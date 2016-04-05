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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5818581958205821
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:В связи с развернувшейся дискуссией предложение.
Посчитать, сколько тратит государство на человека в среднем, и выдавать эту сумму при рождении в кредит. После выплаты кредита человек может чувствовать себя свободным и никому не должным вплоть до освобождения от налогов.
Вот, правда, не знаю, как быть, если человек умер, не успев расплатиться с долгом.
Перенести долг на родителей? детей? ещё кого-то?
Фактично так і робиться...
Офіційно це не зафіксовується - але по факту так і є.
Людина народжується, їй оплачують освіту , далі вона працює і повертає податками витрачене на неї...Головне щоб ця людина встигла своїми ж податками заробити собі ще й на пенсію....
.....

Так зачем "фактично"?
Давайте сделаем официально, всё по-честному, в открытую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:17

  mephala написав:..........
лучшее предложение это не обсуждать этот бред сивой кобылы.
.........

Я бы с удовольствием, но уж слишком много бреда на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:18

  wadimk написав:Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?

От ви нам і розкажіть про свій досвід.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 03:48

  budivelnik написав:Я не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните.
Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза
Мені Держава Нічого Не Дала...

Незважаючи на це фактично, не відмовляєтесь перерахувати на власний розсуд хто і кому що винен. Зверніть увагу ніхто не став перераховувати ваші борги, але не про це мова.
Примітивно тупа фраза виникла від життєвих обставин, законодавчих актів та їх виконання та примітивно тупої забудькуватості держави про громадянина за першого зручного випадку. Існують обов'язки держави - функції держави, які Вам не цікаві і більшою ймовірністю Ви про них і не знаєте, тому що ніколи не брали участі в житті держави, реально, крім хвалених Вами ж податках, які платить взагалі кожен.
Але не кожен здатний реально працювати на державу, віддаючи значно більше, ніж отримуючи. Не хрюкати біля корита з відкатами, а працювати. Вам повторюся цього не зрозуміти, тому що Ви виключно працюєте тільки на себе і робите все заради себе, все це говорить у Вашій риториці і навіть прозирає в звинуваченнях всіх про кого Ви маєте свою думку.
Те, що Ви хочете - пред'являйте у своєму шлюбі.
Я повернуся до тупої забудькуватості держави про свого громадянина. В обопільному договорі яким є законність у державі є дві сторони. І якщо одна згадує про свої лише коли їй потрібна допомога, яку вона може зажадати, то не варто забувати про невиконані зобов'язання раніше.
Все було вказано на прикладах, але Ви продовжуєте тупо перераховувати якісь неіснуючі заборгованості перед державою людей, про яких Ви уявлення не маєте.
Але чомусь вважаєте за можливе судити про них тому, що щось там не подобається у фразах.
Так я маю право говорити про те, про що говорю і маю докази своїм словам.
Тому тупа фраза, це закономірне ставлення до життя людей, які віддали своє життя служінню державі та мають право судити відштовхуючись від своїх життєвих обставин.
А ось що дійсно варто зробити, так це ці не тупі, нi - просто примітивні розрахунки пересiчного, засуньте туди, куди буде Вам зручно.
копейка
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