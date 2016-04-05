Додано: Пон 11 гру, 2023 03:48

budivelnik написав: Я не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните.

Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза

Мені Держава Нічого Не Дала... Я не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните.Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза

Незважаючи на це фактично, не відмовляєтесь перерахувати на власний розсуд хто і кому що винен. Зверніть увагу ніхто не став перераховувати ваші борги, але не про це мова.Примітивно тупа фраза виникла від життєвих обставин, законодавчих актів та їх виконання та примітивно тупої забудькуватості держави про громадянина за першого зручного випадку. Існують обов'язки держави - функції держави, які Вам не цікаві і більшою ймовірністю Ви про них і не знаєте, тому що ніколи не брали участі в житті держави, реально, крім хвалених Вами ж податках, які платить взагалі кожен.Але не кожен здатний реально працювати на державу, віддаючи значно більше, ніж отримуючи. Не хрюкати біля корита з відкатами, а працювати. Вам повторюся цього не зрозуміти, тому що Ви виключно працюєте тільки на себе і робите все заради себе, все це говорить у Вашій риториці і навіть прозирає в звинуваченнях всіх про кого Ви маєте свою думку.Те, що Ви хочете - пред'являйте у своєму шлюбі.Я повернуся до тупої забудькуватості держави про свого громадянина. В обопільному договорі яким є законність у державі є дві сторони. І якщо одна згадує про свої лише коли їй потрібна допомога, яку вона може зажадати, то не варто забувати про невиконані зобов'язання раніше.Все було вказано на прикладах, але Ви продовжуєте тупо перераховувати якісь неіснуючі заборгованості перед державою людей, про яких Ви уявлення не маєте.Але чомусь вважаєте за можливе судити про них тому, що щось там не подобається у фразах.Так я маю право говорити про те, про що говорю і маю докази своїм словам.Тому тупа фраза, це закономірне ставлення до життя людей, які віддали своє життя служінню державі та мають право судити відштовхуючись від своїх життєвих обставин.А ось що дійсно варто зробити, так це ці не тупі, нi - просто примітивні розрахунки пересiчного, засуньте туди, куди буде Вам зручно.