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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5818581958205821
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:В связи с развернувшейся дискуссией предложение.
Посчитать, сколько тратит государство на человека в среднем, и выдавать эту сумму при рождении в кредит. После выплаты кредита человек может чувствовать себя свободным и никому не должным вплоть до освобождения от налогов.
Вот, правда, не знаю, как быть, если человек умер, не успев расплатиться с долгом.
Перенести долг на родителей? детей? ещё кого-то?
Фактично так і робиться...
Офіційно це не зафіксовується - але по факту так і є.
Людина народжується, їй оплачують освіту , далі вона працює і повертає податками витрачене на неї...Головне щоб ця людина встигла своїми ж податками заробити собі ще й на пенсію....
.....

Так зачем "фактично"?
Давайте сделаем официально, всё по-честному, в открытую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:17

  mephala написав:..........
лучшее предложение это не обсуждать этот бред сивой кобылы.
.........

Я бы с удовольствием, но уж слишком много бреда на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:18

  wadimk написав:Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?

От ви нам і розкажіть про свій досвід.
sergey_sryvkin
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