києва (Лідер, 145, Феофанія, 172) і бакалаврат в Драгоманова/КНУ/КПІ. Тобто така освіта доступна максимум для 1000/рік із сотень тисяч.
Для більшості - реальна вартість "безплатної" державної освіти це макс 100 тис. школа + 50-150 тис ПТУ або ВИШ.
Тому перестаньте розказувати що вони отримавши освіту на 200к винні комусь 700. Решта 500 тис. це борг саме "всі 600 000 працівників МінОсвіти"
.
До речі - в сусідній гілці недавно наводили цифру - норма це 15 студентів на 1 працівника ВУЗу, а навіть для 400 000 учнів/рік маємо 400000 * 15 / 600000 = 10.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 03:06
katso написав: ЛАД написав:
Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает
При правильном подходе хватило бы профессиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики.
1. Если бы было ЯО, вероятно. война и не началась бы.
2. Применение ЯО, да ещё и не тактического, а стратегического (удар "по ключевым точкам противника") это, конечно, решительно. Но вызовет такой же ответный удар, который для Украины будет болезненнее из-за меньшей территории. И вообще может привести к всеобщей ядерной войне. Такие варианты даже обсуждать не хочу. Наши партнёры осторожничали именно из-за такой угрозы. Не было бы у РФ ЯО, война шла бы совершенно иначе.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 03:10
wadimk написав:
Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?
Вопрос интересный.
Кстати, Будивельник, Вы до 25 жили в Союзе, следовательно, должны были ему. Как отдадите? Ругательствами в его адрес?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 11 гру, 2023 03:15, всього редагувалось 1 раз.
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