ЛАД написав:В связи с развернувшейся дискуссией предложение. Посчитать, сколько тратит государство на человека в среднем, и выдавать эту сумму при рождении в кредит. После выплаты кредита человек может чувствовать себя свободным и никому не должным вплоть до освобождения от налогов. Вот, правда, не знаю, как быть, если человек умер, не успев расплатиться с долгом. Перенести долг на родителей? детей? ещё кого-то?
Фактично так і робиться... Офіційно це не зафіксовується - але по факту так і є. Людина народжується, їй оплачують освіту , далі вона працює і повертає податками витрачене на неї...Головне щоб ця людина встигла своїми ж податками заробити собі ще й на пенсію.... .....
Так зачем "фактично"? Давайте сделаем официально, всё по-честному, в открытую.
budivelnik написав:Я не заглядаю у ваші+мені по барабану що у вас є і куди ви це всуните. Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза Мені Держава Нічого Не Дала...
Незважаючи на це фактично, не відмовляєтесь перерахувати на власний розсуд хто і кому що винен. Зверніть увагу ніхто не став перераховувати ваші борги, але не про це мова. Примітивно тупа фраза виникла від життєвих обставин, законодавчих актів та їх виконання та примітивно тупої забудькуватості держави про громадянина за першого зручного випадку. Існують обов'язки держави - функції держави, які Вам не цікаві і більшою ймовірністю Ви про них і не знаєте, тому що ніколи не брали участі в житті держави, реально, крім хвалених Вами ж податках, які платить взагалі кожен. Але не кожен здатний реально працювати на державу, віддаючи значно більше, ніж отримуючи. Не хрюкати біля корита з відкатами, а працювати. Вам повторюся цього не зрозуміти, тому що Ви виключно працюєте тільки на себе і робите все заради себе, все це говорить у Вашій риториці і навіть прозирає в звинуваченнях всіх про кого Ви маєте свою думку. Те, що Ви хочете - пред'являйте у своєму шлюбі. Я повернуся до тупої забудькуватості держави про свого громадянина. В обопільному договорі яким є законність у державі є дві сторони. І якщо одна згадує про свої лише коли їй потрібна допомога, яку вона може зажадати, то не варто забувати про невиконані зобов'язання раніше. Все було вказано на прикладах, але Ви продовжуєте тупо перераховувати якісь неіснуючі заборгованості перед державою людей, про яких Ви уявлення не маєте. Але чомусь вважаєте за можливе судити про них тому, що щось там не подобається у фразах. Так я маю право говорити про те, про що говорю і маю докази своїм словам. Тому тупа фраза, це закономірне ставлення до життя людей, які віддали своє життя служінню державі та мають право судити відштовхуючись від своїх життєвих обставин. А ось що дійсно варто зробити, так це ці не тупі, нi - просто примітивні розрахунки пересiчного, засуньте туди, куди буде Вам зручно.
mephala написав:.......... лучшее предложение это не обсуждать этот бред сивой кобылы. .........
Я бы с удовольствием, но уж слишком много бреда на форуме.
ну просто реально. если он приписал что каждый в среднем получает по 700К в год от государства то что бы выйти хотя бы в ноль нужно зарабатывать 3,9 ляма в год (при подоходном 18%. в месяц з/п 325К). остальные все должники. или как он считает кто сколько заработал для государства?
«Утримання шкіл з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня. Середня вартість утримання одного учня в громадах, де здійснювався аналіз, становила 33-45 тисяч грн, зокрема найвища — 62 тисяч грн, а найнижча — 10 тисяч грн на рік. В окремих школах вартість утримання одного учня сягала рекордних 140–190 тисяч грн на рік», – зазначають у Держслужбі. https://osvita.ua/school/88691/
Тільки сімейному лікарю платять 2-3 тис/рік за дитину (до 5 років коефіцієнт, 4 до 18 - 2,3). Якщо хворіє, то бюджету може дуже дорого обходитись. Вища освіта по різному, але від 60 і далі дуже багато. Найбільше льотчики. Тому цифра 700 тис. на сьогоднішній день цілком реальна для центрального і місцевих бюджетів.
Держструктура яка існує скоріш для освоєння бюджету ніж для надання послуг намалює та обгрунтує будь-яку собівартість, але треба бути недалеким будівельником, щоб так тупо сприймати подібні цифри. У платних та набагато кращих аналогів ціни на освітні послуги значно нижчі - приватна школа в райцентрі ЗУ де зараз навчається мій племінник - 25000/рік (і це разом з гуртками і т.п., тобто 8:00-18:00, а не 9-14 як в державній школі), звичайне ПТУ - 12000-15000/рік, ПТУ при пристойному обласному ВУЗі з гарантією вступу в цей ВУЗ - 20000/рік (буквально 2 тижні назад допомагав колезі з оплатою по ІБАН, пруф в атачі), сам ВУЗ обласного рівня - ~40000/рік, ІТ спеціальності в топових київських вузах (КНУ, Драгоманова, КПІ) - 70000-80000/рік. Тобто з наведених 700 тис. - лише 200 можна вважати саме боргом пересічного, решта 500 тис. - це вже борг бюджетників із сфери освіти перед платниками податків. А ще до цього боргу варто приплюсувати шкільні побори на "ремонт класу", "інтерактивну дошку", витрати на репетиторів...
Медицина - сімейний лікар у мене з"явився тільки тому що він був потрібен для реєстрації прививок від КОВІД. Не цікавився скільки йому платять саме за мене, але його послугами ніколи не користувався і не планую, але це теж все його борг. А ще вже більше 8 років плачу $500 за мед. страховку для себе + $800-900 для матері пенсіонерки, нещодавно моїй нареченій знадобилась операція по заміні кришталиків в обох очах яка нам коштувала ~$5000 - відповідно борг бюджетників із сфери "охорони здоров"я" лише перед нами 3-ма вже десь 600 тис. грн. навіть не рахуючи сплачених нами податків.
Щодо вартості в ЗВО, то подеколи це ще і благодійні кошти, наприклад найрейтинговіший заклад в Україні УКУ з середньою вартістю 100 тис/рік стверджує, що ще половину коштів дають меценати. В ЗВО де є і бюджетники і державники часто держава за бюджетника дає значно більше ніж платить контрактники, МОН ввів навіть формулу для розрахунку мінімальної вартості, щоб зменшити перетікання з бюджету. В інтернатах утримання 200-300 тис на рік. Хтось за народження отримав швидко 15 тис $ - третя дитина 2009-2014. В окремих випадках можемо взагалі вийти на колосальні суми. Ну але середнє більш ніж 20 тис $ для місцевого та державного бюджету доста реальне. В деяких випадках батьки перекривають ці цифри, або ще і хто більше заробляє, то і взагалі не користується бюджетними послугами освіти, медицини, але ще більше тих, хто користується і далеко не покриває. Причому це взагалі не покривається повністю ніким - росли борги і до війни. Зараз МОН говорить про перехід на кредитування вищої освіти. В США, наприклад, рівень базової освіти буде залежати від локації проживання - в багатих районах з вищою оплатою великого податку на нерухомість кращі школи. Медицина залежить від страхового внеску. В нас же утворився маложиттєздатний гібрид соціалістичних замашок і капіталістичних реалій. Знову ж таки вже до війни був клас населення, яке якби жило в паралельному світі, практично без віддачі для держави, але з таким сяким отриманням благ. Зараз це ще і усугубилось у питаннях мобілізації. Працюючу людину легше тримати на виду, а хто був у тіні, то ще глибше в неї нирнув. Хоча проблема ця вже давно перезріла, але і далі її слабо вирішують.
mephala написав:ну просто реально. если он приписал что каждый в среднем получает по 700К в год от государства
Не в рік, а поки не почне сам заробляти більше ніж отримує.
airmax78 написав:Мені цікаво, а ще залишились люди, які вважають що у 2019му був зроблений вірний вибір? Спочатку на одних виборах, а потім на інших.
Питання скоріше в іншому. Бо 2019 є лише наслідком. Питання повинно бути таким: чому народ, який зробив-підтримав революцію Гідності, потім у 2019 зробив отакий вибір -- проти УСІХ старих можновладних еліт.
От всі роки до цього обирав когось з них, а тут такий поворот, по факту наступну революцію - виборів.
1. Украина демократическое государство. Народ не ошибается никогда в демократических государствах в реализации своего права выбора власти. Давайте примем это за аксиому, чтобы не приводить здесь масштабные доказательства и не сваливать на избирателей вину правящих элит за их преступления (невыполнение предвыборных программ, крупное воровство, ну, и государственную измену).
2. Государственная измена это самое страшное преступление из вышеперечисленных. Его результат всегда ужасен - создание крупных долгов у государственных предприятий, сдача территорий своей страны без боя, непризнание иностранной военной агрессии, неисполнение первыми лицами государства критически важных конституционных обязанностей.
3. 2019 год (а также как и 2010 год) для меня был абсолютной закономерностью в вопросе выбора президента. В те года на пост президента избрали бы абсолютно любого кандидата, чтобы сменить предыдущего, выполнившего предначертанную ему грязную роль.
detroytred, Вы не включили в зону своего внимания газовый конфликт. Именно там заключены ответы на Ваши вопросы.
Так как взаимоотношения между газпромом и Украиной до сих пор боятся рассматривать в контексте развития Украины и не говоря уже про эту полномасштабную войну, то из-за этого возникает иногда полное непонимания всех ключевых событий в Украине.
budivelnik написав:Людина народжується, їй оплачують освіту , далі вона працює і повертає податками витрачене на неї..
Хіба дитина "народжується" державою у пробірці? В неї є батьки, які працюють і платять податки. Це батьки фактично винаймають акушерку, вихователя у дитячому садочку і далі по життю. Але хітродупі все перекрутили. Про освіту то взагалі цирк, виростили касту гірше за міліціонерів і з відповідною віддачею праці.